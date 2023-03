Chris Rock zajmuje się „selektywnym oburzeniem” i odnosi się do klapsa Oscara w specjalnym programie na żywo Netflix

CNN

Chris Rock w końcu odniósł się do klapsa Oscarów i przeszedł do historii streamingu w sobotę.

„Postaram się dzisiaj zrobić przedstawienie, nie obrażając nikogo. Dam z siebie wszystko, ponieważ nigdy nie wiadomo, kto może zostać wyzwolony” – powiedział Rock, otwierając swój set z Baltimore. „Ludzie zawsze mówią, że słowa ranią… Nikt nigdy nie został uderzony w twarz słowami, które ranią”.

Po szybkiej i oczywistej wzmiance o tym, jak Will Smith spoliczkował go na scenie podczas zeszłorocznej ceremonii rozdania Oscarów, Rock zachował swoje żarty na temat tego incydentu do ostatnich dziesięciu minut programu.

„Wszyscy wiecie, co mi się przydarzyło, gdy zostałem zmiażdżony przez Shuga Smitha” – powiedział Rock. „To nadal boli. W uszach zabrzmiało mi „lato”. Ale nie jestem ofiarą, dzieciaku. Nigdy nie zobaczysz płaczących Oprah ani Gayle… Przyjąłem to uderzenie jak Pacquiao.

Jego żona Jada Pinkett zasugerowała, że ​​odpowiedź Smitha na oscarowy żart Rocka Smitha dotyczyła bardziej ich związku niż jego.

„Kochałem Willa Smitha przez całe życie” – powiedział Rock. „Całe życie kibicowałem Willowi Smithowi… Teraz oglądam„ Wybawienie ”i patrzę, jak wariuje”.

Smith gra zniewolonego mężczyznę w dramacie z epoki „Emancypacja”.

Rock powiedział, że ludzie pytali go: „Dlaczego nic nie zrobiłeś tamtej nocy? Bo mam rodziców. Wiesz, czego nauczyli mnie moi rodzice? Nie walcz przed białymi ludźmi.

Rock poruszył wiele tematów w ciągu pierwszych 50 minut, w tym narkotyki, aborcję, rasizm w Ameryce, Meghan, księżną Sussex, rodzinę Kardashian i „przebudzenie”.

„Nie mam problemu z czujnością. Nie mam z tym problemu. Jestem za sprawiedliwością społeczną. Jestem za tym, by ludzie zmarginalizowani otrzymali swoje prawa. Mam problem z selektywnym oburzeniem” – powiedział Rock „Wiesz, o czym mówię. Osoba jest czymś. robi, zostaje anulowana. Ktoś inny robi to samo, nic. Wiesz, o czym mówię… zagra piosenki Michaela Jacksona, ale nie R. Kelly’ego Ta sama zbrodnia, jeden z nich ma świetne piosenki.

Zwracając się do podziału kraju, Rock powiedział: „Ameryka jest teraz w strasznym miejscu”.

„Jesteśmy gorsi od Ukrainy. Tak, powiedziałem to. Wiesz dlaczego? Ponieważ Ukraina jest zjednoczona, a Ameryka wyraźnie podzielona” — żartował Rock. „Teraz, jeśli przyjdą tu Rosjanie, połowa kraju powie:„ Posłuchajmy ich.’ Jesteśmy teraz w złym miejscu.

Rock zbadał również swoje życie miłosne, mówiąc, że zdał sobie sprawę, ile kobiety robią mężczyznom, kiedy zauważył, że jego poszewki na poduszki są brudne.

„Staram się umawiać z dziewczynami w moim wieku, które są 10-15 lat młodsze ode mnie” – powiedziała. „Nie nienawidź gracza, nienawidź gry. Nie jestem bogaty i nie mam kondycji, żeby mówić o Anicie Baker. Próbuję f- doja gate.

„Chris Rock: Selective Outrage” był pierwszym globalnym wydarzeniem streamingowym dla Netflix.

Występ Rocka jest szóstym stand-upem specjalnym Rocka i drugim dla Netflix po wyreżyserowanym przez Bo Burnhama „Tamboreen” z 2018 roku.

Pre-show rozpoczął się od występu na żywo z Los Angeles komika Ronny’ego Chienga, który powiedział publiczności: „Mogliśmy zrobić to wszystko i nikt by się tym nie przejął, ale robimy to ze szlachetnego powodu: żeby w końcu spróbować. telewizji z jej nieszczęścia. Naprawdę. , jeśli wsłuchasz się wystarczająco uważnie, możesz usłyszeć, jak pokolenie wyżu demograficznego anuluje ostatni pakiet abonamentu telewizji kablowej.

Był też specjalny post-show z komikami Arsenio Hall, Daną Garvey, Davidem Spade, Yvonne Orji i innymi.