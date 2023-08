Co musisz wiedzieć o deszczu meteorytów Perseidów, który osiąga szczyt w sobotę wieczorem – NBC 6 South Florida

Nasz coroczny „Broadway-show-in-the-sky” pojawi się w ten weekend wraz z deszczem meteorytów Perseidów.

Chociaż będzie widoczny od dzisiejszej nocy do niedzieli wieczorem, powinniśmy być w stanie zobaczyć jeden meteor na minutę wcześnie w niedzielę rano, przed świtem.

Wschodnie wybrzeże Florydy ma miejsce w pierwszym rzędzie, ponieważ ma miejsce na północno-wschodnim niebie. Aby uzyskać najlepszy widok, zalecamy oddalenie się od świateł miast, jeśli to możliwe.

Porzuć lornetkę lub lornetkę i użyj oczu, aby zobaczyć spadające gwiazdy, mówią eksperci.

Pył i szczątki każdego z Perseidów uderzały w szczyt atmosfery ziemskiej z prędkością trzydziestu siedmiu mil na sekundę.

Jest widoczny w dowolnym miejscu na półkuli północnej iw tym roku będzie wyjątkowy, ponieważ księżyc jest tak nisko na niebie, tylko o około dziesięć procent jaśniejszy.

To zapewni nam wspaniały widok przez cały weekend, ale szczególnie w sobotnią noc.

Perseidy — jeden z największych rojów meteorów, jakie możemy zaobserwować — pojawiają się późnym latem każdego roku. Deszcz meteorytów pojawia się, gdy Ziemia porusza się przez pola gruzu unoszące się w przestrzeni kosmicznej. Perseidy pochodzą z komety Swift-Tuttle, dużego kawałka lodu i skał, który wyrzuca pyłowe szczątki, gdy okrąża Słońce. Gdy Ziemia przechodzi, te kawałki zostają uwięzione w naszej atmosferze i spalają się, tworząc smugi światła. Perseidy biorą swoją nazwę od gwiazdozbioru Perseusza, ponieważ tory meteorów zaczynają się od tego punktu na niebie.

Podczas kulminacji tego weekendu księżyc będzie słabnącym półksiężycem – maleńkim paskiem na niebie. To dobra wiadomość, ponieważ jasny księżyc może utrudniać dostrzeżenie meteorów. W zeszłym roku księżyc był w pełni na szczycie. Tak długo, jak niebo będzie czyste, bez zanieczyszczenia świetlnego i chmur, wszyscy na półkuli północnej będą mieli w tym roku dobrą widoczność. Nie potrzebujesz żadnego sprzętu, aby je zobaczyć, ale musisz dać oczom pół godziny na przyzwyczajenie się do ciemności. Unikaj patrzenia na telefon komórkowy, ponieważ może to zepsuć widzenie w nocy.

Perseidy mogą pojawić się w dowolnym miejscu na niebie. Więc „połóż się na plecach, spójrz na księżyc i podziwiaj jak najwięcej nieba” – powiedział Cook.