Sixers kończą rozmowy handlowe z Jamesem Hardenem, ale nie planuje jeszcze zgłaszać się do obozu: źródła

W sytuacji przypominającej sagę Bena Simmonsa dwa sezony temu, potwierdziło źródło zespołu Atletyczny Sixers zakończyli rozmowy handlowe z niezadowolonym gwiazdorem Jamesem Hardenem, który planuje wejść na obóz treningowy pod koniec przyszłego miesiąca. Jednak, jak doskonale wie prezes Sixers ds. operacji koszykarskich, Daryl Morey, perspektywa naprawienia zerwanej relacji między Hardenem a organizacją, w której nie chce już grać, nie jest łatwa.

Niezależnie od tego, jakie sygnały wysyłają Sixers, jeśli chodzi o rozmowy handlowe, osoba bliska Hardenowi powtórzyła, że ​​10-krotny All-Star i były MVP nie chce już grać dla Filadelfii i nie planuje udziału w zgrupowaniu. Czy to oznacza, że ​​nie zgłosi się, jeśli umowa nie zostanie zawarta do tego czasu, czy też sprawi, że jego obóz treningowy odwiedzi bałagan, tak jak próbował wydostać się z Houston w grudniu? 2020? Ta część pozostaje niejasna, a strona Hardena wciąż wyraża przekonanie, że przed tym czasem nastąpi znaczący postęp na froncie rozmów handlowych. Źródło wypowiedziało się pod warunkiem zachowania anonimowości ze względu na delikatność sytuacji.

Przynajmniej jedno jest jasne: rozmowy handlowe między Filadelfią a jego ulubioną drużyną, Clippers, wyraźnie utknęły w martwym punkcie tego lata. Jeśli nie, Sixers nie muszą składać takiej publicznej deklaracji. Ale jak zawsze jest element ludzki, który sprawia, że ​​te następne siedem tygodni są warte obejrzenia.

Od jego wspomnianego odejścia do Rockets po ratunek z Brooklynu, zespół, który odmówił uwzględnienia opcji handlowych Hardena, dowiedział się, że był on bardzo biegły w rzucaniu okiem na pojedynki. Jego niezadowolenie przejawiało się w wielu formach w ciągu ostatnich kilku lat — najsłynniejsze podczas imprezy w Las Vegas i Atlancie, zanim w końcu dołączył do obozu treningowego Rockets — a Harden był nieustępliwy, nawet gdy zespół próbował go odesłać. We wniosku handlowym. Ironia kontekstu Simmonsa polega na tym, że Morey pokazał własne upodobanie do wytrwałości w sytuacji, która trwała prawie sześć miesięcy, zanim został sprzedany do Nets za Hardena w lutym 2021 roku.

Jak Atletyczny Zgłoszony w połowie lipca, kierownictwo rywalizujące od dawna wierzyło, że Morey próbował zatrzymać Hardena w Filadelfii. Pod koniec czerwca Harden, rozgniewany tym, jak Morey radził sobie ze swoją darmową agencją, zażądał wymiany, jednocześnie wybierając opcję gracza na następny sezon (wartą 35,6 miliona dolarów).

Tak jak Mori powiedział publicznie, są bardzo świadomi potrzeby utrzymywania talentów na poziomie All-Star wokół wielkiego człowieka Joela Embiida iw rezultacie odmawiają zawarcia umowy, która stawia aktualnego MVP w złej pozycji do walki o tytuł. I nie popełnij błędu, komentarze Embiida z połowy lipca, sugerujące możliwość jego odejścia, podkreśliły ten otrzeźwiający fakt.

Biorąc pod uwagę, że latem 2024 r. zbliża się wolna agencja Hardena, najwyraźniej ma nadzieję, że spełni się jego życzenie, zanim nadejdzie obóz. Trafienie szóstki nie nastąpi.

ESPN jako pierwszy podał wiadomość, że Sixers zakończyli rozmowy handlowe w sprawie Hardena.

