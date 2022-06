Czy Saladoris po zajęciu trzeciego i drugiego miejsca w Major

Brooklyn, Massachusetts – Will Zalatoris Wrócił na krótko, tym razem myśląc, że to ma.

Po przeoczeniu 14-stopowego birdie na 18. dołku utrzymałby go w play-offach ze zwycięzcą. Matt Fitzpatrick, Jaladoris nie mógł powstrzymać westchnienia, gdy w niedzielę otrzymał srebrny medal za wicemistrzostwo US Open. Rozmawiał z mediami, gdy ekrany pokazały, że ładuje trofeum Fitzpatricka, po czym Jalatoris wyszedł z wymuszonym uśmiechem. Musiał opuścić scenę, aby przybył mistrz.

„To bardzo boli”, powiedział Jaladoris, dodając, że ma teraz sześć do dziesięciu wyników w dziewięciu dużych startach, w tym trzy drugie miejsca. „Trzy strzały dzielą mnie od bycia graczem w praktyce – szansa na zostanie trzykrotnym wielkim mistrzem. Odbicie tu czy tam”.

25-latek wyruszył w niedzielę do akcji bez większego zwycięstwa ani sukcesu w PGA Tour, ale z dużą pewnością siebie. Powiedział w sobotę, że niedawno zajął drugie miejsce w play-offach Justin Thomas Tegoroczne PGA Championship dały mu pewność, że może być jednym z najlepszych graczy na świecie. Ale nadzieja nie mogła wepchnąć jego butelki kilka centymetrów bliżej otworu.

„Musiłem przejść około sześciu stóp, myślałem, że to mam” – powiedział Zalatoris o swoim tyłku. „Dotychczasowe zdobycie trzech wicemistrzów w głównych kategoriach jest oczywiście bolesne”.

Zalatoris wyszedł na pierwszy plan z Fitzpatrickiem w niedzielę. Jaladoris walczył wcześnie, robiąc dwa bogey w pierwszych pięciu dołkach, zapalając swój zawsze nieuchwytny miotacz. Sfotografował cztery z następnych sześciu dołków iw pewnym momencie objął dwustrzałowe prowadzenie nad Fitzpatrickiem.

„Walczyłem jak szalony”, powiedział Jaladoris, nazywając swoją jazdę „straszną” w ciągu tygodnia i mówiąc, że przeszkadzają mu biodra. Regularne problemy wicemistrza 2021 Masters pojawiły się z jego putterem, ale jak powiedział z uśmiechem w niedzielę, jego boisko było w porządku.

„Głęboko wierzę, że wszyscy idioci z Instagrama powiedzą, że ma to coś wspólnego z moim lewym nadgarstkiem” – powiedział Zalatoris o tym, co opublikował 18 grudnia. – Zapewniam cię, że to nie ma z tym nic wspólnego.

Dwa kosztowne błędy Jaladorisa znalazły się w drugiej dziewiątce. Na 12. dołku ominął fairway i musiał uderzyć, co doprowadziło do dwukrotnego trafienia na bogey. 15-go ponownie opuścił targi. Fitzpatrick też to zrobił, ale przegapił to, miał lepsze kłamstwo niż Jalatoris, który był w trudnej sytuacji. Ptak Fitzpatricka. Jaladoris boogie. Prowadząc 2 następnie na korzyść Fitzpatricka.

16 dnia taktu 3 Zalatoris posadził ptaka z tyłu. Ale kiedy Fitzpatrick uratował swoją błędną jazdę, odnalazł bunkier na 18. greenie z doskonałym żelaznym strzałem, a następnie presja skierowała się na Jalatorisa, który później nazwał zbliżający się strzał Fitzpatricka „1 na 20”.

„Bardzo dobrze wiedziałem, że Will zbliży się do tego” – powiedział Fitzpatrick. „Jest jednym z najlepszych graczy na trasie”.

Jaladoris uderzył go w odległości 15 stóp. Fitzpatrick umieścił 2 równolegle, więc Jaladoris wiedział, co robić. Kiedy uderzył piłkę i zobaczył, jak odbija się ona nad dołkiem, nie opuszczając jej, Jalatoris padł z bólu na kolana. Zwycięzca został wybrany.

„Pytałem już, jak bardzo byłeś zdenerwowany, gdy przybrałaś 18 lat?” powiedział Jalatoris. „To tak, jakbym nie miał nic do stracenia, wchodzi albo nie”.

Nawet po ciężkiej porażce Jaladoris z przekonaniem powiedział, że ma przepis na sukces. Jalatoris powiedział, że jest szczęśliwy mogąc spróbować ponownie za niecały miesiąc, z następnym majorem – Open w St Andrews.

Nie jestem zadowolony z ukończenia drugiego miejsca, powiedział. „Oczywiście próbuję to zrobić. Jest pewien poziom komfortu, zwłaszcza teraz, kiedy wiem, że mogę to zrobić. Muszę poczekać na swoją kolej”.