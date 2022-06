Belgia zwraca rodzinie ząb Patrice’a Lumumby po 61 latach | Patrice Lumumba

Belgijskie władze dały ząb zabitemu kongijskiemu bojownikowi o wolność Patrice Lumumba Dla jego dzieci była kolonia jest w nowym ruchu, aby rozpoznać okrucieństwa związane z brutalną eksploatacją kraju.

Ten pomnik jest jedyną pozostałością po Lumumbie, pierwszym premierze kraju Demokratyczna Republika Konga (DRK), wcześniej znana jako Republika Konga i symbol walki z kolonializmem w Afryce, została zamordowana w 1961 przez separatystów i belgijskich najemników. Jego zabójcy rozpuścili jego szczątki w kwasie, chociaż niektórzy mieli okrutne zęby. Zabytki.

Pokryty złotem ząb został przekazany w jasnoniebieskim pudełku Do grupy członków rodziny W poniedziałek rano w Pałacu Ekmond w Brukseli. Został umieszczony w trumnie, która miała być zabrana do ambasady DRK jako pierwszy krok przed powrotem do domu.

Syn Lumumby, Roland, powiedział, że jego rodzina może „zakończyć smutek”, gdy wrócił do dentysty w zeszłym tygodniu.

Oddając ząb, Belgia Nadzieja na postawienie linii pod jednym z najbardziej przerażających i haniebnych epizodów krwawej eksploatacji Afryki Środkowej.

Belgijski premier Alexandre de Crore uznał swoją „moralną odpowiedzialność” za zabójstwo Lumumby. „To bolesny i niedopuszczalny fakt, ale trzeba o tym mówić” – powiedział De Crowe. „Człowiek ginie za swoje przekonania polityczne, słowa, ambicje”.

Premier Belgii Alexander de Groo przemawiał w poniedziałek podczas oficjalnej ceremonii w Pałacu Ekmond. Zdjęcie: Rex / Shutterstock

Na początku tego miesiąca król Belgii złożył swoją pierwszą wizytę w DRK, chociaż przestał przekazywać formalne przeprosiny. Król Filip wyraził „głęboki żal z powodu ran z przeszłości”, „regułę… naznaczoną nierównymi stosunkami, nieuzasadnionymi, patriarchalnymi, dyskryminacyjnymi i rasistowskimi”, która „doprowadziła do aktów przemocy i poniżenia”.

Atrakcyjny, ale burzliwy Panafrykański, który odegrał kluczową rolę w walce o wolność, Lumumba został pierwszym demokratycznie wybranym przywódcą swojego kraju w 1960 roku. W ciągu roku padł ofiarą zimnej wojny i wewnętrznych walk o władzę. W nowym państwie upadł porządek, a grupy rebeliantów usiłowały dokonać secesji w bogatej w minerały prowincji Katanga.

Urzędnicy zachodni obawiali się, że Lumumba będzie wspierał Związek Radziecki jako obrońca i umożliwi Moskwie dostęp do strategicznie ważnych zasobów, takich jak uran.

Po wojskowym zamachu stanu Lumumba został uwięziony, torturowany i zastrzelony przez grupę pospiesznie zebranych bandytów. 40 lat później Belgia to zaakceptowała Przyjął „moralną odpowiedzialność” za swoją śmierć. CIA planowała także zamordować 35-letniego polityka.

Jednak minęły dziesięciolecia, zanim prawda o okolicznościach morderstwa Lumumby wyszła na jaw.

W 2000 roku belgijski komisarz policji Gerard Sட்d przyznał się do rozczłonkowania ciała Lumumby i rozpuszczenia szczątków w kwasie. W filmie dokumentalnym wyemitowanym w niemieckiej telewizji Soete pokazał dwa zęby, które twierdziły, że należą do Lumumby.

W 2016 roku belgijski pedagog Ludo de Vitte poskarżył się córce Chota po tym, jak podczas wywiadu dla gazety pokazała mu złoty ząb należący do Lumumby. Ząb został później skonfiskowany przez władze belgijskie.

Lumumba jest dla wielu Demokratyczna Republika Konga Symbol tego, jaki będzie kraj po odzyskaniu niepodległości. Wręcz przeciwnie, od dziesięcioleci jest pogrążony w dyktaturze i konfliktach, wysysając ogromne zasoby mineralne.

Dwa lata temu 60. rocznica odzyskania przez Kongo niepodległości wywołała nowe wezwania Lumumby do „uspokojenia duszy”. Protestujący zebrali się przed ambasadą belgijską w Kinszasie, aby zażądać odzyskania jego szczątków wraz z artefaktami kulturowymi zdobytymi podczas rządów kolonialnych.

Po tym nastąpiła międzynarodowa walka z rasizmem w Belgii Śmierć George’a Floyda Dała nowy impuls działaczom walczącym o usunięcie pomników króla Leopolda II w Stanach Zjednoczonych.

Rząd DRK ogłosił trzydniową oficjalną żałobę przed pochówkiem dentystycznym w Kinszasie pod koniec tego miesiąca.

Belgia dopiero niedawno zaczęła zajmować się kongijską tradycją eksploatacji kauczuku, kości słoniowej i drzew. W ciągu pierwszych 23 lat rządów Belgii od 1885 roku 10 milionów ludzi zmarło z głodu i chorób. Inni zostali zamordowani lub celowo okaleczeni, aby zachęcić innych do cięższej pracy w celu osiągnięcia niemożliwego przydziału lukratywnych zasobów.