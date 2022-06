Biden mówi, że decyzja o wakacjach na gaz może zapaść w tym tygodniu

Plaża Rehopoth, Tel. (AP) – Prezydent Joe Biden powiedział w poniedziałek, że do weekendu zdecyduje, czy wesprzeć federalne święto podatku od benzyny, które mogłoby zaoszczędzić amerykańskich konsumentów do 18,4 centów za galon.

„Tak, rozważam to” – powiedział Biden dziennikarzom po spacerze po plaży w pobliżu jego domu wakacyjnego w Delaware. „Mam nadzieję, że podejmę decyzję na podstawie danych – patrzę na weekend”.

Zarząd coraz częściej szuka sposobów na ochronę społeczeństwa przed wysokimi kosztami pompy, która zaczęła rosnąć w zeszłym roku i gwałtownie wzrosła po tym, jak Rosja najechała na Ukrainę w lutym. Według AAA ceny gazu w całym kraju wynoszą średnio mniej niż 5 dolarów za galon.

Biden powiedział, że członkowie jego zespołu spotkają się w tym tygodniu z prezesami głównych firm naftowych, aby omówić wzrost cen. Biden zaatakował firmy naftowe, mówiąc, że osiągają większe zyski, gdy ludzie zdali sobie sprawę z kryzysu gwałtownie rosnących kosztów pompy i inflacji. Ale Biden powiedział, że sam nie spotka się z dyrektorami naftowymi.

„Chcę wyjaśnienia, dlaczego nie rafinują zbyt dużo ropy” – powiedział Biden.

Zarząd Biden już uwolnił ropę z amerykańskich rezerw strategicznych i zwiększył mieszankę etanolu na lato, oprócz tego, że w zeszłym tygodniu wysłał list do rafinerii ropy naftowej, wzywając je do zwiększenia zdolności rafineryjnych. Jednak te wysiłki nie zmniejszyły znacząco presji cenowej, a zarząd rozważa obecnie wakacje podatkowe. Podatki od benzyny i oleju napędowego pomagają płacić za autostrady.

Model budżetu Ben Wardena opublikował w środę szacunki pokazujące oszczędności konsumentów przy dystrybutorze z powodu wakacji podatkowych w Connecticut, Georgia i Maryland. Większość oszczędności trafiła do konsumentów zamiast do stacji paliw i innych w sektorze energetycznym.

Sekretarz ds. Energii Jennifer Cronhome ostrzegła w niedzielnym wywiadzie dla CNN State of the Union, że „częścią wyzwania dla podatku od gazu jest finansowanie dróg”.

Ale w poniedziałek sekretarz skarbu Janet Yellen była otwarta na wakacje podatkowe od gazu, zauważając, że „konsumenci naprawdę cierpią z powodu wyższych cen gazu”.

„Jest to znaczne obciążenie dla amerykańskich rodzin i myślę, że choć nie jest to właściwe, jest to coś, co niektórzy powinni rozważyć jako politykę, aby temu zaradzić” – powiedziała Yellen na wspólnej konferencji prasowej z kanadyjskim wicepremierem w Toronto. w poniedziałek. Minister finansów Christian Freeland.

Święto podatku gazowego będzie musiało się poszybować w górę, aby uzyskać zgodę Kongresu. Demokraci mają niewielką większość, a zarówno marszałek Demokratów Nancy Pelosi, jak i lider mniejszości w Senacie Mitch McConnell wyrażali w przeszłości sceptycyzm wobec takiego posunięcia.

Urzędnik Białego Domu podkreślił potrzebę anonimowości w celu omówienia opcji dotyczących cen gazu, mówiąc, że rozmowy są w toku i że Biden chciał zbadać wszystkie możliwości obniżenia cen.

Rafinerie twierdzą, że zdolność do produkcji dodatkowego gazu i oleju napędowego jest niska, co oznacza, że ​​ceny pozostaną wysokie, dopóki popyt nie zacznie spadać.

Wysłane przez American Petroleum Company oraz American Fuel and Petrochemical Manufacturers Wspólny list W środę powiedział Pythonowi, że rafinerie już działają blisko swoich maksymalnych mocy i że prawie połowa mocy została wyłączona ze względu na modyfikację instalacji do produkcji paliw odnawialnych.

„Dzisiejsza sytuacja nie rozwinęła się z dnia na dzień i nie zostanie szybko rozwiązana” – czytamy w liście. „Wzywamy Stany Zjednoczone do podjęcia działań w celu ochrony i rozwoju bezpieczeństwa energetycznego Ameryki i zdolności rafineryjnych oraz do promowania krajowej produkcji energii, w tym zmniejszenia obciążenia nową infrastrukturą i regulacjami.

Po spacerze po plaży z córką Ashley, wnuczką Naomi i jej wnuczką, Biden często przestawała rozmawiać z plażowiczami, którzy spędzili na plaży wakacje federalne w czerwcu.

Trochę czasu zajęło mu dotrzymanie obietnic dotyczących inflacji – wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł w maju do 8,6%, prawie 40 lat temu – w porównaniu z tym samym miesiącem rok temu – a coraz większe ostrzeżenia ekonomistów mogą być na skraju recesji.

„Zdobędziemy to, chłopaki”, Biden powiedział grupie plażowiczów.

W zeszłym tygodniu Rezerwa Federalna przyspieszyła dążenie do kontrolowania inflacji, podnosząc główną stopę procentową do trzech czwartych punktu – największy wzrost od prawie trzech dekad – sygnalizując dalsze znaczne podwyżki stóp.

Były sekretarz skarbu Larry Summers powiedział w niedzielę dla telewizji NBC Meet the Press, że „dominującym prawdopodobieństwem jest to, że gospodarka USA zobaczy recesję do końca przyszłego roku”.

Biden powiedział, że rozmawiał z Summersem, który był sekretarzem skarbu w administracji Clintona, w poniedziałek rano.

„Nie ma nic nieuniknionego w recesji” – powiedział Biden.

Raport z rejsu z Baltimore. Pisarz AP Rob Gillies napisał z Toronto.