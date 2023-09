Danelo Cavalconte: Skazany morderca, który uciekł z więzienia w Pensylwanii, został znaleziony w korycie strumienia i uciekł do lasu

CNN

Skazany zabójca, który w zeszłym tygodniu uciekł z więzienia we wschodniej Pensylwanii, został znaleziony przez mieszkańca w korycie strumienia we wtorek wieczorem, ale zanim funkcjonariusze zdążyli go złapać, uciekł do lasu – podała policja.

Danelo Cavalconte znajdował się przy Chandler Road w Pennsbury Township, około 4 mil na południowy wschód od więzienia w hrabstwie Chester. Zespoły poszukiwawcze przeszukiwały okolicę przez kilka godzin, ale nie mogły go znaleźć, powiedział podpułkownik policji stanowej Pensylwanii, George Bivens.

Cavalante ucieka od 31 sierpnia, kiedy uciekł z więzienia hrabstwa Chester na obszarach wiejskich, około 50 mil na zachód od Filadelfii. Teraz, ósmego dnia w czwartek, poszukiwania go są alarmujące, gdyż mieszkańcom dzielnicy dowiadują się, że jest on bardzo niebezpieczny.

Śledczy uważają, że od czasu ucieczki Cavalcante był widziany kilka razy w promieniu kilku mil od więzienia. Okazało się jednak nieuchwytne, gdy poszukiwacze usiłowali poruszać się w ekstremalnym upale, wysokiej wilgotności i terenie.

„Mamy bardzo gęste obszary zalesione, a następnie wielopiętrowe budynki z wieloma rezydencjami, architekturą krajobrazu i miejscami, w których można się ukryć, nawet jeśli nie znajduje się w gęstym lesie, i wszystko jest bardzo łatwe” – powiedział Bivens.

Oczekuje się, że policja stanowa przekaże aktualne informacje na temat działań poszukiwawczych około godziny 15:00 w czwartek.

W miarę nasilania się dochodzeń w sprawie ucieczki Cavalcante z więzienia wyszło na jaw, że kilka miesięcy temu inny więzień uciekł, stosując podobną strategię.

Uciekinier został uchwycony na nagraniu z monitoringu, jak „krab spaceruje” pomiędzy dwiema ścianami placu ćwiczeń – z rękami na jednej ścianie, a stopami na drugiej – i znika z pola widzenia – powiedział dziennikarzom pełniący obowiązki dyrektora więzienia Howard Holland.

Następnie Cavalcante przebiegł przez dach, wspiął się na kolejny płot i przeszedł przez drut kolczasty – powiedział Holland.

Holland powiedział, że mężczyzna monitorujący 160 kamer więzienia nie widział ucieczki, a strażnik w wieży pilnujący więźniów nie widział poślizgu Covalanta – powiedział Holland. Strażnik wieży jest na urlopie administracyjnym i trwa dochodzenie w sprawie działań mężczyzny.

Cavalcante (34 l.) został skazany za morderstwo pierwszego stopnia po brutalnym pchnięciu nożem swojej byłej dziewczyny Deborah Brandão (33 l.) w 2021 r. w hrabstwie Chester 16 sierpnia. Od czasu ucieczki Cavalcante siostra Brando – mieszkająca w okolicy – ​​twierdzi, że żyje w strachu przed tym, co może zrobić jej lub dwojgu dzieciom swojej siostry, którymi się opiekuje.

Cavalconte jest również poszukiwany w związku z morderstwem, które miało miejsce w jego rodzinnej Brazylii w 2017 r., powiedział urzędnik amerykańskiej służby marszałkowskiej.

Bivens powiedział, że w polowaniu brało udział setki funkcjonariuszy organów ścigania i psów poszukiwawczych, w wyniku których ofiara cierpiała z powodu upału wynoszącego 30 stopni i była poddawana leczeniu.

„Wszystko, od pogody, przez rodzaj terenu, po ubiór danej osoby – może mieć znaczenie, jak dobrze pies potrafi wsłuchać się w dany zapach i podążać w trudnym terenie” – powiedział Bevins.

Władze zauważyły ​​jednak oznaki jego obecności w okolicy. Funkcjonariusze znaleźli ślady Cavalcante „i mamy inne przesłanki świadczące o tym, że przeszedł przez określony obszar” – powiedział Bevins. Dodał jednak, że nie odzyskali niczego, co pozostawił Cavalcante.

Władze podały, że został uchwycony na nagraniach monitoringu co najmniej dwukrotnie, w tym raz w sobotę wczesnym rankiem, około 2,5 mili od więzienia. Urzędnicy podali, że kamera bezpieczeństwa zarejestrowała także Cavalcante w poniedziałek na terenie ogrodu botanicznego, prawie 5 mil od zakładu karnego.

Mieszkaniec Pocopson Township, gdzie znajduje się więzienie, widział w piątek Cavalcante w swoim domu, jak jadł coś przed wyjściem. – poinformowała spółka WPVI, filia CNN.

Bivens powiedział w poniedziałek, że policjant stanowy również zauważył w okolicy Cavalconte.

Policja poradziła mieszkańcom, aby na czas wolności Cavalcante upewnili się, że drzwi i samochody są zamknięte. Dwa lokalne okręgi szkolne odwołały zajęcia na część tygodnia, a niektóre wracają w czwartek.

Pięć z sześciu szkół w Kennett Consolidated School District wznowi zajęcia w czwartek, a jedna szkoła podstawowa będzie zamknięta ze względu na obszar poszukiwań. Połowa z sześciu szkół w okręgu szkolnym Unionville-Chatsford będzie zamknięta w czwartek.

Jak dotąd poszukiwanie strażników zajęło władzom ponad tydzień. Urzędnicy podali jednak, że pięć minut po ucieczce odnaleziono innego więźnia, który uciekł z tego samego więzienia w maju.

Jak wynika z dokumentów sądowych uzyskanych przez CNN, Igor Bolt wspiął się na dach więzienia i zszedł do mniej bezpiecznego miejsca 19 maja.

Bolte powiedział policji, że był w stanie wspiąć się po ścianie, dopóki nie podciągnął się na sufit w pomieszczeniu do ćwiczeń, opierając stopy o jedną ścianę i dłonie o drugą. Złapano go kilka minut od więzienia.

Władze oświadczyły, że zbadają, czy Cavalcante i Bolte się znali.

Na początku tygodnia prokurator okręgowy hrabstwa Chester Deb Ryan powiedziała, że ​​władze więzienia podjęły kroki w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

„Więzienie jest bardzo świadome swoich luk w zabezpieczeniach i dołożyło wszelkich starań, aby je naprawić” – powiedział Ryan w poniedziałek.

Z danych hrabstwa wynika, że ​​w lipcu w więzieniu hrabstwa Chester przetrzymywanych było średnio około 100 więźniów więcej niż w lipcu 2022 r.

Holland, pełniący obowiązki dyrektora więzienia, powiedział w środę, że funkcjonariusze będą wyposażeni w drut kolczasty, aby zapobiec ucieczce.

„Ponownie nie wzięliśmy pod uwagę jednej rzeczy: awarii po stronie elementu ludzkiego. Skupiliśmy się wyłącznie na infrastrukturze fizycznej, niekoniecznie na elemencie ludzkim” – powiedział Holland.

Holland powiedział, że rozważane są inne środki, w tym dodanie strażnika na podwórzu.