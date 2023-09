Eksperyment z łazikiem Persistence to ostatnia produkcja tlenu na Marsie

NASA/JPL-Caltech

Inside Lander Koncepcja artystyczna przedstawia Inside Lander, jego czujniki, kamery i instrumenty. INSIDE będzie pierwszym głębokim spojrzeniem w „wewnętrzną przestrzeń” Marsa. INSIDE oznacza eksplorację wnętrz z wykorzystaniem badań sejsmicznych, geomorfologii i transportu termicznego. Jego trzy instrumenty to sejsmometr, sonda przepływu ciepła i eksperyment radiotechniczny. Instrumenty te rzucą światło na to, jak gorący i geologicznie aktywny jest Mars, zbadają jego odbicia na orbicie wokół Słońca i dostarczą niezbędnych wskazówek na temat ewolucji skalistych planet naszego Układu Słonecznego. Chociaż InSight jest misją marsjańską, to coś więcej niż tylko misja marsjańska. InSight zostanie wystrzelony z bazy sił powietrznych Vandenberg w Kalifornii od 5 maja do 8 czerwca 2018 r. JBL, oddział Caltech w Pasadenie w Kalifornii, zarządza programem INSIDE dla Dyrekcji Operacji Naukowych NASA w Waszyngtonie. Lockheed Martin Space w Denver zbudował statek kosmiczny. INSIDE jest częścią programu Discovery Program NASA, zarządzanego przez Centrum Lotów Kosmicznych Marshalla w Huntsville w stanie Alabama. Więcej informacji na temat misji można znaleźć na stronie https://mars.nasa.gov/insight.