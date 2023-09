Daniel Califf aresztowany: Londyńska policja znajduje zbiegłego podejrzanego o terroryzm w Chiswick

CNN

Funkcjonariusze londyńskiej policji metropolitalnej zlokalizowali i aresztowali Daniela Califica – ogłosiła w sobotę, kończąc trzy dni. Obława Środa dla podejrzanego o terroryzm, który uciekł z więzienia.

„Funkcjonariusze policji metropolitalnej aresztowali Daniela Califfa, który uciekł z HMP Wandsworth w środę 6 września” – głosi oświadczenie policji.

Califf został aresztowany w sobotę o godzinie 11:00 czasu lokalnego (6:00 czasu wschodniego) w dzielnicy Chiswick w zachodnim Londynie, gdzie poszukiwania skoncentrowano wcześniej tego dnia – podała policja.

„Chcielibyśmy podziękować społeczeństwu i mediom za wsparcie podczas naszego śledztwa mającego na celu zlokalizowanie Kalifornii i w odpowiednim czasie przekażemy dalsze zawiadomienia o jego aresztowaniu” – dodał w oświadczeniu.

Środowa ucieczka 21-letniego podejrzanego o terroryzm z więzienia w Wandsworth wywołała zakrojoną na szeroką skalę obławę, która opóźniła loty i doprowadziła do większej liczby kontroli w brytyjskich portach.

Khalif, służący w armii brytyjskiej, przebywa w więzieniu w oczekiwaniu na proces pod zarzutem terroryzmu za rzekome podłożenie fałszywych bomb w bazie wojskowej, podała brytyjska agencja informacyjna PA Media. Jak podaje agencja informacyjna, zaprzeczył wszystkim trzem stawianym mu zarzutom.

Khalif uciekł z więzienia, przebierając się za szefa kuchni i przypinając się do spodu furgonetki dostawczej. Zanim policja znalazła ciężarówkę dwie mile na wschód od więzienia, Califfa już nie było, a jedyne, co po nim przeżyło, to funkcjonariusze, którzy znaleźli się pod furgonetką.

Incydent wywołał krytykę więzień i rządu i doprowadził do wszczęcia niezależnego śledztwa.

