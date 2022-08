DC Circuit zamawia publikację noty informacyjnej w raporcie Mueller Russia

Zamiast tego panel orzekł, że przed opublikowaniem raportu Muellera ówczesny prokurator generalny William P. Notatka z marca 2019 r. zawiera szczegółowe informacje na temat tego, co Barr powie Kongresowi.

„Decyzja w sprawie oskarżenia nie wchodziła w grę, a agencja nie wprowadziła alternatywnego uzasadnienia, które mogłoby uzasadnić jej wezwanie do złożenia oferty” – powiedzieli sędziowie. napisał .

Sąd stwierdził, że werdykt mógłby być inny, gdyby rząd dokładnie opisał Jacksonowi motywy stojące za notatką. Ale „każdy pomysł, czy powiedzieć coś opinii publicznej, był całkowicie nierozstrzygnięty – nierozwiązany” aż do odwołania.

Barr powiedział prawodawcom, że on i jego partner odmówili dojścia do wniosku jako Mueller. podjęli własną decyzję Że nie ma dowodów. gdy Pełny raport Opublikowany kilka tygodni później powiedział, że istnieją „istotne dowody”, że Trump utrudniał sprawiedliwość.

Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, organizacja non-profit, która pozwała o udostępnienie dokumentu, Świętowaliśmy werdykt na Twitterze.