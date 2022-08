Terrorysta Państwa Islamskiego został skazany na dożywocie w amerykańskim więzieniu za zabicie amerykańskich zakładników

ALEXANDRIA, Wirginia, 19 sierpnia (Reuters) – Amerykański sędzia federalny skazał w piątek członka grupy Państwa Islamskiego znanej jako „The Beatles” na dożywocie za udział w spisku zakładników, który doprowadził do zabójstwa Amerykanów. Dziennikarze i pracownicy pomocy w Syrii.

Sędzia sądu okręgowego DS Ellis skazał 34-letniego El Shafee Elsheikha na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego, mówiąc, że rodziny i przyjaciele czterech Amerykanów widzieli „brutalnych, barbarzyńskich, brutalnych i oczywiście zabitych przez grupę bojowników.

W kwietniu ława przysięgłych orzekła, że ​​były obywatel brytyjski należy do grupy Państwa Islamskiego, nazywanej „The Beatles” ze względu na angielski akcent, która ścięła głowy amerykańskim zakładnikom na obszarach Bliskiego Wschodu kontrolowanych przez grupę bojowników. Po dwutygodniowym procesie został uznany za winnego wzięcia zakładników i czterech zarzutów konspiracji.

Krewni i przyjaciele ofiar siedzieli w pierwszym rzędzie sali sądowej i byli zszokowani, gdy łzy napłynęły i pocieszyły się nawzajem podczas rozprawy. Elshek został skazany na osiem równoległych wyroków dożywocia.

W szczytowym okresie swojej potęgi w latach 2014-2017 Państwo Islamskie rządziło milionami ludzi i było odpowiedzialne lub inicjowało ataki w dziesiątkach miast na całym świecie.

Jej przywódca, Abu Bakr al-Baghdadi, ogłosił kalifat w Iraku i jednej czwartej Syrii w 2014 roku, zanim został zabity w ataku amerykańskich sił specjalnych w Syrii w 2019 roku, a rządy grupy upadły.

Elshek, który urodził się w Sudanie i dorastał w Londynie, jest oskarżony o spisek w celu zabicia czterech amerykańskich zakładników: Jamesa Foleya, Stevena Sotloffa, Petera Kasika i Kayli Mueller.

Dwóch dziennikarzy, Foley i Sotloff, oraz Kasik, pracownik pomocy humanitarnej, zostało zabitych podczas ścinania na taśmie wideo. Urzędnicy amerykańscy twierdzą, że Mueller została kilkakrotnie zgwałcona przez al-Baghdadi przed śmiercią w Syrii.

Śmierć Foleya, Sotloffa i Kassiga została potwierdzona w 2014 roku; Śmierć Muellera została potwierdzona na początku 2015 roku.

Przedstawiciele mediów zbierają się przed budynkiem sądu federalnego, aby czekać na raporty po skazaniu byłego obywatela Wielkiej Brytanii i bojownika IS El Shafee Elsheikh 19 sierpnia 2022 r. w Aleksandrii w stanie Wirginia w USA. REUTERS / Sarah Silbiger Czytaj więcej

Elsheik pojawił się w piątek w sądzie federalnym w Aleksandrii w stanie Wirginia w szarym kombinezonie, masce i okularach. Rodzina i przyjaciele ofiary zostali poproszeni o złożenie zeznań przed sędzią.

„Nienawiść całkowicie pokonała twoje człowieczeństwo” – powiedziała później ze łzami w oczach matka Foleya, Diane. „Żal mi ciebie. Modlę się, aby twój pobyt w więzieniu dał ci czas na refleksję”. W piątek minęła ósma rocznica ścięcia Foleya.

Richard Smith, szef jednostki antyterrorystycznej londyńskiej policji, powiedział w oświadczeniu, że rodziny ofiar wykazały niezwykłą odwagę i odwagę, przedstawiając swoje relacje z tego, co stało się śledczym i w sądzie.

Zarzuty przeciwko Elsheikhowi, któremu odebrano brytyjskie obywatelstwo w 2018 r., mogą grozić karą śmierci, ale amerykańscy prokuratorzy wcześniej poinformowali władze brytyjskie, że nie będą domagać się kary śmierci.

Prokuratorzy argumentowali, że kara dożywotniego pozbawienia wolności była konieczna, aby odstraszyć Elsheika od przyszłej krzywdy i stworzyć precedens, że takie przestępstwa będą karane surowszymi karami.

„The Beatles byli prawdziwymi psychopatami” – przekonywał w piątek w sądzie pierwszy asystent prokuratora amerykańskiego Raj Parekh, mówiąc podczas procesu, że Elshek był najwyższym rangą członkiem grupy Państwa Islamskiego, skazanym kiedykolwiek przez amerykański sąd.

Inna członkini celi, Alexandra Gotti, została skazana na dożywocie na początku tego roku przez amerykańskiego sędziego. Cote został zatrzymany przez armię amerykańską w Iraku, zanim został przewieziony do USA, aby stanąć przed sądem. Przyznał się do winy we wrześniu ubiegłego roku do zabójstwa Foleya, Sotloffa, Kasika i Muellera. Czytaj więcej

Trzeci członek grupy, Mohammed Emwazi, zginął w amerykańsko-brytyjskim ataku rakietowym w Syrii w 2015 roku.

Niektórzy byli zakładnicy, uwolnieni z więzienia po długich negocjacjach, zeznawali podczas procesów o torturach, których doświadczyli. Zeznawali także członkowie rodzin ofiar.

Zgłoszone przez Kanishkę Singh; Napisane przez Ramiego Ayyuba Edycja przez Scott Malone i Alistair Bell

