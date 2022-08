Kontrakty terminowe Dow Jones: Co robić, gdy wzrost na rynku się cofa; Warren Buffett wystartował z bazy

Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się w niedzielę wieczorem, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 500 i Nasdaq, a prezes Fed, Jerome Powell, nadchodzi w przyszły weekend. Zwyżka na giełdzie cofnęła się od kluczowego oporu w zeszłym tygodniu, a rentowności obligacji skarbowych przesunęły się w kierunku 3%.







X









Największymi przegranymi były firmy o wysokiej wartości, które wykonały duże ruchy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Bitcoin i inne kryptowaluty gwałtownie wyprzedały się w piątek.

Inwestorzy powinni poczekać, aby zobaczyć, jak rynek się cofa, zanim dodadzą nową ekspozycję.

Akcje Warrena Buffetta Jabłko (AAPL) oraz zachodnia ropa naftowa (TLENOWY) musisz zobaczyć. Occidental Petroleum zebrało się w piątek, gdy Berkshire Hathaway Warrena Buffetta uzyskał zgodę organów regulacyjnych na zwiększenie swojego udziału w OXY o 50%. Akcje AAPL są notowane wokół linii trendu. Tesla (D.S.L.A), Gospodarstwa Celsjusza (CELH), AstraZeneca (AZN), Monolityczne systemy zasilania (MPWR) oraz Izolować (Internet) są różne w pobliżu Kup punkty.

Dostępne są zapasy CELH i Monolithic Power Tabela liderów IBD Lista obserwowanych. Akcje AZN są w ruchu Handlarz huśtawek. Kolba MPWR jest w eksploatacji Długoterminowi liderzy IBD. Zapasy Celsjusza, Monolityka i Tesli IBD 50. Dostępne są kolby monolityczne i OXY IBD Big Cap 20.

Była Insulet i AstraZeneca Akcje IBD dnia Egzamin w zeszłym tygodniu.

Szef Fed Powell

Prezes Fed Powell wygłosi przemówienie polityczne w piątek na dorocznym spotkaniu w Jackson Hole. Powell wykorzystał to przemówienie w poprzednich latach, aby zasygnalizować znaczące zmiany w polityce. Nie jest jasne, co powie, co zaskoczy rynki. Rezerwa Federalna jest w trakcie cyklu podwyżek stóp w celu zwalczania wysokiej inflacji. Decydenci polityczni mogą wkrótce przejść do mniejszych podwyżek stóp Fed, ale Powell nie jest gotowy do podniesienia ręki.

Mógłby wskazać na długoterminowe wyzwania, takie jak napięta podaż siły roboczej z powodu demografii, które mogą skłonić Fed do utrzymania wyższych stóp procentowych w nadchodzących latach.

wrz. Rynki są podzielone co do tego, czy Fed podniesie stopy procentowe po raz trzeci o 75 punktów bazowych na posiedzeniu 20-21, czy zdecyduje się na ruch o pół punktu.

Po jego wystąpieniu przed wrześniowym posiedzeniem Fed pojawi się kilka kluczowych raportów ekonomicznych, w tym sierpniowy raport o zatrudnieniu oraz indeks cen konsumpcyjnych.

Upadki bitcoinów

Bitcoin upadł Około 21 000 $ w piątek po i tak już skromnym cofnięciu w ciągu tygodnia. W sobotę rano cena przekroczyła 21 000 USD. Po spadku poniżej 18 000 USD w czerwcu, cena Bitcoina wzrosła do prawie 25 000 USD 14 sierpnia. Spekulacyjne akcje wzrostowe, takie jak bitcoin i kryptowaluty, zmagają się z rentownościami obligacji skarbowych. Wyższe rentowności wzmacniają dolara.

Podobnie jak akcje związane z Bitcoinem Baza monet (waluta) również gwałtownie spadły w zeszłym tygodniu.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się w niedzielę o godzinie 18:00 czasu wschodniego, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 500 i Nasdaq 100.

Pamiętaj, że to nocna operacja Dow futures Następna rutyna gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy badają akcje, które mogą brać udział w rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd na giełdzie

Zwyżka na giełdzie zaczęła zmierzać w kierunku lub powyżej kluczowego oporu w ciągu tygodnia, ale ostatecznie cofnęła się, głównie lub całkowicie w piątek.

Dow Jones Industrial Average spadł w zeszłym tygodniu o 0,2% Handel na giełdzie. Indeks S&P 500 spadł o 1,2%. Kompozyt Nasdaq spadł o 2,6%. Russell 2000 o małej kapitalizacji stracił 2,9%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 14 punktów bazowych, w tym 11 punktów bazowych w piątek, do 2,99%.

Kontrakty terminowe na ropę w USA spadły w zeszłym tygodniu o 1,4% do 90,77 USD za baryłkę, ale odbiły się od tygodniowych minimów. Kontrakty terminowe na gaz ziemny były notowane na najwyższym poziomie od prawie 14 lat.

ETF-y

pośrodku Najlepsze ETF-yInnowator IBD 50 ETF (FFTY) spadła o 2,9% w zeszłym tygodniu, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Nerw) spadła o 0,4%, wymazując silne tygodniowe zyski. Rozszerzony fundusz ETF dla sektora technologii i oprogramowania iShares (faktura VAT) spadła o 3,9%. VanEck Vectors Półprzewodnikowy ETF (SMH) spadła o 4,2%, przy czym akcje MPWR trzymają.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadła w zeszłym tygodniu o 4,2%. Globalny fundusz ETF na rozwój infrastruktury USA X (chodnikspadła o 1,4%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETSspadła o 4,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) odwrócił się niżej, spadając o 3%, kończąc ośmiotygodniową passę. Energy Select SPDR ETF (XLE) Akcje OXY wzrosły aż o 1,3%. Wybór funduszu SPDR ETF (45Poddał się do 1,8%. Opieka zdrowotna Select Sektor SPDR Fundusz (XLV) spadła o 0,5% w zeszłym tygodniu, ale wzrosła w piątek.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje fabularne, ARK Innovation ETF (ARKK) spadła o 14% w zeszłym tygodniu, łamiąc linię 50 dni. ARK Genomics ETF (ARKG) spadła o 13% w stosunku do 50-dniowego maksimum.

Akcje Tesli są głównym udziałem w funduszach ETF ArcInvest.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Akcje Warrena Buffetta

Akcje OXY wzrosły o 9,9% do 71,29 w piątek, trzykrotnie przewyższając punkt kupna kubka z uchwytem 66,26. Analiza MarketSmith. Akcje są teraz nieznacznie przedłużone z 5% Kup strefęWięc inwestorzy mogą chcieć poczekać na wycofanie.

Occidental Petroleum osiągnął lepsze wyniki niż wiele spółek naftowych, ponieważ akcje Berkshire OXY Warrena Buffetta wzrosły w ostatnich miesiącach o ponad 20%.

W piątek Berkshire poinformowało, że Federalna Komisja Regulacji Energetyki zatwierdziła wniosek o zakup 50% Occidental Petroleum, co spowodowało wybuch. Berkshire złożyło pozew 11 lipca, podała firma w piątek.

Pozycja nr 1 Berkshire znajduje się w Apple, które w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wyprzedziło inne megacapy i cały rynek. Akcje Apple spadły w piątek o 1,7% do 171,55. Gigant technologiczny Dow Jones zakończył sześciotygodniową passę, ale spadł tylko o 0,3%. Akcje AAPL znajdują się poniżej opadającej linii trendu, obecnie około 173, co byłoby wczesnym punktem wejścia. Oficjalny punkt kupna to 183,04. Najlepiej byłoby, gdyby akcje Apple wkrótce zarobiły garść.

Inne akcje do obejrzenia

Akcje Tesli spadły o 1,1% do 890, cofając się poniżej 200-dniowej linii. We wtorek akcje TSLA osiągnęły 944, najwyższy poziom od trzech miesięcy i ograniczyły agresywne wejście. Ogólnie rzecz biorąc, Tesla radziła sobie lepiej niż rywalizujący producenci pojazdów elektrycznych i akcje typu arc w zeszłym tygodniu, ale pozostaje daleko od oficjalnego punktu kupna wynoszącego 1208,10.

25 sierpnia akcje TSLA zostaną podzielone 3 za 1. Nie jest jasne, czy będzie to pozytywny czy negatywny katalizator. Tesla zaproponowała podział kilka miesięcy temu, kiedy akcjonariusze zatwierdzili go 4 sierpnia.

Tesla kontra BYD: Który gigant EV najlepiej kupić?

Akcje CELH spadły w zeszłym tygodniu o 6,5% do 98,28, ale znalazły wsparcie wokół swojej 21-dniowej średniej ruchomej. Krótka obniżka 21-dniowego podatku będzie skuteczna. Po wzroście od końca maja, akcje Celsiusa utworzyły teraz dźwignię głębokiej, dziewięciomiesięcznej konsolidacji, oferując 109,84 punktu kupna.

Akcje AZN wzrosły w zeszłym tygodniu o 0,8% do 67,17, odzyskując stary punkt kupna 67,50 po odbiciu od linii 50 dni w poprzednim tygodniu. The Linia siły względnej Ponieważ akcje AstraZeneca konsolidowały się w ostatnich tygodniach, szerzej rozwijał się rynek. Ale akcje AZN i inne defensywne nazwy wzrostowe mogą ponownie osiągnąć lepsze wyniki.

Akcje MPWR spadły w ostatnim tygodniu o ponad 3% do poziomu 511,65, czyli o tydzień więcej niż tydzień wcześniej. Monolityczny stos zasilający 541,49 Uchwyt z kubkiem Punkt kupna po tym, jak chipmaker wzrósł od początku lipca do początku sierpnia. Spadek do 21-dniowej średniej kroczącej odpowiadałby poziomowi 500 i zamykał niedźwiedzi uchwyt.

Akcje PODD spadły w zeszłym tygodniu o 1,2% do 267,42. Akcje producenta produktów na cukrzycę mają punkt kupna 276,48 na głębokim Podwójne dno. Akcje Insulate mogą wykorzystać nieco więcej wstrząsów niż 21-dniowa średnia krocząca.

Analiza rajdów rynkowych

Zwyżka na giełdzie uderzyła w opór wokół 200-dniowej średniej kroczącej w zeszłym tygodniu. S&P 500 zbliżył się do jednego punktu od tego kluczowego poziomu, podczas gdy indeksy Dow Jones i Russell przesunęły się powyżej niego w ciągu tygodnia 2000, ale ostatecznie zakończyły się niżej.

Główne indeksy zostały wcześnie zawieszone, a ARKK i firmy o wysokiej wartości oparły się spadkowi pomimo ostrych strat. Ale w piątek Nasdaq w końcu spadł poniżej swojej 10-dniowej średniej kroczącej i przesunął się w kierunku linii 21-dniowej.

Główne indeksy trwały tygodniami, a wielu byłych liderów odbiło od dna o 50%, 100% lub więcej. Więc 200-dniowa kolejka była logicznym miejscem do wycofania się.

Rosnące rentowności obligacji skarbowych pomogły przekazać wiadomość o cofnięciu się z zeszłego tygodnia. Wyższe stopy są przeszkodą dla akcji, zwłaszcza firm o wysokiej wartości wzrostu. Jeśli ceny energii utrzymają się, spadek inflacji może zostać powstrzymany lub zatrzymany, prowadząc jednocześnie do dłuższych okresów dużych podwyżek stóp przez banki centralne.

Jednak wyższe ceny energii to dobra wiadomość dla spółek naftowych i gazowych, takich jak Occidental Petroleum, które znalazły się wśród największych zwycięzców w zeszłym tygodniu.

Stosunkowo dobrze radziły sobie akcje producentów leków i spółek zbrojeniowych, w tym akcje AZN i Hershey (H.S.Y)

Wycofanie się do linii 21-dniowej byłoby dobrą wiadomością dla rajdu rynkowego, pozwalając akcjom takim jak Monolithic i Celsius wyrzeźbić głębsze uchwyty, aby uzyskać odpowiedni wstrząs. Ale nigdy nie wiadomo, czy skromne niepowodzenie przerodzi się w coś poważniejszego lub które sektory mogą mieć trudny okres.

Czas na rynku ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Inwestorzy powinni być ostrożni, jeśli chodzi o dodawanie ekspozycji netto teraz, podczas gdy zwyżka na giełdzie wycofuje się. Jeśli zdecydujesz się na zakup nowych akcji, możesz je zrównoważyć, biorąc część lub całość zysku z innych akcji.

Nie ma jeszcze potrzeby zmniejszania ekspozycji, ale nie pozwól, aby przyzwoite zyski spadły do ​​zera i szybko zredukuj przegrywające pozycje.

To świetny czas na pracę nad listami obserwacyjnymi. Na rynku wciąż jest dużo przywództwa lub potencjalnego przywództwa. Wiele akcji prawdopodobnie wyrzeźbi uchwyty, podstawy lub cofnięcia w nadchodzących dniach, tworząc możliwości zakupu.

Według Duży obraz Każdy dzień powinien być zsynchronizowany z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Obserwuj Eda Carsona na Twitterze @Ibd_ecarson Aktualizacje giełdowe i nie tylko.

Może Ci się spodobać:

Najlepsze akcje wzrostowe do kupowania i oglądania

Dołącz do IBD Live i poznaj najlepsze techniki czytania wykresów i handlu od profesjonalistów

IBD Digital: Otwórz listy akcji, narzędzia i analizy premium IBD już dziś