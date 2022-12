Demokraci dążą do tego, aby Karolina Południowa, a nie Iowa, stała się stanem pierwszego głosowania

WASHINGTON (AP) – Demokraci głosowali w piątek za usunięciem stanu Iowa z kalendarza kandydatów na prezydenta i zastąpieniem go Karoliną Południową począwszy od 2024 r., wygrywając dramatyczny wstrząs dla prezydenta Joe Bidena. Partia musi lepiej odzwierciedlać swój głęboko zróżnicowany elektorat.

Pion stanowienia zasad Krajowego Komitetu Demokratów podjął działania w celu wyeliminowania stanu Iowa Z pozycji, jaką zajmowała przez pięć dekad po tym, jak zakłócenia technologiczne podsyciły chaos A wyniki klubu stanowego w 2020 r. są wypaczone. Zmiana następuje również po długim nacisku Niektórzy z czołowych przywódców partii zaczynają wybierać prezydentów w stanach, w których jest mniej białych, zwłaszcza biorąc pod uwagę nacisk na czarnych wyborców jako najbardziej lojalną bazę wyborczą Demokratów.

Debata na temat priorytetowego traktowania różnorodności wywołała emocjonalną reakcję na posiedzeniu komisji w Waszyngtonie, a przewodniczący DNC Jaime Harrison ocierał łzy, gdy członkini komisji Donna Brazile powiedziała, że ​​Demokraci spędzili lata, nie walcząc o czarnych wyborców: „Wiesz co? Droga gruntowa? Czy wiesz, jak to jest szukać czystej wody?

„Czy wiesz, jak to jest czekać i zobaczyć, czy burza cię ominie, a twój dach jest nadal nienaruszony?” — zapytał Brazylijczyk. – O to w tym wszystkim chodzi.

Komisja zatwierdziła przeniesienie prawyborów w Karolinie Południowej na 3 lutego, a głosowanie w Nevadzie i New Hampshire trzy dni później. Georgia pojedzie w przyszłym tygodniu, a Michigan dwa tygodnie później.

Posunięcie to oznacza dramatyczną zmianę w stosunku do obecnego kalendarza Iowa organizuje kluby pierwszego kraju od 1972 r., A następnie prawybory pierwszego kraju w New Hampshire od 1920 r. Nevada i Południowa Karolina są następne w kolejce od ostatnich demokratycznych wyborów prezydenckich w 2008 roku. Poważna zmiana w ich głównym kalendarzu.

Zmiany nadal muszą zostać zatwierdzone przez pełną DNC w głosowaniu na początku przyszłego roku, ale prawie na pewno pójdą one w ślady komitetu regulacyjnego.

Przetasowany harmonogram mógłby w dużej mierze zostać omówiony na 2024 r., gdyby Biden ubiegał się o drugą kadencję, ale może później przerobić demokratyczne cykle prezydenckie. Prezydent od miesięcy mówi, że chce ponownie kandydować, i chociaż nie podjęto ostatecznej decyzji, doradcy Białego Domu rozpoczęli rozmowy personalne dotyczące jego kampanii reelekcyjnej.

DNC planuje ponownie zrewidować główny kalendarz przed 2028 r. – co oznacza, że ​​do tego czasu może nastąpić więcej zmian.

Biden napisał list do członków Komisji Regulaminowej W czwartek partia powiedziała, że ​​całkowicie zlikwiduje „ograniczone” kluby, ponieważ ich zasady dotyczące osobistego uczestnictwa mogą czasami wykluczać wyborców z klasy robotniczej i innych. Powiedział też prywatnie liderom partii, że chce najpierw zwrócić się do Karoliny Południowej, aby upewnić się, że kolorowi wyborcy nie zostaną zmarginalizowani, gdy Demokraci wybierają swojego kandydata na prezydenta.

Cztery z pięciu stanów, w których teraz rozpoczną się prawybory partii, są prezydenckimi polami bitew, co oznacza, że ​​ostateczny zwycięzca Demokratów może położyć fundamenty w kluczowych okręgach wyborczych. Dotyczy to zwłaszcza stanu Michigan i Georgia, które w 2016 r. głosowały na Donalda Trumpa, a w 2020 r. przeszły na Bidena. Wyjątkiem jest Karolina Południowa, która nie przeszła na Demokratów w wyborach prezydenckich od 1976 roku.

Pięć stanów z największą liczbą głosów pójdzie do urn przed Superwtorkiem, dniem, w którym w pozostałej części kraju odbywają się prawybory. Daje to wczesnym stanom większą siłę nacisku, ponieważ kandydaci do Białego Domu walczą o zebranie pieniędzy lub zdobycie politycznej przyczepności, często wyjeżdżając przed przeniesieniem się do innych części kraju.

Członek Komisji Regulaminowej Scott Brennan z Iowa powiedział, że „małe, wiejskie stany” powinny „mieć głos w procesie nominacji na prezydenta”.

„Demokraci nie mogą zapomnieć o całych rzeszach wyborców na Środkowym Zachodzie, nie wyrządzając znaczącej szkody partii w nowych pokoleniach” – powiedział Brennan.

Republikański Komitet Narodowy już zdecydował, że klub Iowa będzie pierwszym konkursem w wyborach prezydenckich w 2024 r., gwarantując kandydatom Partii Republikańskiej Biały Dom, w tym Trumpowi. – Często prowadzą tam kampanie.

Jim Clyburn, jedyny demokrata z Kongresu w Południowej Karolinie i jeden z czołowych zwolenników Bidena w Kongresie, powiedział, że prezydent zadzwonił do niego w czwartek, aby poinformować go o jego motywacji do wzmocnienia swojego stanu.

„Nie prosiłem o bycie pierwszym” – powiedział Clyburn. „Jego pomysłem było być pierwszym”.

Poparcie Clyburna dla Bidena w 2020 roku wzmocniło słabnącą kampanię prezydencką kandydata tuż przed prawyborami w Południowej Karolinie, gdzie wygrał duże. Pomogło to Bidenowi otrząsnąć się z wczesnych strat Iowa, New Hampshire i Nevada ostatecznie zdobyły Biały Dom.

„Wie, co zrobiła dla niego Karolina Południowa, i wielokrotnie to udowadniał, okazując szacunek Karolinie Południowej” – powiedział Clyburn.

Jednak głosowanie Komisji Regulaminowej spotkało się z ostrym sprzeciwem, a niektóre stany zobowiązały się do całkowitego bojkotu zmian. Dzieje się tak pomimo tego, że komisja zgadza się, że stany mogą stracić wszystkich swoich delegatów na krajową konwencję partii, jeśli spróbują przeciwstawić się nowym zasadom.

Iowa i New Hampshire stwierdziły, że prawa w ich stanach mają pierwszeństwo przed innymi i chcą przestrzegać tych, a nie mandatów DNC. Tylko członkowie komisji z Iowa i New Hampshire sprzeciwili się propozycji, która przeszła w piątek, podczas gdy wszyscy inni ją poparli.

Nevada, która ma dużą populację latynoską, jako pierwsza uniknęła dzielenia drugiego miejsca z oddalonym o 2500 mil New Hampshire. Głos członka komitetu Nevady, Arty’ego Blanco, załamał się, gdy argumentował przeciwko zmianie.

„Jeśli chcemy zbudować silniejsze relacje z Latynosami, Nevada musi być sama na randce, a nie dzielić się tą randką” – powiedział Blanco.

Po dalszej dyskusji Blanco powiedział później, że popiera nowy kalendarz. Powiedział, że „nie jest idealne”, aby jego stan udał się do innego tego samego dnia, ale „akceptujemy to, czego chce prezydent”.

Harrison powiedział, że nowa lista pięciu stanów z wczesnym głosowaniem musi pokazać, że pracują nad przeniesieniem swoich prawyborów na te daty na początku przyszłego roku lub ryzykują utratę mandatów. Niektóre legislatury stanowe ustalają daty podstawowe; Inne wymagają tego od swoich sekretarzy stanu lub dyrektorów ich państw-stron.

Przewodniczący DNC zakrztusił się po głosowaniu, gdy mówiła o Karolinie Południowej, która była miejscem pierwszej ofensywy wojny secesyjnej, a teraz jest w kolejce do kontynuowania prawyborów jej partii.

„Ten wniosek reprezentuje to, co najlepsze w naszej partii jako całości i będzie nadal wzmacniał naszą partię i nasz kraj” – powiedział Harrison.

Powiązana pisarka prasowa Meg Kinnard przyczyniła się do tego z Columbia, SC