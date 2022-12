Rangersi podpisali pięcioletni kontrakt z Jacobem deGromem

20:44: Levi Weaver z Lekkoatletyki donosi o konkretnym załamaniu finansowym (na Twitterze) deGrom zarobi 30 mln USD w następnym sezonie, następnie 40 mln USD w latach 2024-25, 38 mln USD w 2026 r. i 37 mln USD w 2027 r. W tym sezonie opcji nie ma żadnych gwarantowanych pieniędzy, a warunki opcji pozostają nieujawnione.

20:21: Rangersi ogłosili podpisanie kontraktu Jakub De Grom na pięcioletni kontrakt. To gwarantowane 185 mln dolarów, donosi Jeff Basson z ESPN (Link do Twittera) obejmuje pełną klauzulę zakazu handlu i opcję warunkową na kampanię 2028, która według Passana może wynieść 222 mln USD. deGrom jest klientem VC Sports Group.

„Cieszymy się, że Jacob deGrom zdecydował się zostać Strażnikiem TeksasuDyrektor generalny Chris Young powiedział w komunikacie prasowym.W ciągu kilku sezonów Jacobs był wybitnym miotaczem Major League i zapewnia dominującego wykonawcę na szczycie naszej rotacji. Jednym z naszych głównych celów poza sezonem jest wzmocnienie wyjściowego składu, a my dodajemy świetny.„

To największy jak dotąd ruch poza sezonem i ostatni masowy strajk wolnych agentów w Arlington. Rangersi zapłacili trio ponad pół miliarda dolarów Coreya Seagera, Marek Siemien I Johna Graya Ostatnia zima. Ma on położyć podwaliny pod walkę na pełną skalę w 2023 roku. Rangersi nie widzieli postępów, jakich by sobie życzyli z perspektywy zwycięstw i porażek w 2022 roku, głównie z powodu Graya i słabej rotacji za nim. Marcin Perez. Teksas zasugerował, że jest gotowy trafić na szczyt rynku, aby wzmocnić największy słaby punkt na liście. Zrobili to dzięki oszałamiającej pięcioletniej umowie na najlepszego miotacza w grze.

deGrom to jedna z najbardziej utalentowanych broni swojego pokolenia. Odpadł w dziewiątej rundzie draftu 2010 i dotarł do głównych rozgrywek dopiero tuż przed swoimi 26. urodzinami w 2014 roku, od razu zyskując pozycję jednego z najlepszych miotaczy w grze. DeGrom uzyskał 2,69 ERA w swoich pierwszych 22 startach, zdobywając tytuł Rookie of the Year w NL i rozpoczynając karierę jako jeden z najlepszych rzucających w lidze.

W każdym z następnych trzech sezonów prawicowiec osiągnął ERA między 2,54 a 3,53, dwukrotnie zdobywając wsparcie Cy Young. Jako as z pogranicza wzniósł swoją grę na nowy poziom w 2018 roku. DeGrom rozegrał 217 rund z najlepszym w MLB wynikiem 1,70 ERA, aby zapewnić sobie pierwszego Cy Younga. Mets przedłużyli go o 120,5 miliona dolarów po tym sezonie. Wielokrotnie grał jako najlepszy miotacz seniorów, zdobywając drugiego Cy Younga z 2,43 ERA w 204 rundach. Miał kolejny dominujący sezon w skróconej kampanii 2020 i upadł w 21 roku z jedną z najlepszych pierwszych połówek w historii.

W swoich pierwszych 15 startach w tym roku czterokrotny All-Star odnotował nędzne 1,08 ERA, pokonując niewiarygodne 45,1% uderzających przeciwników. W ciągu pierwszych kilku miesięcy nękały go drobne problemy zdrowotne, których kulminacją był uraz łokcia podczas przerwy w All-Star. Chociaż początkowo nie spodziewano się, że doprowadzi to do długiej przerwy, deGrom może przegapić resztę sezonu. We wrześniu nowojorski menedżer Sandy Alderson powiedział, że deGrom miał do czynienia z łzą niskiego stopnia w jego UCL, co unosi brwi, biorąc pod uwagę, że praworęczny Tommy John przeszedł operację przed debiutem w MLB. Miotacz zaprzeczył, mówiąc, że jego ścięgno podkolanowe „czuje się całkiem nieźle”.

Po pełnym urlopie naukowym DeGrom miał powrócić w 2022 roku. Późnym wiosennym treningiem poczuł ból między rzutami. U jego łopatki zdiagnozowano reakcję stresową i ponownie uszczelniono, a kontuzja kosztowała go pierwsze cztery miesiące ubiegłego sezonu. Zanim wrócił na kopiec na początku sierpnia, minął już ponad pełny rok kalendarzowy.

Przy takiej redundancji można by się spodziewać, że dechrom będzie wykazywać oznaki rdzy. Zamiast tego wrócił do swojej szczytowej formy i natychmiast ponownie zdominował opozycję. Produkt Stetson osiągał średnio 98,9 mil na godzinę na swojej szybkiej piłce i 92,6 mil na godzinę na swoim nożu / suwaku. Uderzył 42,7% przeciwników wobec 3,3% procentu marszu. Pałkarze przeciwni zamachnęli się i spudłowali przy 21,1% wszystkich jego rzutów; Żaden inny starter z ponad 50 inningami nie miał zmiennego współczynnika trafień powyżej 17%. Uderzył osiem na sześć rund podczas swojego jedynego startu w play-off przeciwko San Diego.

Odbył trzydniową wycieczkę do Atlanty, aby zakończyć sezon, podbijając ERA deGroma do 3,08 w swoim krótkim sezonie, ale nie ma wątpliwości, że jeśli jest zdrowy, nadal jest w stanie występować na wysokim poziomie. Żaden miotacz na świecie nie jest tak dominujący jak deGrom na starcie. Pod koniec sezonu zrezygnował z ostatecznego kontraktu z Mets za 32,5 miliona dolarów.

O ile to podpisanie może być dla Rangersów, z pewnością jest dużo do stracenia w tego rodzaju zaangażowaniu miotacza, który przegapił znaczną część ostatnich dwóch sezonów z powodu problemów z ręką. Od początku 2021 roku przepracował zaledwie 162 1/3 inningsa (włączając play-offy). Chociaż DeGrom nie ma ograniczeń co do proporcjonalnego sezonu w 2020 roku, oczekuje się, że będzie wykonywał pełną rotację, pomimo rzucenia 224 1/3 inningów. Skumulowane inningsy w ciągu ostatnich trzech lat.

DeGrom w czerwcu skończy 35 lat. Nic nie wskazuje na to, by był bliski regresu wydajności. Zaangażowanie Teksasu trwa przez całą jego kampanię w wieku 39 lat, a jeśli jego forma zmieni się po trzydziestce, umowa może potencjalnie pójść w bok. Teraz były kolega z drużyny Maks Scherzer I inny topowy wolny agent Justina Verlandera Udowodnili, że szczyt miotacza nie wchodzi w rachubę, gdy zbliża się do czterdziestki. Ani Scherzer, ani Verlander nie poradzili sobie z kontuzjami, które nękały DeGroma w wieku około 30 lat.

Gwarancja 185 mln USD jest znacznie wyższa niż trzyletnia prognoza MLBTR na 135 mln USD na początku sezonu. To szósty co do wielkości kontrakt dla miotacza wolnego agenta w historii MLB, podążając za nim. Gerrit Cole (324 mln USD), Stefana Strasburga (245 mln USD), Dawid Cena (217 mln USD), Scherzer (210 mln USD w Nationals) i Zacka Greinke’a (206,5 mln USD). Kontrakt ma średnią roczną wartość 37 mln USD, co jest drugim co do wielkości kontraktem w historii głównych lig. Jedyny trzyletni kontrakt Scherzera z Mets – wart ponad 43,333 miliona dolarów na sezon.

Wynagrodzenie w wysokości 30 mln USD w przyszłym roku spowodowałoby, że przewidywane zobowiązania płacowe Teksasu w 2023 r. wyniosłyby około 170 mln USD. Byłby to rekord franczyzy dla Rangersów, ale nic nie wskazuje na to, że organizacja planuje w najbliższym czasie obniżyć koszty. Właściciele, Ray Davis i Young, wskazali, że klub ma miejsce na aktywność na otwartym rynku i wciąż jest wiele do zrobienia, aby zmienić ich skład z 68 zwycięstwami w rywala w trudnym AL West. Young i kapitan Bruce Bochy są w swoim pierwszym pełnym sezonie u steru i chcą przerwać sześcioletnią suszę w fazie play-off.

DeGrom udaje się na szczyt rotacji, która przywraca Graya i Pereza, którzy przyjęli ofertę kwalifikacyjną. Kupiony przez Rangersów Jake Odorizzi od Braves na początku sezonu i Dana Dunninga Przyzwoite ramię z tyłu cyklu. Jest to możliwe od pięciu, ale głębokość rotacji zespołu jest nadal ograniczona i mogliby dodać kolejne ramię spoza organizacji. Obrońca i łapacz są na mocnych pozycjach. Adolisa Garcii Jest jedynym zapolowym, który ma zagwarantowaną liczbę codziennych powtórzeń, pozostawiając dwa miejsca i figury zespołu, aby dodać co najmniej jednego zastępcę.

Umowa obejmuje podatek od luksusu w wysokości 37 milionów dolarów. Średnioroczne wartości zobowiązań grupy są istotne dla celów podatku od równowagi konkurencyjnej. Podpisanie kontraktu z DiGrom przynosi Teksasowi około 192 mln USD w liczbach CBT na zasób składu, co daje im 40 mln USD poniżej niskiego pułapu 233 mln USD.

Żegnając się z jednym z najlepszych miotaczy w historii franczyzy, Mets muszą szybko odwrócić losy meczu. Widział to nawet Nowy Jork Chrisa Bassita, Wędrowiec z Taijuan I Trevora Williamsa Uderzenie w darmową agencję. Z pewnością uzupełnią kadrę startową pod wodzą Scherzera Carlosa Carrasco. Wolna agencja oferuje parę asów w Verlander Carlosa Rodana, a Mets z dużymi wydatkami byli wcześniej powiązani z obydwoma miotaczami. Utrata samego DeGroma zwiększyłaby ich pośpiech, aby sprowadzić jednego z tych dwóch hurlerów, i musieliby zatrzymać lub zastąpić środkowego obrońcę wolnego agenta. Brandona Nimmo.

Nowy Jork otrzymuje skromne odszkodowanie za wyjazd deGroma. Zespół zaproponował mu ofertę kwalifikacyjną na początku gry, którą odrzucił. Jako drużyna, która zapłaciła podatek od luksusu w 2022 roku, Nowy Jork otrzymuje najmniejszą rekompensatę: wybór po czwartej rundzie przyszłorocznego draftu amatorskiego. Rangersi nie płacili podatku od luksusu ani nie otrzymywali w tym roku podziału dochodów. W rezultacie rezygnują z drugiego najwyższego wyboru w przyszłorocznym drafcie i tracą 500 000 $ w międzynarodowej premii za podpisywanie kontraktów. Gdyby Sear i Siemian odrzucili QO zeszłej zimy – i gdyby podpisali kontrakt z innym kwalifikującym się wolnym agentem poza sezonem – zostaliby usunięci z trzeciej co do wielkości selekcji.

Zdjęcie dzięki uprzejmości USA TODAY Sports.