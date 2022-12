Co wiemy o wyborcach z Gruzji przed wyborami do Senatu

CNN

W ciągu ostatnich dwóch lat uwaga świata polityki zwróciła się na Gruzję.

Po raz drugi w ciągu dwóch lat wyborcy w tym kluczowym stanie wybiorą swojego senatora Wybory wtórneSystem określi, czy Demokraci przedłużą swoją większość 50-50.

Ze wstępnych danych wynika, że ​​wyborcy nie są zmęczeni obywatelskim obowiązkiem.

Demokratyczny Senat. Ponad 1,8 miliona Gruzinów głosowało we wtorkowych wyborach do Senatu między Raphaelem Warnockiem a republikańskim pretendentem Herschelem Walkerem. Czarni wyborcy stanowią jak dotąd prawie jedną trzecią głosujących w prawyborach, podczas gdy jak dotąd ponad jedna czwarta wyborców ma mniej niż 50 lat.

Każdego dnia w tym tygodniu około 300 000 Gruzinów głosowało wcześniej – Ustanowienie rekordów największej jednodniowej frekwencji w głosowaniu przedterminowym w historii stanu. W piątek zakończył się drugi etap głosowania.

Gruzini mieli w tym roku tylko pięć dni na wcześniejsze głosowanie, w porównaniu z trzema tygodniami w ostatniej turze i wyborach powszechnych w zeszłym miesiącu. Wszystkie okręgi z wyjątkiem 22 nie zezwalały na wcześniejsze głosowanie w ostatnią sobotę i niedzielę.

Ogólnie rzecz biorąc, frekwencja wyborcza w połowie kadencji w 2022 r. była nieco wyższa niż w połowie kadencji w 2018 r., ale spadła o ponad 21% w porównaniu z wyborami powszechnymi w 2020 r.

Podczas gdy wyborcy średnioterminowi generalnie stali się starsi i bielsi, pokazuje to, że w 2022 r. wyborcy średnioterminowi w Gruzji byli starsi i bielsi niż w ostatnich czterech wyborach, w tym w wyborach śródokresowych w 2018 r. Ci wyborcy skłaniają się ku Republikanom. Politolodzy powiedzieli CNN, że Warnock nie tylko wymusił drugą turę wyborów, ale także poprowadził Walkera w pierwszej turze sondaży w zeszłym miesiącu, dając mu poparcie wśród niezależnych i niektórych republikańskich wyborców.

„Najważniejsze dla Warnocka jest to, że według sondaży wyjściowych wygrał niezależne głosowanie z dużą przewagą” – powiedział Alan Abramowitz, politolog z Emory University w Atlancie. „To wystarczyło, by go przeciągnąć”. Myślę, że w bieganiu powinien robić to samo.

Ankieta CNN dotycząca wyborców gruzińskich w listopadowych wyborach pokazuje, że odsetek niezależnych wyborców zmniejszył się o 4 punkty procentowe w porównaniu z 2020 r. Jednak 24% głosujących było niezależnych, a Warnock wygrał o 11 punktów, według sondaży CNN.

W porównaniu z trzema poprzednimi wyborami śródokresowymi i rundami w Gruzji, w 2022 r. głosował nieco większy odsetek białych wyborców i mniejszy odsetek wyborców czarnych, azjatyckich i latynoskich. Frekwencja wyborców Czarnych jest najniższa we wszystkich wyborach w Gruzji od czasu wyborów w połowie kadencji w 2018 roku.

Ankieta wyjściowa CNN z 2021 r. Wykazała, że ​​​​Warnock wygrał 93% czarnych wyborców w ostatniej turze wyborów w Gruzji, co stanowi 6-punktową poprawę w porównaniu z wyborami powszechnymi z listopada 2020 r.

W wyborach powszechnych w 2020 roku bez większości głosów Warnock Sen. Udział czarnych wyborców w gruzińskim elektoracie wzrósł w drugiej turze wyborów w 2021 roku, kiedy Kelly zmierzył się z Loefflerem. Czarni wyborcy stanowią 28% wyborców w Gruzji, nieco więcej niż ich udział w wyborach powszechnych w 2020 roku. Kiedy Demokratka Stacey Abrams po raz pierwszy wystąpiła przeciwko obecnemu gubernatorowi, frekwencja Czarnych była przytłaczająca. Brian Kemp, republikanin, został wybrany na gubernatora w 2018 roku.

Wyborcy w połowie kadencji 2022 również się starzeją. Gruzini w wieku powyżej 50 lat stanowili w tym roku 59% elektoratu, co jest nowym rekordem od 2018 roku. Tymczasem odsetek wyborców w wieku poniżej 30 lat skurczył się do 11%, najniższego poziomu od 2018 roku.

Sondaże pokazują, że Warnock prawdopodobnie utrzyma w drugiej turze wyborów w 2021 roku przewagę, jaką osiągnął wśród młodszych wyborców i tych z obszarów miejskich. Zdobył 68% głosów 18-24 w drugiej turze w 2021 r., co oznacza 16-punktową przewagę nad Demokratami w wyborach powszechnych w 2020 r. Zdobył też poparcie 67% wyborców miejskich w drugiej turze wyborów w 2021 roku, o 4 punkty więcej niż udział Demokratów w 2020 roku. Warnock zdobył 69% wyborców w wieku 18-24 lat i 68% wyborców miejskich w wyborach powszechnych z zeszłego miesiąca.

Wybory w zeszłym miesiącu były niezwykłe, ponieważ ponad 17 000 Gruzinów głosowało na gubernatora z dala od najwyższych sondaży w wyścigu do Senatu.

„Nie jesteśmy całkowicie pewni, ale ci wyborcy prawdopodobnie będą republikanami” – powiedziała Amy Steigerwald, profesor nauk politycznych na Georgia State University.

Steigerwald powiedział, że w tym roku byli również wyborcy Kempa, którzy przeszli przez ołtarz, by zagłosować na Warnocka, a następnie głosowali na resztę mandatu republikańskiego. Kemp otrzymał 2,1 miliona głosów, około 200 000 więcej niż Walker.

„Wielkim pytaniem w tym wyścigu jest to, jak radzi sobie Walker, gdy biegnie sam i bez szans Republikanów na odzyskanie kontroli w Senacie” – powiedział Abramowitz CNN.

Ta historia została zaktualizowana o nowe informacje.