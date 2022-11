Demokraci unikają „czerwonej fali”, ponieważ głosowanie trwa

Waszyngton Gdy opadł kurz, Demokraci wydawali się powstrzymywać republikańską „czerwoną falę”. Wtorkowe wybory uzupełniająceAle ogólna kontrola nad Kongresem pozostaje niezdecydowana, GOP jest wciąż w zasięgu uderzenia domu, a bitwa o Senat sprowadza się do kilku pozostałych ras.

Demokraci zajęli kluczowe miejsce w Senacie stanu Pensylwania, gdzie CBS News pokazało gubernatora Pensylwanii Johna Fettermana. Pokonany Republikanin Mehmed Oz w najdroższym i bacznie obserwowanym wyścigu Senatu w kraju. W izbie wyższej, w której obecnie znajduje się 50 Demokratów i 50 Republikanów, GOP Sen. Pat Toomey zostanie zastąpiony przez Fettermana.

„Myślę, że to dobry dzień dla demokracji. To dobry dzień dla Ameryki” – powiedział prezydent Biden. Konferencja prasowa Środowe popołudnie w Białym Domu. „Nasza demokracja została przetestowana w ostatnich latach, ale swoimi głosami naród amerykański przemówił i po raz kolejny udowodnił, że demokracja jest tym, kim jesteśmy”.

Według prognoz CBS News, trzy stany będą teraz określać, która partia kontroluje Senat: Georgia, Arizona i Nevada.

W Gruzji Demokrata Raphael Warnock i Republikanin Herschel Walker zmierzą się w drugiej turze wyborów 6 grudnia, ponieważ żaden z nich nie osiągnął 50% progu wymaganego przez prawo stanowe, aby uniknąć drugiej tury wyborów.

Wyścig Senatu Arizony Skłaniając się ku Partii Demokratycznej Nevada Podrzucenie, według ocen CBS News. Ogólna kontrola nad Senatem jest klasyfikowana jako odrzucona, co oznacza, że ​​partia ostatecznie przejmie kontrolę po sfinalizowaniu wyników. Od środy oczekuje się, że Republikanie będą kontrolować co najmniej 49 mandatów, podczas gdy Demokraci mają posiadać 48:

Senat Alaski również jest niezdecydowany, ale dwaj najlepsi kandydaci to republikanie, co oznacza, że ​​wyniki nie będą miały wpływu na równowagę sił w Senacie.

Kontynuując zmianę, która rozpoczęła się w 2020 r., obecny republikański gubernator Ron DeSantis i senator. Marco Rubio odniósł duże zwycięstwa, w tym na Florydzie, podczas gdy GOP dokonał inwazji gdzie indziej.

RP Sen. Oczekuje się, że Ron Johnson wygra reelekcję WisconsinMandela pokonał demokratę Barnesa, by utrzymać mandat senatu stanowego w rękach republikanów.

Kontrola domu Ponieważ głosy były liczone w dziesiątkach hrabstw w całym kraju, środa była na korzyść republikanów. CBS News szacuje, że GOP zdobędzie co najmniej 210 mandatów, a Demokraci co najmniej 200, oba z 218 mandatów potrzebnych do przejęcia kontroli.

