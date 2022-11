Nicole ląduje na Florydzie jako huragan z falą sztormową, silnymi wiatrami, powodziami i deszczem

Nicole wylądowała na Florydzie wczesnym rankiem w czwartek jako huragan.

Na południowo-wschodnim wybrzeżu spodziewane są powodzie przybrzeżne, silne wiatry, ulewne deszcze i cyklony.

Powodzie, silne wiatry i kilka tornad możliwe są na wschodzie od późnego piątku do początku soboty.

Nicole dotarła na ląd jako huragan wczesnym rankiem w czwartek na Florydzie, ale jego skutki będą nadal oddziaływać na inne części południowo-wschodniej i środkowego Atlantyku, w tym przedłużające się powodzie przybrzeżne, erozja plaż, silne wiatry, silne fale, ulewne deszcze i tornada. Północny wschód do końca tygodnia pracy.

Centrum Nicole wylądowało na południe od Vero Beach na Florydzie o 3 nad ranem czasu wschodniego. Miał maksymalne stałe wiatry o prędkości 75 mil na godzinę, co czyniło Nicole huraganem kategorii 1.

Teraz, gdy Nicole jest w głębi lądu, osłabła z powrotem w tropikalną burzę.

To Nicole Huragan czwartego listopada, który wyląduje w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych Pierwsza wzmianka o tym od 37 lat, wśród zapisów z połowy XIX wieku.

Aktualny stan

Radar pokazuje dziś rano pasma ulewnego deszczu na północnej i środkowej Florydzie.

(Dalej: Aktualizacje na żywo | Zdjęcia)

Według National Hurricane Center duże pole wiatrowe Nicole to tropikalne wiatry o sile sztormów (39 mil na godzinę lub więcej) rozciągające się daleko na zachód, północ i wschód od centrum, w tym większość półwyspu Florydy, przybrzeżnej Georgii i przybrzeżnej Karoliny Południowej. Poniżej znajduje się podstawowa analiza.

Wzdłuż wybrzeża Atlantyku na Florydzie, w tym w Playa Linda Beach (73 mil na godzinę), Cape Canaveral (71 mil na godzinę) i Melbourne (70 mil na godzinę), odnotowano podmuchy wiatru o prędkości 70 mil na godzinę lub większej.

Wskaźnik pływów NOAA Sztorm o wysokości ponad 5 stóp dzisiejszego ranka spowodował rozległe powodzie przybrzeżne w Port Canaveral na Florydzie.

Alarmy i zegarki

Wszystkie ostrzeżenia o huraganach zostały anulowane, ponieważ Nicole osłabła w wyniku tropikalnej burzy.

Ostrzeżenia o burzach tropikalnych obowiązują dla południowej, środkowej i północnej Florydy, południowej Georgii i szerokiego połacia nizin Karoliny Południowej.

Ostrzeżenia o burzach tropikalnych obowiązują w Orlando na Florydzie, Fort Myers, Tampa i Tallahassee, Savannah w stanie Georgia i Charleston w Południowej Karolinie.

Ostrzeżenie przed falą sztormową obowiązuje od Jupiter Inlet na Florydzie do hrabstwa Glynn w stanie Georgia, od Georgetown do części rzeki St. Johns w północno-wschodniej Florydzie, na północ od plaży Jacksonville, gdzie łączy się z Oceanem Atlantyckim i częścią. Od wybrzeża Zatoki Perskiej na Florydzie na północ od hrabstwa Pasco do hrabstwa Wakulla. Oznacza to, że na obszarach przybrzeżnych spodziewane są niebezpieczne, zagrażające życiu wezbrania wody.

Prognozowanie skutków

Przewiduje się, że Nicole będzie słabnąć dzisiaj, ponieważ wiatr wieje na północny zachód nad Florydą.

Zimny ​​front nabierze tempa, gdy w piątek burza zamieni się na północny wschód nad południowo-wschodnimi stanami. Pozostała energia i wilgoć Nicole połączą się z tym zimnym frontem, aby do soboty sprowadzić ulewny deszcz i silne wiatry na wschodnie wybrzeże.

Aktualna pozycja, ścieżka prognozy (Obszar zacieniony na czerwono wskazuje możliwy ślad centrum cyklonu tropikalnego. Należy zauważyć, że oddziaływania każdego cyklonu tropikalnego (zwłaszcza ulewne deszcze, przypływy, powodzie przybrzeżne, wiatry) zwykle wykraczają poza jego przewidywany tor.

Poniżej znajduje się zestawienie tego, czego można oczekiwać od Nicole. Pamiętaj, że duże rozmiary Nicole oznaczają, że jej uderzenia rozprzestrzeniły się daleko od jej centrum, docierając wcześniej i trwając dłużej niż przechodząc przez jej środek.

Fala sztormowa, powodzie przybrzeżne, erozja plaż

Ciągłe wiatry na lądzie doprowadzą do powodzi wzdłuż części południowo-wschodniego wybrzeża od Florydy do Karoliny w czwartek lub na niektórych obszarach w piątek.

Poniżej przedstawiono prognozę szczytowej fali sztormowej National Hurricane Center, jeśli wystąpi ona podczas przypływu.

Spodziewane są powodzie przybrzeżne i fale unoszące się na szczycie fali sztormowej wzdłuż wschodniego wybrzeża Florydy i części wybrzeża Georgii, powodując poważną erozję plaż i pewne szkody w infrastrukturze. Tak jest szczególnie w przypadku Wschodnia część Florydy została zniszczona przez huragan Ian Pod koniec września.

Niektóre umiarkowane lub poważne powodzie przybrzeżne są możliwe nawet na północy Karoliny Południowej, w tym w Charleston, gdzie oczekuje się, że powodzie przybrzeżne osiągną szczyt wraz z przypływem w południe w czwartek. Podczas tej bardzo dużej fali sztormowej w mieście możliwe jest powszechne zalanie ulic.

Wyjątkiem od tej ogólnej sytuacji byłaby część wybrzeża Zatoki Perskiej zachodniej Florydy.

Fale zaczną się znacznie niżej niż zwykle z powodu morskiej bryzy.

Ale do późnego czwartku Poziom wody może wkrótce się podnieść Wiatry przesuwają się na lądzie, gdy centrum Nicole przesuwa się na północ. Niektóre powodzie przybrzeżne i fale sztormowe mogą osiągnąć szczyt w czwartek wieczorem na obszarach pokazanych na poniższej mapie, ale mogą trwać do piątku.

(Prognoza szczytowego przypływu sztormu z NHC, jeśli przypływ nastąpi podczas przypływu.)

W czwartek na większości półwyspu Florydy rozwiną się wiatry o sile burzy tropikalnej (39 mil na godzinę lub więcej).

Oczekuje się, że te silne wiatry zniszczą energię i drzewa, szczególnie w pobliżu wybrzeża.

Chociaż Nicole osłabła, nadal możliwe są silne wiatry w niektórych częściach Georgii, Karolinie i Wirginii do piątku.

Pozostały zimny front Nicole i silna energia strumienia odrzutowego przyniosą silne wiatry od piątku wieczorem do sobotniego ranka na północny wschód, wzdłuż Półwyspu Delmarva i Zatoki Chesapeake na północ do Nowej Anglii, szczególnie w pobliżu wybrzeża.

Wiatry te mogą powodować uszkodzenia drzew i przerwy w dostawie prądu od piątku do soboty.

Opad atmosferyczny

Ulewny deszcz dotarł już na Florydę i do piątku rozprzestrzeni się na północ do Georgii i Karoliny.

Oczekuje się obfitych opadów w części środkowej i północnej Florydy, w tym na niektórych obszarach zalanych przez deszcze huraganu Ian.

Część rzeki St. Johns jest wciąż powyżej etapu powodzi po ulewach Iana sześć tygodni temu. Według NWS, powoli opadająca rzeka St. Johns powoli wzrośnie w ostatnich tygodniach po Ionie, a następnie stałe poziomy zmienią się powyżej fazy powodziowej po deszczach Nicole.

Przewiduje się również powodzie niektórych małych rzek pokój I Mały manat Rzeki w zachodniej Florydzie doświadczyły poważnych powodzi podczas Ioan. Ale ta powódź nie zbliży się do potopu Iona.

Wilgoć Nicole połączy się z nadchodzącym zimnym frontem, który sprowadzi deszcz do Appalachów, Środkowego Atlantyku i północno-wschodniego piątku do soboty.

Od 1 do 5 cali deszczu możliwy jest z części południowej Florydy do Karoliny, Georgii, Środkowego Atlantyku i północno-wschodniej.

Może to prowadzić do lokalnych gwałtownych powodzi i niektórych powodzi rzecznych, szczególnie w Appalachach i sąsiednich pogórzach oraz na północnym wschodzie.

Cyklon

Podobnie jak w przypadku większości sztormów, które wychodzą na ląd, kilka izolowanych tornad i niszczących burz jest możliwych w przypadku pryszniców Nicole od czwartku do piątku.

Sprawdź godzinę tutaj.

-Czwartek-Czwartek noc: północno-wschodnia Floryda, południowo-wschodnia Georgia, centralna i przybrzeżna Karolina Południowa i południowa Karolina Północna.

-Piątek-Piątek Noc: Środkowa i Wschodnia Karolina do Środkowego Atlantyku.

Podsumowanie burzy do tej pory

Nicole przerodziła się w huragan w środowy wieczór, gdy wylądował nad Wielką Bahamą. Wiatry w porywach osiągały prędkość 61 mil na godzinę na wyspie w środowy wieczór.

Duże, dudniące fale i powodzie przybrzeżne wpływają na znaczną część południowo-wschodniego wybrzeża. Poziom wody wzrósł Około 2 stopy powyżej normy Środa rano wzdłuż wybrzeża Atlantyku na Florydzie z przypływem.

Powodzie odnotowano w domach i niektórych ulicach na wyspie Anastasia w pobliżu św. Augustyna. Plaża Zachodnich Palm, Środa. Fala sztormowa spowodowała przełamanie muru morskiego w hrabstwie St. Lucie w pobliżu plaży Jensen. Erozja plaży podważyła strukturę I Jadłem na hotelowym parkingu? Plaża Daytona na plaży.

Powódź burzy została uchwycona na wideo w środę rano Port bagiennyAbaco Islands, Bahamy, dotknięte huraganem Dorian w 2019 roku. Według Departamentu Meteorologicznego Bahamów porywy wiatru osiągnęły 60 mil na godzinę w Hope Town.

Przypływ spowodował zalanie niewielkich ulic w Charleston w Południowej Karolinie w środę rano.

Sprawdź z nami na weather.com ważne aktualizacje dotyczące Nicole.

Główną misją dziennikarską Instytutu Meteorologii jest informowanie o pogodzie, środowisku i znaczeniu nauki w naszym życiu. Ta historia niekoniecznie odzwierciedla stanowisko naszej firmy macierzystej, IBM.