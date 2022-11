Sam Bankman-Fried przeprasza za kryzys FTX

Sam Bankman-Fried przeprosił za kryzys, który ogarnął jego imperium finansowe i przyznał, że giełda kryptowalut FTX nie miała wystarczająco dużo łatwo dostępnych środków, aby pokryć 5 miliardów dolarów wypłat klientów.

W serii tweetów opublikowanych w czwartek Bankman-Fried powiedział: „Przepraszam. To wielka rzecz. Byłem rozczarowany i powinienem zrobić to lepiej.

Pieczeń Bankierska Mea culpa FTX, jedno z największych centrów handlu kryptowalutami na świecie, jest na skraju upadku. 30-letni dyrektor powiedział w czwartek, że FTX ma tylko 400 milionów dolarów w łatwo zbywalnych aktywach w dolarach amerykańskich, aby pokryć rekordowe 5 miliardów żądań umorzenia w niedzielę. W czasie kryzysu wierzył, że giełda otrzyma średnią dzienną płynność 24 razy większą niż dolar amerykański.

Osobisty majątek Bankmana-Frieda, wyceniony kilka miesięcy temu na 24 miliardy dolarów, rzuca nowe wątpliwości, czy klienci będą całościowi. Bankman-Fried powiedział, że wartość aktywów grupy przekracza depozyty klientów, ale „kwota jest bardzo zróżnicowana, od bardzo małych do bardzo małych”.

„Każdy grosz – i istniejące zabezpieczenie – trafi prosto do użytkowników, chyba że zrobimy to dobrze” – obiecał Bankman-Fried.

Kłopoty Banker-Fried zaczęły się w zeszły weekend, kiedy publikacja CoinDesk z branży kryptograficznej ujawniła, że ​​większość aktywów wspieranych przez wykonawczą firmę handlową Alameda Research była w FTT, walucie emitowanej przez FTX.

Arcyrywal Bankmana-Frieda, prezes Binance, Changpeng Zhao, powiedział w niedzielę, że jego giełda zlikwiduje swoje udziały w FTT, co spowoduje zarówno wyprzedaż tokena, jak i runę na FTX.

Bankman-Fried powiedział w czwartek, że planuje zaprzestać handlu w Alameda i jest gotów ustąpić ze stanowiska prezesa FTX.

We wtorek Binance zainicjował umowę o wykupie FTX, ale wycofał się dzień później, powołując się na obawy dotyczące praktyk biznesowych FTX i raportów amerykańskich regulatorów.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd rozszerzyła swoje dochodzenie w sprawie FTX o badanie produktów pożyczkowych platformy i zarządzania funduszami klientów, według osoby zaznajomionej z tą sprawą.

Organ regulacyjny Wall Street rozpoczął dochodzenie kilka miesięcy temu, ale szukał więcej informacji po ogłoszeniu planów przejęcia Finansów we wtorek, dodała osoba. Firma bada również relacje FTX z FTX US.

Bankman-Fried powiedział w czwartek, że użytkownicy FTX.US, podmiotu odrębnego od jego głównej giełdy międzynarodowej, „radzą sobie dobrze”.

Kryzys FTX to także cios dla głównych inwestorów.

Firma venture capital Sequoia Capital poinformowała, że ​​zmniejszy do zera swoje 214 mln USD inwestycji w FTX po tym, jak run na giełdzie w ostatnich dniach pozostawił dużą dziurę w jej bilansie i podał poważne wątpliwości co do jej przetrwania. „W ostatnich dniach kryzys płynności stworzył ryzyko kredytowe FTXSequoia poinformowała w środę w notatce skierowanej do inwestorów w swoim funduszu.

Inni sponsorzy, w tym SoftBank, Tiger Global, BlackRock i menedżerowie funduszy hedgingowych Paul Tudor Jones i Izzy Englander, również ponoszą straty.