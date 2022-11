Dow spadł o 300 punktów, gdy kontrola Kongresu stała się niejasna

Podczas gdy wybory przyciągają uwagę rynku, inwestorzy mogą chcieć iść dalej, ponieważ Rezerwa Federalna podnosi stopy procentowe, aby ograniczyć inflację, co może popchnąć gospodarkę w recesję.

Ale Kongres najwyraźniej nie kontroluje. NBC News nie przewidziało jeszcze kontroli nad Izbą Reprezentantów, a NBC szacuje, że Republikanie mogliby zdobyć 221 mandatów, co stanowiłoby niewielką większość.

Inwestorzy czekają na październikowy raport indeksów cen towarów i usług konsumenckich o godz. 8:30 w czwartek.

Ekonomiści ankietowani przez Dow Jones spodziewali się, że CPI spadnie o 7,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. To spadek w porównaniu z wrześniowym wzrostem o 8,2%. Wyłączając zmienne ceny żywności i energii, ekonomiści stwierdzili, że wskaźnik CPI wzrósł w październiku o 6,5% rok do roku, z 6,6% we wrześniu.

Raport może dać pewien wgląd w to, jak bank centralny może się posunąć do przodu. Tylko w zeszłym tygodniu The Bank centralny podniósł oprocentowanie kredytów krótkoterminowych o 0,75 proc. — czwarty z rzędu wzrost tej miary — w swojej ostatniej próbie ograniczenia inflacji.

„Inflacja jest wrogiem numer jeden dla banku centralnego i jeśli zobaczysz, że główna oś CPI porusza się w górę, wierzę, że rynek zareaguje na to negatywnie” – powiedział Johan Grahn z AllianzIM.

Gdzie indziej na rynku udziały rodzica Facebooka Meta platformy Akcje wzrosły o 3% po tym, jak gigant mediów społecznościowych ogłosił, że zwalnia ponad 11 000 pracowników. Założyciel i dyrektor generalny Mark Zuckerberg powiedział, że bardzo optymistycznie podchodzi do wzrostu i teraz musi dokonać przeglądu firmy.

Jedną z akcji, która ważyła na rynkach, był Disney W dół ponad 11% Po tym, jak gigant rozrywki stracił oceny w jego górnej i dolnej linii fiskalny czwarty kwartał.