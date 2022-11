Trump, co oznaczają wyniki średnioterminowe dla wyborów prezydenckich w 2024 r.

Zostaw komentarz do tej historii Komentarz

Jeden z pretendentów do nominacji republikańskiej na prezydenta w 2024 roku miał we wtorek zwycięski wieczór i nie był to Donald Trump. Były prezydent spędził ostatnie dni kampanii atakując i grożąc gubernatorowi Florydy Ronowi DeSantisowi, którego zainteresowanie walką z Trumpem wprawiło go w zakłopotanie, według doradców, którzy rozmawiali pod warunkiem zachowania anonimowości, aby odzwierciedlić prywatne rozmowy. Oprócz zorganizowania w sobotę własnej kampanii wyborczej, gubernator Florydy brał udział w wiecu Trumpa w Miami, co jeszcze bardziej irytowało byłego prezydenta.

Jednak w noc wyborczą DeSantis wygrał reelekcję z 20-punktowym osunięciem się, prowadząc zwycięską partię prawie o 15 punktów lepiej niż przewaga Trumpa w 2020 r. w ich stanie. Na przyjęciu zwolennicy DeSantis skandowali „Dwa lata więcej!” Intonowali. – Zachęcanie Gubernatora do objęcia stanowiska Prezydenta przed zakończeniem swojej drugiej kadencji.

W przeciwieństwie do tego, impreza obserwacyjna Trumpa została przerwana, gdy tropikalna burza zmierzała w kierunku jego kurortu Mar-a-Lago, który w środę rano znajdował się w obowiązkowej strefie ewakuacyjnej. Trump przemówił krótko we wtorek wieczorem, dziękując dziennikarzom za udział, chwaląc się sukcesem poparcia i gratulując niektórym republikańskim kandydatom, którzy wygrali lub prowadzili. Ale nie DeSantis.

„Czy nie byłoby fajnie, gdybyśmy poszli lepiej niż wybory powszechne? [primary] Nominacje – zadumał się Trump, nadal sam przetwarzając wyniki. Spędził wtorkowy wieczór wśród długoletnich doradców i darczyńców, którzy podobnie jak inni Republikanie liczą na lepsze wyniki we wtorek.

Po zejściu ze sceny Trump zabrał się do swojego portalu społecznościowego Truth Social, aby wiwatować z powodu upadku republikańskich kandydatów do Senatu, Dana Bolduca w New Hampshire i Joe O’Dea w Kolorado. noc

Pełny obraz wtorkowych wyników nie został jeszcze sfinalizowany, a Trump odniósł kilka zwycięstw w wyścigach senackich, takich jak Ted Budd w Północnej Karolinie i JD Vance w Ohio, a także kilka swoich ulubionych. (Vance, w szczególności, Dziesiątki podziękowań (Ludzie, ale nie Trump, w swoim przemówieniu zwycięskim). Mimo to wyniki wydają się być mieszaną torbą dla republikanów, którzy mieli nadzieję, że Trump zdobędzie uznanie, zanim szybko ogłosi swoją własną kandydaturę w 2024 roku.

„Kluczowa jest jakość kandydata”, Eric Erickson, długoletni komentator GOP, określił jako rozczarowujący występ dla Trumpa. „Nie byli dobrymi kandydatami. Miał lojalność ponad wszystko. GOP wciąż mógł wygrać oba [chambers] Ale to nie była ta noc, jakiej się spodziewali.

Sojusznicy Trumpa przyznali, że wczesne powroty nie spełniły wysokich oczekiwań, ale pozostali optymistyczni, jeśli chodzi o szanse rządu na zdobycie pełnej kontroli nad Kongresem.

„Ponieważ prezydent Trump patrzy w przyszłość, będzie nadal bronił swojego niezwykle udanego programu America First podczas urny wyborczej” – powiedział jego rzecznik Taylor Pudovich. Nazwał rekord wygranej Trumpa w zakresie poparcia „naprawdę bezprecedensowym rekordem, który był możliwy tylko dzięki zdolności prezydenta Trumpa do wybierania zwycięzców”.

Sojusznicy DeSantisa ogłosili jego głośną reelekcję we wtorek jako znak, że narodowa władza GOP jest za nim. Gubernator pokonał Demokratę Charliego Crista w hrabstwie Miami-Dade, do którego republikanin nie przyznał się od czasu byłego gubernatora Jeba Busha w 2002 roku.

Mimo to DeSantis nie był jedynym potencjalnym pretendentem do Trumpa, który wydawał się odważniejszy niż bał się rzucić na Trumpa we wtorek wieczorem. Sen. Tim Scott (RSC) wykorzystał swoje zwycięskie przemówienie, aby odnieść się do swoich własnych ambicji, mówiąc, że żałował, że jego dziadek „żył wystarczająco długo, aby zobaczyć innego człowieka wybranego na prezydenta Stanów Zjednoczonych”.

A pojawienie się gubernatora Virginii Glenna Younga w Fox News rzuciło okiem na jego własne ambicje. „Wygląda na to, że myślisz o tym”, powiedział gospodarz Fox Bret Baier o wyścigu w Białym Domu. Youngin odpowiedział: „Cóż, doceniam to. Zawsze jestem pokorny tą debatą.

Gubernator Georgii Brian Kemp, który przetrwał wzmocnione przez Trumpa wyzwanie i wyprzedził wybranego przez Trumpa kandydata do Senatu, Herschela Walkera, by we wtorek wygrać reelekcję, w swoim zwycięskim przemówieniu uderzył w Trumpa w nietypowy sposób. Odbił się na „obecnych i byłych prezydentów” za krytykę jego początkowego ruchu, aby znieść ograniczenia pandemiczne.

Wybory w połowie kadencji są nieuchronnie głosowaniem na partię rządzącą, ale w tym roku Trump też zrobił o nim. Chociaż nie było go na karcie do głosowania, nazwał „biletem Trumpa” listę kandydatów, którzy poparli go w kluczowych stanach. Po przegranych w 2018 i 2020 roku sposób, w jaki ci kandydaci oddają głosy w Partii Republikańskiej, z pewnością zaważy na wiarygodności wyborczej ruchu Trumpa „Make America Great Again”.

Ich zwycięstwo zachęci twardogłowych do przekształcenia partii w wizerunek Trumpa, a utrata miejsc, które można zdobyć, zwiększy obawy, że wpływ Trumpa na partię zmienia swoje szanse na niezależnych i wyborców, którzy decydują o bliskich wyborach.

„Kandydaci Trumpa są przeszkodą w przekazywaniu wiadomości dla partii i wszystkich naszych kandydatów” – powiedział Bill Paladucci, członek Republikańskiego Komitetu Narodowego z New Jersey i krytyk Trumpa, dodając, że Demokraci chcą wysłać wiadomość przeciwko Trumpowi i jego zwolennikom, że on nie jest na karcie do głosowania. „Musieliśmy nadal dystansować się od ich poparcia dla byłego prezydenta”.

Trump wywarł największy wpływ na prawybory republikańskie w tym cyklu, co przewiduje, że wygra około 82 procent jego zatwierdzonych kandydatów (w tym zasiedziałych). Analiza Washington Post. W niektórych przypadkach Trump skakał z kandydatami już na drodze do zwycięstwa, takimi jak kandydat na gubernatora Pensylwanii Doug Mastriano. Ale dla ludzi takich jak Mehmet Oz, główny głos w Senacie w tym samym stanie, poparcie Trumpa było wyraźnie decydujące. Ale we wtorkowy wieczór przewidziano, że Mastriano przegra w dramatyczny sposób, a Oz doprowadził do zaciętego wyścigu.

Trump starał się przypisać sobie zasługi dla republikanów, wskazując na 30 wieców swojego zespołu, 50 osobistych zbiórek pieniędzy, 60 telerajek i robocallów oraz ponad 16 milionów dolarów w reklamach Super PAC dla biur stanowych w kluczowych stanach.

„Cóż, jeśli wygrają, myślę, że powinienem otrzymać wszystkie zasługi” – powiedział we wtorek w wywiadzie dla sieci NewsNation. „Jeśli przegrają, nie powinienem narzekać”.

Trump był zdeterminowany, aby we wtorkowy wieczór pozostać w centrum uwagi, urządzając wielką imprezę w pozłacanej sali balowej w swoim klubie, zapraszając obecnych i byłych doradców do oglądania, jak przemawia z flagami. Według kilku doradców planował przeprowadzić wywiad z pracownikami w ten weekend i zaplanować ogłoszenie prezydenckie w przyszłym tygodniu.

Przewidując falę republikanów, Trump chciał posunąć się nawet do ogłoszenia swojej kandydatury na prezydenta przed dniem wyborów, jak twierdzą osoby zaznajomione z debatami. Ale doradcy argumentowali, że może być przytłoczony innymi wiadomościami lub obwiniany o zbieranie głosów Demokratów.

Chociaż doradcom udało się odepchnąć formalne ogłoszenie, Trump coraz bardziej otwarcie mówi o swoich zamiarach, obiecując zwolennikom, że będą „bardzo szczęśliwi” „wkrótce” i wreszcie, na poniedziałkowym wiecu, „bardzo szczególne ogłoszenie”. Wtorek, 15 listopada.

Jak powiedzieli doradcy, w ramach swojej pilnej potrzeby chciał wywrzeć nacisk na innych Republikanów, aby zjednoczyli się za nim i wyeliminowali potencjalnych rywali, zwłaszcza DeSantis.

Trump bardziej zaangażował się w DeSantis niż inni pretendenci do 2024 r., widząc jej duże tłumy i sfrustrowany jego pozytywnymi doniesieniami – a jednocześnie nazywając ją niewdzięczną za wsparcie Trumpa w jego kampanii w 2018 r., mówią sojusznicy. W zeszłym tygodniu przetestował kilka pseudonimów i ataków, zanim wylądował na „Ron DeSanctimonious”; Doradcy powiedzieli, że przyjęcie było mieszaną torbą i nie skorzystał z niej ponownie w ten weekend.

W poniedziałek wieczorem Trump zaatakował DeSantis podczas rozmowy z reporterami w swoim samolocie zagrożony Jeśli biegnie, powinien opublikować szkodliwe informacje na jego temat.

„Jeśli biegnie, opowiem ci o nim rzeczy, które nie będą zbyt pochlebne. Według Wall Street Journal wiem o nim więcej niż ktokolwiek poza jego żoną” – powiedział Trump niewielkiej grupie reporterów.