Derek Chavin został skazany na 21 lat więzienia za zabójstwo George’a Floyda.

Wyrok oznacza, że ​​46-letni Chauvin zostanie zwolniony z więzienia stanowego, gdzie przez ostatnie 15 miesięcy był przetrzymywany w izolatce przez 23 godziny dziennie, i będzie mógł trafić do więzienia federalnego.

„Niesłuszne jest zakładanie kolana na szyję innej osoby, dopóki nie umrą” – powiedział sędzia Paul Magnuson Chauvinowi podczas skazywania na naruszenie praw obywatelskich.

– Powinieneś zostać za to surowo ukarany.

Prokuratorzy i rodzina pana Floyda starali się o maksymalny karę 25 lat na tej podstawie, że działania Chauvina były z zimną krwią i niepotrzebne.

Obrona poprosiła o 20 lat i Chou wziął odpowiedzialność za to, co zrobił.

46-letni Floyd zmarł 25 maja 2020 r. w Minneapolis po 9 minutach i 29 sekundach klęczenia na szyi. Pan Floyd został oskarżony o przekazanie fałszywego banknotu 20 dolarów w sklepie spożywczym.

Jego morderstwo wywołało protesty w całych Stanach Zjednoczonych, rozrachunek z brutalnością policji i rasizmem oraz zainspirowało ruch Black Lives Matter.

Po procesie w kwietniu 2021 r. Chavin został uznany winnym morderstwa drugiego stopnia, morderstwa trzeciego stopnia i zabójstwa drugiego stopnia i skazany w czerwcu tego roku na 22,5 roku więzienia stanowego.

Podczas czwartkowego wyroku Chauvin wydał krótkie oświadczenie, w którym zwrócił się do dzieci Floyda.

„Chcę powiedzieć, że chcę, aby radzili sobie lepiej w życiu i mieli lepsze wskazówki, aby stać się dorosłymi”. powiedział.

Sąd wysłuchał również zeznań dotyczących wpływu ofiary od członków rodziny pana Floyda, w tym jego brata Filonese Floyd i dziewczyny Courtney Ross.

Kolejne oświadczenie pochodzi od Johna Pope’a dotyczące incydentu z 2017 roku w centrum Minneapolis, gdzie został uderzony latarką i udławiony przez Chou.

Demonstranci trzymają tablice upamiętniające George’a Floyda i inne ofiary rasizmu podczas protestu przed Hennepin County Government Center 28 marca 2021 r. w Minneapolis w stanie Minnesota. ((Getty Images za pośrednictwem AFP))

Chavin przyznał się do winy użycia nadmiernej siły wobec pana Pope’a, a następnie 14.

„Mam nadzieję, że poświęci ten czas na zastanowienie się, co mógłby zrobić inaczej i co zrobił innym” – powiedział Pope.

Matka Chavina, Carolyn Pawlenty, również wydała oświadczenie, w którym skrytykowała „nieprawdziwe przedstawienie”, że jej syn był rasistą.

„Każdy w Minnesocie musi się wyleczyć i zdać sobie sprawę, że każde życie ma znaczenie, niezależnie od koloru skóry. Każde życie ma znaczenie” – powiedziała pani Pawlenty.

Adwokat obrony Eric Nelson powiedział 25 maja 2020 r., że Chauvin to coś więcej niż jego działania, dodając, że był „oddanym człowiekiem rodzinnym”.

Prokurator LeAnn Bell twierdził, że działania Chauvina pokazały, że celowo zabił pana Floyda.

„On nie jest nowicjuszem. Od lat jest policjantem. Wie, jakie jest jego szkolenie. Wie, że to, co robi, jest złe, a i tak to robi.

Sędzia Magnuson skazał Chauvina na siedem miesięcy po odbyciu 252 miesięcy.

Dodał, że Chauvin „całkowicie zniszczył życie trzech innych młodych oficerów”, których ścigano karnie z powodu śmierci Floyda.

Byli funkcjonariusze policji w Minneapolis – Du Tao, J. Alexander Kyung i inni Thomas Lane – Skazany na podstawie federalnych zarzutów o prawa obywatelskie za zabójstwo Floyda w lutym. Sędzia Magnuson nie wyznaczył im dat skazania.

Chauvin również powinien otrzymać rekompensatę.

Na terenie gmachu sądu federalnego w St. Paul nie wolno filmować ani fotografować.

Wchodząc do oskarżenia federalnego, Chauvin po raz pierwszy przyznał, że ukląkł na szyi Floyda – po tym, jak czarny mężczyzna błagał „Nie mogę oddychać”, a następnie nie odpowiedział – co doprowadziło do śmierci pana Floyda.

Kwiaty, znaki i balony pozostawiono w pobliżu prowizorycznego pomnika George’a Floyda w pobliżu miejsca jego śmierci w Minneapolis. (AFP przez Getty Images)

Podczas aresztowania w maju 2020 r. Chauvin, który jest biały, przyznał się do celowego odebrania panu Floydowi prawa do wolności od nieuzasadnionych napadów, w tym nieuzasadnionego użycia siły przez funkcjonariusza policji.

Odkąd został skazany za morderstwo w maju 2021 roku, Chauvin był odizolowany od innych więźniów w jednostce kontroli administracyjnej o wysokim poziomie bezpieczeństwa w więzieniu stanowym Minnesota w Oak Park Heights.

Bez dostępu do ofert pracy i programów edukacyjnych Chauvin miał niewielką swobodę wewnątrz placówki, powiedział urzędnik.

Musi brać prysznic, iść do łazienki, jeść i spać w swoim pokoju, a może ćwiczyć tylko przez godzinę dziennie.

Oczekuje się, że po czwartkowym wyroku Chauvin spędzi więcej czasu za kratkami, niż gdyby czekał go tylko wyrok stanowy.

Jednak eksperci twierdzą, że Chauvin może być bezpieczny i żyć pod mniejszymi ograniczeniami w więzieniu federalnym.

Jego status bezpieczeństwa i ostateczne miejsce docelowe zależą od Biura Więziennictwa USA, które może wysłać go w dowolne miejsce w kraju.

Chauvin zaryzykował spotkanie z aresztowanymi lub przesłuchiwanymi więźniami wśród ogólnej populacji więzienia stanowego w Minnesocie. Chociaż może nie całkowicie uciec od swojej sławy w więzieniu federalnym gdzie indziej, jest mało prawdopodobne, aby spotykał więźniów, z którymi ma bezpośredni kontakt.

Jeśli biuro uzna, że ​​jest wystarczająco bezpieczny w społeczeństwie, będzie miał więcej możliwości poruszania się po obiekcie, pracy i uczestniczenia w programowaniu.

Z dobrym czasem służby w systemie federalnym mógł odsiedzieć około 17 lat za kratkami.

Associated Press przyczyniła się do powstania tego raportu