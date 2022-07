Rafael Nadal wycofuje się z Wimbledonu z powodu kontuzji żołądka

„Jak możesz sobie wyobrazić”, zaczął Nadal podczas zaimprowizowanej konferencji prasowej, „Jestem tutaj, bo muszę się wycofać z turnieju”, szybko dodając: „To potwierdzone – mam rozdarcie w mięśniu”. „To oczywiste, że jeśli będę kontynuował, kontuzja będzie się pogarszać”, powiedział, dodając: „Podjąłem decyzję, ponieważ wierzę, że nie mogę wygrać dwóch meczów. [a semifinal and the final] W tej sytuacji”. „Dla mnie w pewnym sensie nie chcę wychodzić i być konkurencyjnym” – zauważył.

36-letni Nadal jest w centrum uwagi swojej dwuletniej kariery, która, jak sądził, zakończy się w jego czasach ćwierćfinałowy mecz z Kalifornijką Taylor Fritz W środę i podczas drugiego setu jego ojciec i siostra gestem z tłumu gestem dali mu znak, że powinien przejść na emeryturę. Kiedy wygrał ten epicki, 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 (10-4), dodał to do legendy, która narosła przez lata, ale ostatnio przyspieszyła. Kontuzja zgrzytania lub pozorna trudność w grze w tenisa na podwyższeniu.

W środę wieczorem powiedział, że będzie miał testy w czwartek, martwił się o grę w swoim pierwszym półfinale Wielkiego Szlema przeciwko Kyrgios i miał niewielkie szanse na leczenie. Powiedział, że w pewnym momencie w środę opuścił sąd, aby dostać leki przeciwzapalne i przeciwbólowe. Wciąż udało mu się podnieść swoją formę do miejsca, w którym Fritz widział swój ruch na swojej zwykłej wysokości powyżej „normalnych graczy” – a Fritz powiedział: „Absolutnie wybijałem piłkę w narożniki, a on biegł. ..”

W czwartek wieczorem Nadal zauważył, że kontuzja brzucha pojawiła się kilka dni wcześniej, ale powiedział, że „to była bardzo mała rzecz, którą miałem kilka dni temu, a w środę zmieniła się w wielką”. Normalny okres rekonwalescencji to trzy lub cztery tygodnie, powiedział. Powiedział, że kontuzja nie spowoduje żadnych problemów z grą na linii podstawowej, ale spowoduje problemy z blokowaniem podczas serwowania. „Nie tylko nie mogę służyć z odpowiednią prędkością, ale także nie mogę służyć w normalnym ruchu” – powiedział. Powtórzył swój serwis w wolniejszym tempie, aby pomóc Fritzowi przetrwać, co stało się częścią narracji turnieju.

– To zależy od rodzaju kontuzji – powiedział. „Myślę, że coś się zepsuło, masz zdenerwowanie lub podbrzusze – na przykład robiłem to w przeszłości i popełniasz błędy, ponieważ nie wiesz dokładnie, co się dzieje, gdy rywalizujesz. Na przykład w 2009 US Open pamiętam, że zacząłem US Open od ściśnięcia, tutaj w brzuch. Zaczynam od napięcia około sześciu milimetrów. . . Przegrałem w półfinale przeciwko [Juan Martin] Del Potro i ja zakończyliśmy mecz na 26 milimetrach. Oczywiście nie jest to mądra decyzja.