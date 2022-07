Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson podał się do dymisji po buncie w jego partii

„Wola parlamentarnych konserwatystów jest teraz jasna, że ​​partia musi mieć nowego lidera, a zatem nowego premiera” – powiedział Johnson.

„Proces wyboru nowego lidera powinien rozpocząć się już teraz” – dodał, dodając, że termin zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu.

Johnson nie planuje natychmiastowego opuszczenia biura. W telewizyjnym przemówieniu na Downing Street 10 powiedział: „Dzisiaj wyznaczyłem gabinet, który będzie służył według mnie, dopóki nie pojawi się nowy przywódca”. Mianowanie nowych ministrów oznacza, że ​​rząd może nadal funkcjonować, przygotowując się do odejścia.

Johnson mówił o swoich staraniach o pozostanie na stanowisku prezydenta io tym, jak „bolesne” było dla niego ustąpienie, ale nie wspomniał o skandalach, które dowiodły jego politycznego upadku.

„W ciągu ostatnich kilku dni próbowałem przekonać moich kolegów, że byłoby dziwnie zmieniać rządy, kiedy dostarczamy tak wiele… i kiedy obraz gospodarczy jest tak trudny zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej” – powiedział Johnson. .

„Żałuję, że nie wygrałem tych argumentów i, oczywiście, boli mnie brak możliwości zobaczenia wielu pomysłów i planów dla siebie” – powiedział, dodając, że jest dumny, że „załatwia sprawę Brexitu” i „przewodzi”. . Zachód sprzeciwia się agresji Putina na Ukrainę”.

Johnson rozmawiał bezpośrednio z wyborcami i wyraził ubolewanie z powodu nieobecności na stanowisku przez prawie trzy lata.

„Do was, Brytyjczycy: wiem, że będzie wielu, którzy odczują ulgę, a być może niektórzy będą rozczarowani” – powiedział. „Chcę, żebyś wiedział, jak smutno mi, że porzuciłem najlepszą pracę na świecie, ale to tylko przerwy”.

Johnson w ostatnich miesiącach A Seria skandali To zmusiło nawet jego najzagorzalszych zwolenników do porzucenia go.

Prawie 60 funkcjonariuszy rządowych – w tym pięciu ministrów gabinetu – podało się do dymisji od wtorku, rozgniewane przez byłego zastępcę szefa Johnsona, Chrisa Finchera, który został oskarżony o niewłaściwe postępowanie z rezygnacją w zeszłym tygodniu po tym, jak został oskarżony o złapanie dwóch.

Johnson początkowo starał się rozładować kryzys – bezprecedensowa ucieczka neutralnych ministrów z rządu, poturbowana pytaniami premiera i zjadliwością przed panelem wysokich rangą deputowanych w parlamencie. W środę zapewnił, że jeszcze nie zrezygnuje.

Ale Johnson w końcu dostarczył go w czwartek po tym, jak niektórzy z jego lojalnych sojuszników powiedzieli, że gra się skończyła.

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss powiedziała, że ​​Johnson podjął „właściwą decyzję” o rezygnacji. „Potrzebujemy pokoju i jedności teraz i nadal będziemy rządzić, dopóki nowy przywódca zostanie znaleziony” – dodał.

Greg Clark, nowo mianowany brytyjski sekretarz stanu ds. wyrównywania poziomów, mieszkalnictwa i społeczności, powiedział, że ma „obowiązek zapewnienia, że ​​kraj ma działający rząd”.

Keir Starmer, lider opozycyjnej Partii Pracy, powiedział, że decyzja Johnsona o rezygnacji była „dobrą wiadomością dla kraju”, dodając, że „powinno to nastąpić dawno temu”.

„Nigdy nie nadawał się do urzędu. Był odpowiedzialny za kłamstwa, korupcję i oszustwa na skalę przemysłową” – powiedział Starmer na Twitterze.

Lider opozycji zaatakował także konserwatystów. „Są u władzy od 12 lat. Szkody, które wyrządzili, są ogromne. Dwanaście lat stagnacji gospodarczej. Dwanaście lat upadających usług publicznych. Dwanaście lat pustych obietnic” – powiedział Starmer.

„Wystarczy. Nie musimy zmieniać torysów na szczycie – potrzebujemy odpowiedniej zmiany reżimu. Wielka Brytania potrzebuje nowego startu”.

„Niepotrzebne uszkodzenia”

Chociaż Johnson ogłosił swoją rezygnację z funkcji lidera Partii Konserwatywnej, pozostanie premierem przez tygodnie, a nawet miesiące.

Zwykle, gdy przywódca konserwatystów rezygnuje, daje czas na pełne kierowanie partią. Konkurs liderów Obejmuje głosowanie konserwatywnych prawodawców, a następnie członków partii w całym kraju.

Ale niektórzy mówili, że Johnson powinien szybko opuścić urząd.

„Wkrótce potrzebujemy nowego lidera” – powiedział na Twitterze sekretarz ds. handlu i energii Kwasi Kwarteng. „Możemy odbudować zaufanie, uzdrowić kraj i ustanowić nowe, rozsądne i zrównoważone podejście ekonomiczne do pomocy rodzinom” – dodał.

Szkocki premier Nicola Sturgeon również wezwał do rozwiązania kwestii przywództwa.

„Podczas gdy pomysł, by Boris Johnson pozostał premierem do jesieni, wydaje się mniej niż idealny i na pewno nie do utrzymania, czy będzie powszechna ulga, że ​​chaos ostatnich kilku dni (a tak naprawdę miesięcy) się skończy?” Sturgeon powiedział w serii tweetów.

Konserwatywny poseł Steve Baker powiedział CNN, że partia „musi szybko przejść do konkursu przywództwa”.

Oczekuje się, że wicepremier Dominic Raab będzie zastępcą premiera, ale Johnson może również nadal sprawować urząd, powiedział Baker.

„Jestem zdeterminowany, aby nie przedłużać tego kryzysu. Jeśli w rządzie panuje zgoda, że ​​Boris Johnson powinien nadal pełnić funkcję dozorcy, będzie to dla mnie w porządku”, powiedział Baker CNN. „Ponieważ musimy zakończyć kryzys, wziąć udział w konkursie przywódczym i zacząć od nowa we wrześniu”.

Były premier Wielkiej Brytanii John Major powiedział, że byłoby „nierozsądne i nie do utrzymania”, gdyby Johnson pozostał dłużej premierem, podczas gdy zostanie wybrany nowy przywódca konserwatystów.

Zalew recenzji

Odejście Johnsona oznaczałoby znaczący upadek premiera uważanego niegdyś za polityczne supermocarstwo.

Odniósł miażdżące zwycięstwo dzięki obietnicy dostarczenia umowy Brexit w grudniu 2019 r. i poprowadzenia Wielkiej Brytanii do lepszej przyszłości poza UE. Ale jego premiera pojawiła się po pandemii Covid-19.

W ostatnich miesiącach premier spotkała się z falą krytyki ze wszystkich stron na temat jej zachowania i zachowania niektórych członków jej rządu, w tym nielegalnych imprez łamiących blokady Covid-19 organizowanych w jej biurach na Downing Street, za które ona i inne zostały ukarane grzywną. .

I wiele innych oszustw zostało zgłoszonych w jego lokalu wyborczym. Należą do nich zarzuty, że niewłaściwie wykorzystał pieniądze od darczyńców do odnowienia swojego domu na Downing Street i nakazał posłom głosować za ochroną kolegi, który złamał zasady lobbingu.

W zeszłym miesiącu przeżył wotum zaufania wśród członków własnej partii, ale ostateczna liczba jego ustawodawców, którzy zbuntowali się przeciwko niemu, była wyższa niż oczekiwali jego zwolennicy: 41% jego własnej partii parlamentarnej odmówiło mu poparcia.

Kolejny cios doznał pod koniec zeszłego miesiąca, kiedy jego partia przegrała w ciągu nocy dwa wybory uzupełniające do parlamentu, podnosząc nowe pytania dotyczące jego przywództwa.

Jego reputację nadszarpnęła również rezygnacja jego drugiego doradcy ds. etyki w ciągu dwóch lat.