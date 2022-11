Dlaczego AP nazwała wyścig gubernatorów Oregonu Tina Codec?

WASZYNGTON (AP) — Republikanka Christina Drason nie wykazała żadnych oznak poprawy w swoich sondażach w ostatnich dniach, pomagając jej wyprzedzić demokratkę Tinę Kodek w wyścigu gubernatora stanu Oregon.

To właśnie skłoniło AP do ogłoszenia wyścigu o kodek w czwartek wieczorem przeciwko Drasonowi i niezrzeszonej kandydatce Betsy Johnson.

Nawet bez głosów faktorów z regionów pro-Kotak, Drazan wciąż nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby nadrobić różnicę.

Codek dołącza do Maury Healey, która we wtorek została wybrana na gubernatora Massachusetts, przeszła do historii jako pierwsza w kraju wybrana gubernatorka-lesbijka.

Oregon nie miał republikańskiego gubernatora od lat 80. i generalnie jest demokratyczny w rozgrywkach stanowych. Ale tegoroczny konkurs Republikanie mają nadzieję, a Demokraci martwią się o czasową Demokratkę Kate Brown.

Prezydent Joe Biden prowadził kampanię Dla Kotka w ostatnich tygodniach kampanii Podkreślanie znaczenia rasy dla Demokratów.

___

Skontaktuj się z Mikem Catalini na http://twitter.com/mikecatalini i Meg Kinnard na http://twitter.com/MegKinnardAP

___

Zobacz https://apnews.com/hub/explaining-the-elections Dowiedz się więcej o problemach i czynnikach, które odgrywają rolę w wyborach śródokresowych w 2022 r. Śledź wybory AP w 2022 r.: https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections .