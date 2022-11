Trump pozwany do sądu o zablokowanie wezwania od komisji House 6 stycznia

Chociaż wydaje się, że jest gotowy zakwestionować ten termin, wezwanie komisji specjalnej wymaga od Trumpa złożenia zeznań w poniedziałek. Pozew Trumpa skutecznie niszczy każdą szansę, jaką grupa ma do wymuszenia jego zeznań, zapewniając złożoną i długą batalię prawną, która może trwać dłużej niż życie grupy. Grupa ma się zakończyć pod koniec roku.

„Jako były prezydent Stanów Zjednoczonych prezydent Trump ma absolutny immunitet przed zmuszaniem go do składania zeznań przed Kongresem na temat swoich działań podczas sprawowania urzędu” – stwierdza pozew. „Wezwanie do sądu skierowane jest wyraźnie do prezydenta Trumpa jako byłego prezydenta, szuka informacji o jego działaniach podczas prezydentury i nie ma na celu regulowania przyszłych prezydentów”.

Szanse na wezwanie do sądu na uzyskanie zeznań od Trumpa zawsze wydawały się niewielkie z różnych powodów, w tym z trwającego dochodzenia karnego Departamentu Sprawiedliwości w sprawie jego wysiłków na rzecz zakłócenia wyborów w 2020 roku.

W liście z 9 listopada do panelu prawnik Trumpa, David Warrington, powiedział, że Trump odmówi osobistego stawiennictwa, ale rozważy udzielenie odpowiedzi na pytania na piśmie.

Przewidując tę ​​decyzję, komisja selekcyjna nazwała prawników Trumpa A Listopad 4 znaki Stosowanie „taktyki opóźniania” poprzez zgłaszanie poważnych zastrzeżeń wobec konkretnych żądań w wezwaniu komisji.

„Biorąc pod uwagę czas i charakter twojego listu – bez żadnego potwierdzenia, że ​​pan Trump ostatecznie zastosuje się do nakazu sądowego – twoje podejście w jego imieniu wydaje się być spóźnioną taktyką” – napisał przewodniczący Benny Thompson.

Komisja wyraziła szczególne zainteresowanie uzyskaniem szczegółów dotyczących wszelkich telefonów lub innych urządzeń komunikacyjnych używanych przez Trumpa między 3 listopada 2020 r. a 20 stycznia 2021 r.

Odpowiadając na to, prawnik Trumpa A 24-stronicowy list 9 listopada zgłosił kolejne zastrzeżenia i zaproponował warunki współpracy, ale wszyscy nie wystartowali w Komisji Specjalnej.

„Każde rozwiązanie musi uwzględniać pragnienie komisji dotyczące informacji i obawy prezydenta Trumpa dotyczące tego nadzwyczajnego wtargnięcia Kongresu w interesy władzy wykonawczej oraz proceduralne komplikacje związane z wezwaniem do sądu w jedenastej godzinie” – powiedział Warrington w listopadzie. 9 list.

Do poczucia, że ​​wezwanie do sądu prawdopodobnie nie przyniesie zeznań Trumpa, dodaje przejęcie Kongresu przez Republikanów spodziewane na początku przyszłego roku. POLITICO nie ogłosiło jeszcze wyników wystarczającej liczby wyścigów, aby potwierdzić, że Republikanie przejmą kontrolę, ale nadal jest to oczekiwany wynik. Komitet ma zostać rozwiązany wkrótce po opublikowaniu swojego raportu końcowego w grudniu.

Harry Truman, jedyny były prezydent od 1900 roku, do którego wezwała komisja Izby Reprezentantów lub Senatu, odmówił podporządkowania się, a byli doradcy prezydenccy od dawna nie są zmuszani do stawienia się przed Kongresem.

Rzecznik grupy odmówił komentarza w sprawie.

Warrington, który zajmował się negocjacjami między Trumpem a zespołem 6 stycznia, powiedział, że pozew był konieczny, ponieważ negocjacje te nie skłoniły Trumpa do zeznań.

„W dobrej wierze współpracował z komisją, aby rozwiązać te problemy, zgodnie z prerogatywami władzy wykonawczej i rozdziałem władzy” – powiedział Warrington w oświadczeniu udostępnionym POLITICO. „Ale ta partyzancka grupa nalega na podążanie ścieżką polityczną, nie pozostawiając prezydentowi Trumpowi innego wyboru, jak tylko zaangażować w ten spór trzecią gałąź, władzę sądowniczą”.

Pozew został złożony przez Warringtona i innych prawników z jego kancelarii, Dillon Law Group. Sprawa nie została jeszcze przydzielona sędziemu.