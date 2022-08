Dlaczego „zmęczenie pudełkiem” uderzy w branżę odzieżową, rozwiązanie Tailor Fix

Po ukończeniu studiów dziesięć lat temu David Hill chciał poprawić swój osobisty styl i zapisał się do Trunk Club, który obiecał mu przysyłać mu pudełka z ubraniami dostosowanymi do jego gustu, kiedy tylko zechce.

Zmagania Stitch Fix, aby osiągnąć zysk podczas pandemii Covid-19, podkreślają, jak trudne może być prowadzenie działalności opartej na subskrypcji, zwłaszcza gdy ruchomym celem są gusta konsumentów.

Firma pobiera opłatę za stylizację w wysokości 20 USD, gdy klient rozpoczyna proces stylizacji od pudełek z ubraniami, które mu się podobają, zwanych „poprawkami”. Pieniądze można następnie przeznaczyć na przedmioty, które klienci zdecydują się zachować z pudełka, które dostarczane jest co dwa tygodnie, co miesiąc, co miesiąc lub co trzy miesiące.

Edward Yaruma, dyrektor zarządzający i starszy analityk ds. badań detalicznych w Piper Sandler, powiedział, że ludzie często zapisują się na usługi abonamentowe, gdy są podekscytowani dużą zmianą, taką jak rozpoczęcie nowej pracy, utrata wagi lub przeprowadzka. w ciąży Ale entuzjazm często zanika, powiedział, co utrudnia firmom utrzymanie klientów.

Według firmy analitycznej MScience nowi klienci odpowiadają za znaczną część sprzedaży Stitch Fix, ale ich wydatki generalnie spadają z czasem. Firma ustaliła, że ​​około 40% przychodów Stitch Fix z pierwszego kwartału 2020 r. zostało wygenerowanych przez nowych klientów.

„Zdecydowanie wydaje się być zmęczenie pudełkiem” – powiedział Yaruma.

Zauważył, że z biegiem czasu firmy również zdają sobie sprawę z wad modelu biznesowego subskrypcji, dodając: „Ludzie zwracają zbyt wiele produktów z tymi pudełkami, a ty nie czerpiesz z tego wystarczających zysków”.

David Bellinger, dyrektor zarządzający MKM Partners, powiedział, że uważa, że ​​aktywna baza klientów Stitch Fix mogła osiągnąć szczyt w kwartale od sierpnia do października.

„To stawia pod znakiem zapytania długoterminowy potencjał członkostwa”, powiedział Bellinger, zauważając, że inflacja i inne wyzwania makroekonomiczne mogą spowodować więcej rezygnacji.

W ostatnim kwartale, który zakończył się 30 kwietnia, firma Stitch Fix poinformowała, że ​​straciła 200 000 aktywnych klientów, co daje łącznie 3,9 miliona. Jego strata netto wzrosła do 78 mln USD z 18,8 mln USD rok temu. Firma ogłosiła, że ​​zwolni 15% swojej etatowej siły roboczej, czyli około 330 osób.

Pozyskiwanie nowych klientów, szycie i mocowanie Zeszłej jesieni rozszerzył swoją opcję „freestyle” Umożliwia kupującym kupowanie pojedynczych produktów na swojej stronie internetowej bez rejestrowania się w programie lub płacenia opłat za stylizację. Ale firma wciąż stara się dać ludziom znać, że istnieje opcja.

„Jesteśmy w trakcie zmiany i nie wiemy, że każdy dzień lub każda chwila będzie łatwa” – powiedziała Elizabeth Spalding, dyrektor generalna Stitch Fix. W sierpniu 2021 założyciel przejął Katrina Lakenapisał Uwaga dla personelu w czerwcu.

Rzeczniczka powiedziała, że ​​Stitch Fix unika określania siebie jako firmy abonamentowej, ponieważ pozwala klientom wybrać rytm, w jakim otrzymują pudełka z ubraniami.

W Listopad 2017 Kiedy wszedł na giełdę, Stitch Fix miał wycenę rynkową ponad 1,6 miliarda dolarów. Jego wartość rynkowa wynosi obecnie mniej niż 800 milionów dolarów.

Dążenie firmy do osiągania zysków pojawia się, gdy konsumenci twierdzą, że próbują ogólnie obniżyć koszty planów abonamentowych. Według badań KearneyFirma konsultingowa.

Firma odkryła na początku tego roku, że 40% konsumentów ma zbyt wiele subskrypcji. Ludzie zgłaszali, że najwięcej wydawali na plany transmisji strumieniowych, a następnie subskrypcje muzyki i wideo, gry, karmy i pakiety napojów. Subskrypcje zakupowe, w tym moda, podążały za tymi kategoriami.