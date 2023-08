ECOWAS mobilizuje siły rezerwowe, ponieważ kryzys w Nigrze pozostaje nierozwiązany

Gdy siły ECOWAS mobilizowały się na taką ewentualność, urzędnicy w Abudży, stolicy Nigerii, gdzie odbył się szczyt, nie odnieśli się od razu do zamieszania wywołanego ich ogłoszeniem, w tym spekulacji, że posunięcie to może być pierwszym krokiem w kierunku interwencji wojskowej.

Baum powiedział, że ogłoszenie było prawdopodobnie zbyt ogólne, pozostawiając otwarte pytania o to, co będzie obejmował plan i kto wykona taką pracę. Senegal, Benin i Wybrzeże Kości Słoniowej to jak dotąd jedyne kraje Afryki Zachodniej, które deklarują wysłanie wojska na taką interwencję. Nigeria może zrobić to samo, ale plan Tinubu spotkał się ze sprzeciwem nigeryjskiego parlamentu.