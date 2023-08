36 osób zginęło w pożarach lasów na Hawajach. Śledź najnowsze

WAILUKU, Hawaje (AP) – Strażacy odkryli pustkowie zwęglonych domów i zdewastowanych społeczności, gdy przeszukiwali ruiny pożaru na hawajskiej wyspie Maui w czwartek, walcząc z uporczywym pożarem, który pochłonął już 36 istnień ludzkich. W ostatnich latach USA

Napędzane przez suche lata i silne wiatry Przechodzący huragan, Pożar zaczął się we wtorek i zaskoczył wyspę, przebiegając przez suche zarośla i dzielnice Historyczne miasto Lahaina, Miejscowość turystyczna, której początki sięgają XVIII wieku, jest największą społecznością w zachodniej części wyspy.

Hrabstwo Maui poinformowało późną środę, że zginęło co najmniej 36 osób, co czyni go najbardziej śmiercionośnym pożarem od czasu pożarów w USA. Ognisko 2018 W Kalifornii zabił co najmniej 85 osób i spustoszył miasto Paradise. Jednak liczba ofiar na Hawajach może wzrosnąć, gdy ratownicy dotrą do części wyspy, do których nie można dotrzeć z powodu pożarów lub przeszkód. Urzędnicy poinformowali wcześniej w środę, że 271 konstrukcji zostało uszkodzonych lub zniszczonych, a dziesiątki osób zostało rannych.

„Nadal jesteśmy w trybie ratowania życia. Poszukiwania i ratownictwo nadal są głównym problemem” – powiedział Adam Weintraub, rzecznik Hawajskiej Agencji Zarządzania Kryzysowego.

Powiedział, że zespoły poszukiwawczo-ratownicze nadal nie mogą uzyskać dostępu do niektórych obszarów, dopóki linie przeciwpożarowe nie zostaną zabezpieczone i jest przekonany, że będą w stanie bezpiecznie przenieść się do tych obszarów.

„Mamy do czynienia z klęską żywiołową” – powiedział Weintraub. „Mogły zostać zbadane kwestie, czy zostało to odpowiednio potraktowane. Ale wciąż narażamy ludzi na niebezpieczeństwo. Wciąż mamy bezdomnych. Wciąż mamy ludzi, którzy nie mogą znaleźć swoich bliskich.

Płomienie zmusiły niektórych ludzi do pracy w ciągu kilku minut, a innych wysłały do ​​morza. Człowiek z Lahaina, Bosco Bay, Filmik zamieścił na Facebooku Od wtorku wieczorem wyły syreny, a iskry wskazywały, że płonie każdy budynek na ulicy. Bey, który powiedział, że jako jeden z ostatnich opuścił miasto, został ewakuowany na główne lotnisko na wyspie i czekał na pozwolenie na powrót do domu.

Mieszkańcy Lahainy, Kamuela Kavakova i Iulia Yasso, opowiedzieli o swojej wstrząsającej ucieczce we wtorkowe popołudnie pod zadymionym niebem. Para i ich 6-letni syn wrócili do swojego mieszkania po tym, jak pobiegli do supermarketu po wodę i mieli czas tylko na ubranie na zmianę i ucieczkę, gdy krzaki wokół nich zajęły się ogniem.

„Nie zrobiliśmy tego dobrze”, powiedział 34-letni Kawakoa w schronie ewakuacyjnym w środę, wciąż niepewny, czy coś zostało z ich mieszkania.

Centrum seniora po drugiej stronie ulicy zapaliło się, gdy rodzina uciekła. Zadzwonili pod numer 911, ale nie wiedzieli, czy ludzie wyszli. Gdy jechali, powalone słupy energetyczne i inne osoby uciekające samochodami spowalniały ich postęp. „Bardzo trudno było patrzeć, jak moje miasto płonie na popiół i nie jest w stanie nic zrobić” – powiedział Kawakoa.

Turystom zalecono, aby trzymali się z daleka, ponieważ szalał pożar, a około 11 000 osób opuściło Maui w środę, a co najmniej kolejne 1500 ma wyjechać w czwartek, powiedział dyrektor transportu stanowego Ed Sniffen. Władze przygotowały się na przyjęcie tysięcy ewakuowanych w Hawaii Convention Center w Honolulu.

Pożary na Hawajach palą budynki, zmuszają do ewakuacji i zamykają szkoły, w tym historyczne miasto Lahaina (9 sierpnia)

Burmistrz hrabstwa Maui Richard Bissen Jr. Powiedział, że wyspa została „przetestowana jak nigdy dotąd w naszym życiu”.

„Opłakujemy się nawzajem w tym niepokojącym czasie” – powiedział — powiedział w nagranym oświadczeniu. „W nadchodzących dniach będziemy silniejsi jako„ kaiulu ”lub społeczność i odbudujemy się dzięki odporności i aloha”.

Były pożary Wiał silny wiatr Dora przesuwa się dalej na południe od burzy. To jest niedawne Seria katastrof To lato jest spowodowane ekstremalnymi warunkami pogodowymi na całym świecie. Eksperci mówią Zmiana klimatu Zwiększa to prawdopodobieństwo wystąpienia takich zdarzeń.

Pożary nie są rzadkością na Hawajach, ale pogoda w ciągu ostatnich kilku tygodni podsyciła niszczycielski pożar, który po zapaleniu spowodował katastrofę z silnym wiatrem, powiedział Thomas Smith, profesor geografii środowiskowej w London School of Economics. i politologii.

„Roślinność na nizinach Maui jest w tym roku szczególnie sucha, z opadami poniżej średniej na wiosnę i bez opadów tego lata”. powiedział Smith.

Burmistrz Mitch Roth powiedział, że Big Island szuka obecnie płomieni, chociaż nie ma doniesień o osobach rannych lub zniszczonych domach.

Gdy w środę wiatr nieco osłabł na Maui, piloci mogli zobaczyć pełny zakres katastrofy. Nagranie lotnicze z Lahaina pokazało zburzone dziesiątki domów i firm, w tym Front Street, gdzie kiedyś turyści gromadzili się, by robić zakupy i zjeść obiad. W pobliżu linii brzegowej piętrzyły się tlące się sterty śmieci, w porcie płonęły łodzie, a nad bezlistnymi szkieletami zwęglonych drzew unosił się szary dym.

„To okropne. Latam tutaj od 52 lat i nigdy nie widziałem czegoś podobnego”, powiedział Richard Olston, pilot helikoptera w firmie turystycznej. „Mieliśmy łzy w oczach”.

Członkowie Hawajskiego Departamentu Ziemi i Zasobów Naturalnych walczą z pożarem w Kula na Maui. (AP za pośrednictwem Matthew Thayera/The Maui News)

W niektórych częściach Maui zabrakło prądu. Usługa komórkowa również nie działała, co utrudniało wielu osobom kontaktowanie się z przyjaciółmi i członkami rodziny. Niektórzy poinformowali o tym w mediach społecznościowych.

Generał dywizji Kenneth Hara z Hawajskiego Departamentu Ochrony Stanu powiedział dziennikarzom w środę wieczorem, że urzędnicy pracują nad przywróceniem łączności, dystrybucją wody i dodaniem personelu organów ścigania. Powiedział, że helikoptery Gwardii Narodowej zrzuciły 150 000 galonów (568 000 litrów) wody na pożar Maui.

Straż przybrzeżna poinformowała, że ​​14 osób, w tym dwoje dzieci, zostało uratowanych po wskoczeniu do wody, aby uciec przed płomieniami i dymem.

Burmistrz hrabstwa Maui Bissen powiedział w środę, że władze nie rozpoczęły jeszcze dochodzenia w sprawie bezpośredniej przyczyny pożaru.

Mauro Farinelli z Lahaina powiedział, że wiatr zaczął mocno wiać we wtorek, a potem w jakiś sposób ogień rozprzestrzenił się na zbocze wzgórza.

„Rozerwał wszystko na strzępy z niesamowitą szybkością” – powiedział – „było to jak lampa lutownicza”.

Wiatry były tak silne, że wyrwały drzwi garażu z zawiasów i uwięziły jego samochód w garażu, powiedział Farinelli. Przyjaciel zabrał go więc do schroniska ewakuacyjnego wraz z żoną Judith i psem Susie. Nie wie, co stało się z ich domem.

„Mamy nadzieję na najlepsze, ale jesteśmy prawie pewni, że już go nie ma” – powiedział.

Prezydent Joe Biden ogłosił w czwartek wielką katastrofę na Maui. Rozkazał, aby wszystkie dostępne aktywa federalne pomogły w reagowaniu i powiedział, że helikoptery Gwardii Narodowej Hawajów zostały zmobilizowane do pomocy w gaszeniu pożarów oraz działaniach poszukiwawczych i ratowniczych.

„Nasze modlitwy są z tymi, którzy widzieli, jak ich domy, firmy i społeczności zostały zniszczone” – powiedział Biden w oświadczeniu.

Gubernator Josh Green skrócił podróż i planował powrót w środę wieczorem. Pod jego nieobecność pełniąca obowiązki gubernatora Sylvia Luke wydała oświadczenie wzywające turystów do trzymania się z daleka.

Alan Dicker, który jest właścicielem galerii plakatów i trzech domów w Lahainie, ubolewał nad stratą tak wielu rzeczy dla miasta i dla siebie.

„Dwa środkowe bloki to gospodarcze centrum tej wyspy i nie wiem, co jeszcze tam jest” – powiedział. „Wszystkie znaczące rzeczy, które posiadałem, zostały dziś spalone”.

___

Cinco Kelleher relacjonował z Honolulu, a Perry z Wellington w Nowej Zelandii. Współautorzy raportu, Christopher Weber z Los Angeles i Beatrice Dubuis z Nowego Jorku, przyczynili się do powstania tego raportu.