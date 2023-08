Biden nakazuje zakaz nowych inwestycji we wrażliwych chińskich branżach zaawansowanych technologii

Rzeczywiście, w ciągu ostatnich kilku dekad Stany Zjednoczone zachęcały amerykańskich inwestorów do pogłębiania powiązań z chińską gospodarką jako sposobu na rozszerzenie sieci współzależności między dwoma krajami i stopniową integrację Pekinu z gospodarką zachodnią. Zmusić ich do gry według zachodnich zasad.

Jednak przeglądy przeprowadzone przez rząd USA w ostatnich latach ostro skrytykowały chińską armię i jej zdolności wywiadowcze, choć pośrednio, w zakresie nowych technologii i inwestycji we wspólne przedsięwzięcia. Urzędnicy amerykańscy aktywnie dzielą się raportami wywiadowczymi z sojusznikami, aby potwierdzić, że zachodnie inwestycje są kluczem do chińskich planów modernizacji wojskowej – zwłaszcza w kosmosie, cyberprzestrzeni i mocy obliczeniowej potrzebnej do złamania zachodniego szyfrowania poufnej komunikacji.

Urzędnicy administracji postrzegają inicjatywę jako całkowicie motywowaną względami bezpieczeństwa narodowego, a nie próbą uzyskania przewagi ekonomicznej. Ale dyrektywa opisuje, jak trudno jest je rozdzielić, powołując się na działania Chin mające na celu „usunięcie barier między sektorem cywilnym i handlowym oraz sektorem wojskowym i przemysłem obronnym”. „Opisuje skupienie się Chin na zdobywaniu i wykorzystywaniu najnowocześniejszych światowych technologii w celu osiągnięcia przewagi militarnej”.

(Tekst zarządzenia pana Bidena odnosi się tylko do „krajów budzących obawy”, chociaż aneks obejmuje „Chińską Republikę Ludową” i jej dwa specjalne regiony administracyjne, Hongkong i Makau).

Na niedawnym 7. Szczycie Grupy, który odbył się w Hiroszimie w Japonii, p. Biden i jego współpracownicy rozmawiali o wspólnych wysiłkach na rzecz ograniczenia inwestycji w zaawansowane technologie. Wielu sojuszników, w tym Wielka Brytania i Unia Europejska, publicznie zasygnalizowało, że mogą pójść w ich ślady. Dostęp do innych mocarstw podkreśla, że ​​odstraszanie USA może nie być aż tak skuteczne i będzie działać tylko w tandemie z innymi dużymi krajami, w tym Japonią i Koreą Południową.