Pożary na Maui: Co najmniej 6 osób zginęło, gdy pożary pustoszą części wyspy Hawaje, poinformował urzędnik

KAHULUI, Hawaje (AP) – Pożar Rozerwał serce Ciemność pochłonęła w środę hawajską wyspę Maui, spalając znaczną część historycznego miasta i zmuszając mieszkańców do skoku do oceanu, aby uciec przed płomieniami. Zginęło co najmniej sześć osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Pożar trwał nadal w środę po południu. Napędzany silnym wiatrem Huragan Dora przeszedł daleko na południe od Wysp Hawajskich. Urzędnicy obawiają się, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć.

Ponieważ prędkość wiatru nieco spadła, niektóre samoloty wznowiły loty, aby piloci mogli zobaczyć pełny zakres katastrofy. Nagranie lotnicze z nadmorskiej Lahainy pokazało zrównane z ziemią dziesiątki domów i firm, w tym Front Street, gdzie turyści gromadzili się, by robić zakupy i zjeść obiad. W pobliżu linii brzegowej piętrzyły się tlące się sterty śmieci, w porcie płonęły łodzie, a nad bezlistnymi szkieletami zwęglonych drzew unosił się szary dym.

„To okropne. Latam tutaj od 52 lat i nigdy nie widziałem czegoś podobnego” — powiedział Richard Olston, pilot helikoptera w firmie turystycznej. „Mieliśmy łzy w oczach, pozostali piloci i mechanicy w samolocie i ja.

Pełniąca obowiązki gubernatora Sylvia Luke powiedziała, że ​​płomienie „zniszczyły społeczności” i wezwała podróżnych do trzymania się z daleka.

– To nie jest bezpieczne miejsce – powiedział.

Dokładna przyczyna pożaru nie została ustalona, ​​ale prawdopodobnych jest kilka czynników, w tym silne wiatry, niska wilgotność i sucha roślinność, powiedział generał dywizji Kenneth Hara, zastępca dyrektora generalnego Departamentu Ochrony Stanu Hawajów. Eksperci twierdzą, że zmiany klimatu zwiększają prawdopodobieństwo bardziej ekstremalnych warunków pogodowych.

„Zmiany klimatyczne w wielu częściach świata zwiększają wysychanie roślinności, głównie z powodu wyższych temperatur” – powiedziała Erica Fleishman, dyrektor Oregon State University’s Oregon Climate Change Research Institute. „Nawet jeśli masz taką samą ilość deszczu, im wyższa temperatura, tym szybciej wszystko wyschnie”.

Napędzany wiatrem podmuch przetoczył się przez obszar z przerażającą szybkością i zaciekłością, płonąc na skrzyżowaniach drewnianych budynków w centrum Lahaina z XVIII wieku oraz w Krajowym Rejestrze miejsc o znaczeniu historycznym.

„To było druzgocące, odkąd to wyjaśnili” – powiedział Thierry Lawrence o 14 kuzynach i wujkach, którzy uciekli z miasta i schronili się w jego domu w Bukalani, na wschód od Lahaina.

Mieszkaniec Lahaina, Kyumoku Kapu, wiązał luźne rzeczy na wietrze w centrum kultury, które prowadzi w Lahainie, kiedy jego żona przyszła we wtorek po południu, aby powiedzieć mu, że muszą wyjechać. „W tym momencie wszystko stało się szalone i zaczął wiać wiatr” – powiedział Capu, dodając, że wyjechali „w samą porę”.

Dwie przecznice dalej zobaczyli ogień i dym. Kapu, jego żona i przyjaciel wskoczyli do jego pickupa. – Kiedy wróciliśmy, nasz budynek już się palił – powiedział. „To było takie szybkie”.

Załogi walczyły z trzema pożarami na Maui: Lahaina, obszar Kihei na południu Maui i górzyste, tak zwane społeczności śródlądowe, powiedziała rzeczniczka hrabstwa Maui, Mahina Martin.

Burmistrz Maui Richard Pisen Jr. powiedział, że co najmniej dwa domy zostały zniszczone we wtorkowym pożarze, który spłonął około 1,7 mil kwadratowych (4,5 km2) w górzystym obszarze Kula.

Nie było doniesień o rannych ani stratach domów w wyniku trzech pożarów lasów płonących na Big Island na Hawajach, powiedział w środę burmistrz Mitch Roth. Strażacy ugasili kilka pożarów dachu.

— poinformowała Narodowa Służba Meteorologiczna Huragan DoraByło to około 500 mil (805 kilometrów) na południe od łańcucha wysp, częściowo odpowiedzialne za wiatry o prędkości ponad 60 mil na godzinę (97 km / h), które wyłączyły zasilanie, uderzyły w domy i uziemiły helikoptery strażackie na Maui.

Straż przybrzeżna uratowała we wtorek 14 osób, w tym dwoje dzieci, które uciekły do ​​morza, uciekając ze strefy ognia i dymu – poinformowała dzielnica.

Bissen powiedział, że sześć osób zginęło w pożarze na Maui, ale akcje poszukiwawcze i ratunkowe były kontynuowane, a liczba ofiar może wzrosnąć.

Sześciu pacjentów zostało przetransportowanych z Maui do Oahu we wtorek wieczorem, powiedział Speedy Bailey, regionalny dyrektor firmy lotniczej pogotowia ratunkowego Hawaii Life Flight. Powiedział, że trzech z nich miało poważne oparzenia i zostało zabranych na oddział oparzeń Centrum Medycznego Straub. Inni zostali przewiezieni do innych szpitali w Honolulu. Powiedział, że co najmniej 20 pacjentów zostało zabranych do Maui Memorial Medical Center.

Strażak z Maui trafił do szpitala w stabilnym stanie po zatruciu dymem – poinformowały w środę władze.

Luke wydał komunikat alarmowy w imieniu podróżującego gubernatora Josha Greena i aktywował Gwardię Narodową Hawajów do pomocy.

„Części Maui, w których mamy schronienia, zostały naruszone” – powiedział Luke. „Mamy zasoby, które są opodatkowane”.

Prezydent Joe Biden powiedział w oświadczeniu w środę wieczorem, że nakazał „wszystkie dostępne aktywa federalne”, aby pomóc Hawajom. Prezydent powiedział, że straż przybrzeżna i marynarka wojenna wspierają działania ratownicze, a marynarka wojenna dostarcza helikoptery Black Hawk do walki z ogniem.

Nie było dostępnych danych dotyczących liczby spalonych budynków ani liczby ewakuowanych, ale urzędnicy poinformowali, że cztery schroniska, w których mieszka 2100 osób, były otwarte.

Lotnisko Kahului, główne lotnisko na Maui, zapewnia schronienie 2000 podróżnym, których loty zostały odwołane lub którzy niedawno przybyli na wyspę – poinformowało hrabstwo. Urzędnicy w Honolulu przygotowywali Hawaii Convention Center na przyjęcie 4000 wysiedlonych turystów i mieszkańców.

„Lokalna ludność straciła wszystko” – powiedział James Tokyoga, dyrektor Departamentu Handlu, Rozwoju Gospodarczego i Turystyki. „Stracili dom, stracili zwierzęta”.

Kapu, który jest właścicielem Centrum Kultury Na Aikane o Maui w Lahainie, powiedział, że on i jego żona nie mieli czasu nic spakować, zanim zostali zmuszeni do ucieczki. „Mieliśmy lata materiału badawczego, artefaktów” – powiedział.

Alan Dicker powiedział, że nie jest pewien, co zostało z jego galerii starych europejskich plakatów, która znajduje się na Front Street w Lahaina od 23 lat. Przed wyjazdem z trójką przyjaciół i dwoma kotami Tigger nagrał wideo z płomieniami ogarniającymi główny obszar sklepów i restauracji odwiedzanych przez turystów.

„Wszystkie ważne rzeczy, które posiadałem, spłonęły dzisiaj” – powiedział.

Lahaina jest często uważana za miasto turystyczne Maui, powiedział Lawrence, ale „mamy bardzo silną hawajską społeczność”.

„Jestem załamany. Nasze wspomnienia są wszędzie” – powiedziała. „Domy wszystkich. Życie każdego z nas stało się tragiczne w ciągu ostatnich 12 godzin” – powiedział.

