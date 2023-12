EKSKLUZYWNIE: prawnik zwolennika Trumpa, Kenneth Chesbro, współpracuje z wieloma stanowymi dochodzeniami w sprawie spisku dotyczącego oszustw wyborczych w 2020 r.

CNN

Zwolennik Trumpa, który pomógł zaaranżować spisek dotyczący oszustw wyborczych w 2020 r., który przyznał się już do spisku w Gruzji, współpracuje obecnie ze śledczymi stanowymi w Michigan i Wisconsin w nadziei uniknięcia dalszych zarzutów karnych, podało CNN wiele źródeł.

W dramatycznym wydaniu od 2020 r. – prawnik, Kennetha ChesbroByły prezydent Donald Trump znajdował się w centrum wysiłków mających na celu obalenie Kolegium Elektorów i odwrócenie jego porażki – nad planem, nad którym Chesebro pracuje obecnie śledczy w co najmniej czterech stanach.

Współpraca Chesbro w Wisconsin to pierwsza oznaka, że ​​biuro prokuratora generalnego stanu wszczęło własne śledztwo. Fałszywe dane dotyczące wyborców popierających Trumpa. Prokurator generalny stanu Wisconsin Josh Kaul, demokrata, nie ogłosił publicznie śledztwa.

Chesebro niedawno zeznawał przed wielką ławą przysięgłych w Nevadzie, gdzie postawiono zarzuty sześciu fałszywym wyborcom. zdeklarowany środę przez prokuratorów stanowych. Ponadto Chesebro skontaktował się z prokuratorami w Arizonie, gdzie planuje udać się na przesłuchanie w ramach toczącego się stanowego śledztwa w sprawie oszustw wyborczych.

CNN zidentyfikowane wcześniej Chesebro jest nieoskarżonym współspiskowcem w federalnym akcie oskarżenia specjalnego prokuratora Jacka Smitha przeciwko Trumpowi, w którym były prezydent jest oskarżony o organizowanie oszustw wyborczych „w celu pozbawienia praw wyborczych milionów wyborców” i nielegalnego sprawowania urzędu. Nic nie wskazuje na to, że Chesebro współpracuje w dochodzeniu federalnym ani że Smith zaprzecza stawianym mu zarzutom.

Kampania Trumpa Celem było siedem stanów 2020 z tym programem. Postawiono zarzuty oszustwom wyborczym w Gruzji, Michigan i Nevadzie. Dochodzenia trwają w Arizonie, Nowym Meksyku, a teraz najwyraźniej w Wisconsin. Siódmym stanem w fabule jest Pensylwania.

Śledztwo w Michigan, prowadzone przez prokurator generalną stanu Danę Nessel, demokratkę, jest pierwszym w kraju postawić zarzuty karne. Obecnie wydaje się, że zakres śledztwa Nessela może być szerszy niż wcześniej sądzono, i uwzględnia inne dane związane z programem, a nie tylko fałszywych wyborców.

Biuro Prokuratora Generalnego stanu Michigan potwierdziło w tym tygodniu w e-mailu CNN, że śledztwo jest nadal aktywne.

Biuro prokuratora generalnego stanu Wisconsin odmówiło komentarza, podobnie jak prawnik Chesbro.

Chesebro zawarło umowy zwane umowami profferowymi Wiele stanów, co według kilku źródeł zapewnia mu pewną ochronę przed ściganiem. Jego współpraca ze śledczymi w Michigan i Wisconsin nie była wcześniej zgłaszana.

Jednak współpraca z prokuratorami nie gwarantuje, że Chesbro uniknie zarzutów karnych w którymkolwiek lub we wszystkich dochodzeniach, ostrzegają źródła.

Trwające dochodzenie Nessela postawiło już zarzuty 16 fałszywym wyborcom w Michigan. Jeden Zgodził się współpracować W zamian za oddalenie jego sprawy. Pozostali nie przyznali się do winy i w tym miesiącu odbędą się ważne przesłuchania w sprawie ich ofert Wyrzuć sprawę.

Źródła CNN podają, że Nessel przeprowadził dochodzenie w sprawie innego prawnika popierającego Trumpa, Iana Nortona, który od wyborów w 2020 roku kontaktuje się z czołowymi współpracownikami Trumpa. Wraz z nimi pojawili się fałszywi wyborcy Kiedy próbowali przedostać się do stanu Michigan.

W Dokumenty rozliczenioweProkuratorzy podkreślili, jak Norton próbował przekonać funkcjonariusza stanowego, aby wpuścił go do stolicy stanu Michigan w Lansing wbrew fałszywym wyborcom ze stanu Michigan, ale spotkał się z odmową. Jest to ważna część schematu Chesebro i in zaprojektowany: Prawo federalne i prawo stanu Michigan wymagają, aby wyborcy spotykali się w budynku stanowym, a Chesebro miał nadzieję, że zwolennik Trumpa maksymalnie zawęzi zakres prawa.

Prawnik Northen nie skomentował tej historii.

Po wyborach w 2020 r. Norton brał udział w telekonferencjach z prawnikami ówczesnego Trumpa, Rudym Giulianim i Johnem Eastmanem, podczas których omawiali, jak przeciwdziałać wynikom, jak wynika z zeznań Nortona złożonych przed specjalną komisją Izby Reprezentantów badającą bunt z 6 stycznia 2021 r.

Norton również otrzymał telefonSidneya Powella, prawicowy prawnik i zwolennik teorii spiskowych przyznał się do winy w sprawie o fałszowanie wyborów w Gruzji. Poprosiła go, aby przyłączył się do pozwu, który składa w Michigan o unieważnienie wyborów – odmówił i złożył odrębny pozew przeciwko wynikom. Niekompetentne sprawy prowadzą donikąd.

Według jego zeznań w Kongresie Norton nie miał kontaktu z Chesbro poza tym, że kolega przesłał mu jedną z notatek Chesbro na temat Kolegium Elektorów po wyborach w 2020 roku. Norton powiedział również, że dowiedział się od protrumpowskiego ustawodawcy stanowego, że w Lansing będą gromadzić się fałszywi wyborcy.

„Byłem rozczarowany, widząc, co wydarzyło się na Kapitolu 6 stycznia” – Norton powiedział komisji Izby Reprezentantów w 2022 roku. „Moje wysiłki w reprezentowaniu tych klientów prywatnych nie mają na celu nakłonienia ludzi do przestrzegania prawa. Zachęcanie ludzi do jego łamania”.