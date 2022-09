Kalifornijska sieć energetyczna może zostać przetestowana jak nigdy dotąd, ostrzegali w poniedziałek urzędnicy, wzywając opinię publiczną do wzmożenia działań ochronnych lub zmierzenia się z perspektywą utraty zasilania podczas historycznej fali upałów, która nie spaliła stanu.

Przewidywane obciążenie energetyczne infrastruktury elektrycznej Kalifornii jest wyższe niż to, co urzędnicy stanowi spodziewają się mieć pod ręką przed Świętem Pracy. Oczekuje się, że wtorek będzie jeszcze gorszy.

To wtedy zapotrzebowanie na energię będzie najwyższe w historii, powiedział Elliott Maincher, prezes i dyrektor generalny Kalifornijskiego Niezależnego Operatora Systemu na konferencji prasowej w poniedziałek.

„Prognoza na wtorek jest najwyższa w historii” – powiedział. „Naszym celem w tej chwili nie jest zobaczenie tej liczby”.

Aby utrzymać popyt przed przekroczeniem podaży stanu, Mainzer wezwał ich do podwojenia lub potrojenia wysiłków na rzecz oszczędzania energii w porównaniu z tym, co robili we wczesnych dniach historycznej fali upałów.

Urzędnicy państwowi spodziewają się, że w poniedziałek potrzebne będzie 48 817 megawatów energii, co oznacza, że ​​stan będzie wynosił od 2000 do 4000 megawatów, powiedział Mainzer. Powiedział, że planowane niedobory stworzyły „największy potencjał rotacyjnych przestojów, jaki widzieliśmy do tej pory tego lata”.

Przewidywany niedobór spowodował, że operatorzy sieci ogłosili alarm awaryjny na poziomie 1 w poniedziałek rano. Ogłosili również szósty dzień z rzędu alert o flexach, wzywając konsumentów do ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Jak dotąd się udało, a mieszkańcy Kalifornii w ostatnich dniach zaoszczędzili od 600 do 700 megawatów.

W poniedziałek regulatorzy stanowi przedłużyli ostrzeżenie o flexach o godzinę od 16:00 do 22:00, zachęcając konsumentów do unikania włączania urządzeń, ustawiania termostatów na 78 stopni lub więcej i wyłączania wszystkich niepotrzebnych świateł w tych godzinach szczytu.

O 14:30 w poniedziałek rynek energii zostanie zamknięty, a operatorzy sieci będą mieli lepsze wyobrażenie o tym, czego się spodziewać w godzinach wieczornych. Jeśli zasoby się wyczerpią, regulatorzy energetyki mogą zainicjować sytuację awaryjną na poziomie 2, która obniżyłaby rezerwy mocy stanowych, import w ostatniej chwili i energię z generatorów. Oszacował, że stan ma około 3000 megawatów jako rezerwa, co zapewnia mały „interwał”.

Jeśli osiągnięty zostanie poziom 3 i wymagana jest przerwa w dostawie prądu, regulatorzy stanu poproszą zakłady energetyczne o określenie najlepszego sposobu na wyłączenie ich, co oznaczałoby rotację systemów, zwykle przez krótki czas, powiedział Mainzer.

„Dzisiaj możliwe jest zaciemnienie” – powiedział.

We wtorek stan przewidział wszechczasowe obciążenie 51 000 MW. Szczytowe obciążenie mocy pobrane przez Kalifornijczyków 24 lipca 2006 r. wyniosło 50 270 MW.

Na szczęście Pacific Northwest unika upałów, co pozwoliło Kalifornii na import energii z tego regionu. Zakłady energetyczne mają umowy o dzieleniu się władzą w sytuacjach kryzysowych, powiedział Mainzer.

Operatorzy sieci w Kalifornii monitorują pożary, aby upewnić się, że nie uszkodzą generatorów ani przewodów przesyłowych. Wiele generatorów jest już wyłączonych, dokręcając zasilacze.

Oczekuje się, że fala upałów w tym tygodniu potrwa do piątku, a temperatury w ciągu dnia mają być o 10-20 stopni powyżej normy. Wczesnym poniedziałkowym rankiem, około 3 nad ranem, w niektórych śródlądowych częściach Bay Area temperatury spadły do ​​lat 80-tych i 90-tych. National Weather Service przedłużyła ostrzeżenie o ekstremalnych upałach i porady dotyczące upałów do godziny 20:00 w czwartek, stwarzając warunki niebezpieczne dla osób podatnych na upały i osób bez chłodzenia lub nawodnienia.

Urzędnicy państwowi zalecają wstępne schładzanie domów klimatyzacją w ciągu dnia, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną nie jest wysokie.

Severin Borenstein, profesor energetyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i członek organu zarządzającego MOS, zauważył na Twitterze, że opinia publiczna może nie potrzebować tak wiele, aby uniknąć przerw w dostawach prądu.

„Dzisiaj wygląda ciężko, a jutro wygląda naprawdę ciężko” Borenstein Tweeted. „Ale zmniejszenie wymagań systemowych o 10% prawie wyeliminowałoby wszelkie obawy”.

Matthias Gaffney jest pisarzem zespołu San Francisco Chronicle. E-mail: [email protected] Twitter: @mgafni