Europejskie giełdy rosną dzięki technologii przed EBC: rynki zamykają się

(Bloomberg) – Europejskie giełdy wzrosły w oczekiwaniu na powszechnie oczekiwaną obniżkę stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny, gdy rynki ponownie oceniły wyzwania związane z poluzowaniem polityki pieniężnej w tym roku.

Najczęściej czytane przez Bloomberg

Akcje spółek technologicznych odnotowały wzrosty w indeksie Stoxx 600 po tym, jak w środę sektor ten osiągnął nowy rekord wszechczasów na Wall Street. Kontrakty terminowe na akcje w USA są stabilne po tym, jak S&P 500 osiągnął w tym roku 25. rekord. Nvidia Corp., duży beneficjent inwestycji w sztuczną inteligencję, stała się pierwszą firmą produkującą chipy komputerowe, która osiągnęła kapitalizację rynkową na poziomie 3 bilionów dolarów.

„Pomimo optymizmu, jaki widać na rynkach, technologia nadal przoduje” – powiedział Matt Stuckey, starszy menedżer portfela w Northwest Mutual Wealth Management. „Jeśli spojrzysz na korekty przychodów, aby zobaczyć, co się sprawdza, a co nie, technologia przoduje”.

Uwaga skierowana jest na EBC, ponieważ inwestorzy szukają wskazówek dotyczących dalszej ścieżki polityki pieniężnej, zwłaszcza od prezydent Christine Lagarde na konferencji prasowej. Poglądy na temat dalszych obniżek stóp procentowych w tym roku stały się bardziej ostrożne w kontekście danych pokazujących silniejszy od oczekiwań wzrost gospodarczy, inflację i wzrost płac.

Podczas gdy inwestorzy czekają na piątkowy raport o zatrudnieniu w USA, środowy odczyt danych o zatrudnieniu w sektorze prywatnym pokazał, że zatrudnienie w przedsiębiorstwach rosło w najwolniejszym tempie od początku roku. Tymczasem sektor usług rozwinął się najbardziej od dziewięciu miesięcy, do czego przyczynił się największy miesięczny wzrost wskaźnika aktywności biznesowej od 2021 r.

Indeks Bloomberg światowych obligacji rządowych wzrósł w środę po raz piąty, co stanowi najlepszy wynik od grudnia, w związku ze zwiększeniem przez inwestorów zakładów na obniżki stóp procentowych. Dolar stracił na wartości, gdy decydenci w Kanadzie obniżyli w środę koszty kredytów, co skupiło uwagę na ścieżce stóp procentowych w USA.

„Nadal panuje optymizm co do możliwości obniżenia stóp procentowych przez Fed jeszcze w tym roku” – stwierdził Stuckey z Northwestern Mutual. „Wraz z obniżkami stóp procentowych przez Bank Kanady i oczekiwaniami, że EBC to zrobi, tempo skoordynowanego globalnego cyklu łagodzenia polityki pieniężnej zaczyna zyskiwać na sile.

Rentowności obligacji skarbowych wzrosły po spadku z poprzedniej sesji, a rynki niemal w pełni wyceniły dwie obniżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej w 2024 r.

Historia trwa

W Azji giełdy wzrosły po raz pierwszy od trzech dni, a akcje Indii pogłębiły wzrosty po tym, jak premier Narendra Modi uzyskał kluczowe wsparcie ze strony dwóch kluczowych sojuszników w swojej koalicji.

W Japonii jen odrobił wcześniejsze zyski po tym, jak członek zarządu Banku Japonii Toyogi Nakamura stwierdził, że należy na razie utrzymać obecną politykę. Japońska waluta odbiła się od nocnej wyprzedaży po niestabilnym tygodniu dzięki swojej roli w transakcjach carry trade na rynkach wschodzących.

W innych krajach chińskie akcje spółek z branży nieruchomości były na dobrej drodze do wejścia w bessę technologiczną, ponieważ pojawiły się wątpliwości co do wysiłków Pekinu na rzecz poprawy sytuacji w tym sektorze. Benchmark Bloomberg Intelligence zwiększył od połowy maja straty akcji krajowych deweloperów do 20%.

W przypadku surowców cena ropy wzrosła po raz drugi, po tym jak Arabia Saudyjska zasygnalizowała obawy dotyczące perspektyw popytu, obniżkami cen ropy. Ceny metali przemysłowych wzrosły o 1,5%, a cynk i nikiel wzrosły o ponad 1%.

Najważniejsze wydarzenia tego tygodnia:

Sprzedaż detaliczna w strefie euro, decyzja EBC w sprawie stóp procentowych, czwartek

Wstępne wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA, handel, czwartek

Handel w Chinach, saldo na rynku Forex, srebro

PKB strefy euro, piątek

Stopa bezrobocia w USA, dane o zatrudnieniu poza rolnictwem, piątek

Kilka kluczowych ruchów na rynkach:

Akcje

Od godziny 8:30 czasu londyńskiego indeks Stoxx Europe 600 wzrósł o 0,6%.

Kontrakty terminowe na S&P 500 niewiele się zmieniły

Kontrakty terminowe Nasdaq 100 wzrosły o 0,1%

Przyszłość indeksu Dow Jones Industrial Average niewiele się zmieniła

Indeks MSCI Asia Pacific wzrósł o 0,8%

Indeks MSCI rynków wschodzących wzrósł o 0,9%

Monety

Indeks Bloomberg Dollar Spot Index niewiele się zmienił

Euro wzrosło o 0,1% do 1,0881 dolara

Jen japoński niewiele się zmienił i osiągnął cenę 156,17 za dolara

Morski juan niewiele się zmienił i osiągnął poziom 7,2609 za dolara

Funt brytyjski niewiele się zmienił na poziomie 1,2794 dolara

kryptowaluty

Bitcoin spadł o 0,5% do 70 894,4 dolarów

Eter spadł o 0,6% do 3841,85 dolarów

Obligacje

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o dwa punkty bazowe do 4,30%.

Rentowność niemieckich obligacji 10-letnich nieznacznie się zmieniła i wyniosła 2,52%.

Rentowność 10-letnich obligacji Wielkiej Brytanii wzrosła o jeden punkt bazowy do 4,19%

materiały

Ropa Brent wzrosła o 0,6%, osiągając cenę 78,89 dolarów za baryłkę

Złoto na rynku spot wzrosło o 0,4% do 2365,63 dolarów za uncję

Ta historia powstała przy pomocy Bloomberg Automation.

– z pomocą Matthew Burgessa i Toby’ego Altera.

Najczęściej czytane w Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg LP