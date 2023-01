FBI przeszukuje dom Bidena w Wilmington, znajduje więcej tajnych materiałów

CNN

—



Śledczy FBI znaleźli dodatkowe tajne materiały po przeszukaniu domu prezydenta Joe Bidena w Wilmington w Delaware w piątek, powiedział osobisty adwokat prezydenta w oświadczeniu.

Podczas niemal 12-godzinnego przeszukania w piątek „DOJ przechwycił przedmioty uznane za objęte zakresem dochodzenia, w tym sześć przedmiotów z oznaczeniami tajności i otaczającymi przedmiotami, z których część pochodzi ze służby prezydenta w Senacie, a część z jego czasów jako wicepremiera”. prezydent. Departament Sprawiedliwości przejrzał również prywatnie odręczne notatki z lat wiceprezydenta.

Te sześć przedmiotów to dodatek do przedmiotów znalezionych wcześniej w domu Bidena w Wilmington i jego prywatnym biurze.

FBI dokonało nalotu na posiadłość Bidena w Wilmington za zgodą prawników prezydenta, wyjaśnił LUDZIE. FBI przejęło również dokumenty znalezione wcześniej w domu, które zespół Bidena ujawnił w zeszłym tygodniu.

Bauer powiedział, że przedstawiciele osobistego zespołu prawnego Bidena i biura radcy prawnego Białego Domu mieli „pełny dostęp” do domu Bidena podczas „wyczerpujących przeszukań”.

Bauer dodał, że Departament Sprawiedliwości „poprosił o nie upublicznianie przeszukania z wyprzedzeniem, zgodnie ze swoimi standardowymi procedurami, i zgodziliśmy się współpracować”.

Nalot FBI na dom Bidena pokazuje, że śledczy federalni szybko przenoszą swoje dochodzenie na tajne dokumenty będące w posiadaniu Bidena. Robert Hurr, powołany tydzień temu specjalny doradca, bada, w jaki sposób prezydent i jego zespół obchodzili się z tajnymi dokumentami z czasów Obamy, które niedawno odkryto w osobistym posiadaniu Bidena. Pierwsze dokumenty zostały odkryte w prywatnym biurze Bidena 2 listopada, ale nie zostały upublicznione, dopóki CBS nie zgłosiło ich istnienia na początku tego miesiąca.

Od tego czasu prawnicy prezydenta znaleźli inne tajne dokumenty w domu Bidena w Wilmington, gdzie miało miejsce piątkowe przeszukanie. Bauer powiedział w oświadczeniu z 11 stycznia, że ​​kiedy osobiści prawnicy Bidena znaleźli tajne dokumenty, zostawili dokument tam, gdzie go znaleziono i przestali szukać jego lokalizacji.

Podczas przeszukania Biden lub Pierwsza Dama Dr. Jill Biden nie była obecna, powiedział specjalny doradca prezydenta Richarda Sabera w oświadczeniu.

Biden, jak napisał Sauber, „jest zaangażowany w odpowiedzialne podejście do sprawy, ponieważ traktuje to poważnie” i że on i jego zespół „pracują szybko, aby zapewnić dokładną kontrolę Departamentu Sprawiedliwości i specjalnego doradcy”.

Biden spędza ten weekend w swoim domu w Rehoboth Beach w Delaware. Zapytana w piątek przez The Associated Press, czy dokumenty znalezione w domu Bidena w Wilmington były związane z wizytą, rzeczniczka Białego Domu, Karine Jean-Pierre, skierowała dziennikarzy do biura prawnika Białego Domu i Departamentu Sprawiedliwości, ale powiedziała, że ​​Biden „często podróżuje”. do Delaware w weekendy”

Przeszukanie domu Bidena przez FBI ma miejsce pięć miesięcy po tym, jak FBI uzyskało nakaz przeszukania domu byłego prezydenta Donalda Trumpa na Florydzie, Mar-a-Lago. Jednak przeszukanie rozpoczęło się, ponieważ śledczy federalni mieli dowody na to, że Trump nie przekazał wszystkich posiadanych materiałów niejawnych po otrzymaniu wezwania do sądu o przekazanie niejawnych dokumentów do archiwów narodowych.

To jest przełomowa historia i zostanie zaktualizowana.