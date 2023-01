Jeremy Renner mówi, że jego „ponad 30 złamanych kości” „naprawi się” i „wzrośnie w siłę” po wypadku z pługiem śnieżnym

Jeremy Renner bierze udział w inauguracji Hockey Los Angeles w El Capitan Theatre 17 listopada 2021 r. w Hollywood w Kalifornii.

Jessego Granta/Getty’ego Jeremiego Rennera

Jeremiego Rennera Po wypadku z pługiem śnieżnym dochodzi do siebie i patrzy w przyszłość z pozytywnym nastawieniem.

Aktor, 52 lata, Udostępnił post na Instagramie Sobotni poranek wyglądał jak fizjoterapia w łóżku.

W podpisie swojego postu Renner napisała: „Poranne treningi, wszystkie postanowienia zmieniły ten konkretny Nowy Rok… Uwolnij całą moją rodzinę od smutku i skup się na łączeniu miłości, która może działać szybko”.

The Burmistrz Kingstown Gwiazda powiedziała później: „Chcę podziękować wszystkim, mojej rodzinie i mnie za ich wiadomości i myśli. Dużo miłości i uznania dla was wszystkich”.

„Gdy miłość i więzi z rodziną i przyjaciółmi pogłębiają się, te ponad 30 złamanych kości regeneruje się i staje się silniejsze” – podsumował Renner. „Miłość i błogosławieństwo dla was wszystkich 🙏❤️🙏”.

Renner został przetransportowany drogą lotniczą do lokalnego centrum medycznego 1 stycznia po tym, jak został potrącony przez „bardzo duży sprzęt do odśnieżania”, którego właścicielem był Renner. Oczyszczał swój podjazd i pomagał sąsiadom odśnieżać po znacznych opadach śniegu w okolicy, kiedy doszło do wypadku, powiedzieli jego zastępcy i szeryf hrabstwa Washoe, Darrin Ballam. W ciągu kilku dni od zdarzenia.

Zgodnie z oświadczeniem jej przedstawiciela, gwiazda doznała „tępego urazu klatki piersiowej i urazów ortopedycznych” i następnego dnia przeszła pilną operację.

Źródło zbliżone do Rennera powiedziało w tym miesiącu PEOPLE Aktor wraca do zdrowiaCzeka go „długa droga powrotna”.

„Jeremy robi pozytywne postępy” – kontynuowało źródło, powtarzając opinię siostry Rennera, Kim, która powiedziała PEOPLE Mściciele Gwiazda „Zmiażdżono wszystkie cele postępu”.

Najnowszy post Rennera na Instagramie pojawia się po tym, jak aktor wrócił do swojego domu w Nevadzie po raz pierwszy od wypadku na początku tego tygodnia.

Późna poniedziałkowa noc, Renner odpowiedział na wpis na Twitterze Od oficera Burmistrz Kingstown Relacja z premiery drugiego sezonu serialu. W swoim tweecie aktor zasugerował, że może obejrzeć nowy odcinek swojego serialu Paramount+ w zaciszu własnego domu.

„Tak podekscytowany, że mogę obejrzeć odcinek 201 z moją rodziną w domu, znowu z mgły mózgowej 🙏❤️🙏” – napisał Renner na Twitterze.

Wcześniej w poniedziałek Renner udostępnił zdjęcie na swojej relacji na Instagramie Przedstawia scenę ze śniegiem W miejscu, które wyglądało na jego Reno, dom w Nevadzie, zaspy śnieżne i znaczne ilości śniegu gromadziły się na dachach i drzewach w okolicy.

„Tęsknię za moim szczęśliwym miejscem…” Renner napisał w podpisie na kilka godzin przed powrotem ze szpitala po wyzdrowieniu.