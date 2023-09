Ford „przechodzi” budowę fabryki akumulatorów Marshall EV

W poniedziałek Ford Motor Co. wstrzymał budowę wartej 3,5 miliarda dolarów fabryki akumulatorów do pojazdów elektrycznych w hrabstwie Marshall, co jest drugim tygodniem strajku przemysłu samochodowego po miesiącach walk z lokalnymi mieszkańcami i Republikanami w Kongresie w sprawie stosowania chińskiej technologii.

„Zawieszamy prace i ograniczymy wydatki na budowę w Marshall, dopóki nie będziemy pewni, że jesteśmy w stanie zarządzać fabryką w sposób konkurencyjny” – powiedział w poniedziałek dziennikowi The Detroit News rzecznik Forda, TR Reid.

Reid powiedział, że na decyzję biznesową firmy złożyło się „wiele czynników”, ale nie powiedział, czy trwający strajk w Fordzie i jego rywalach z dużego miasta miał na to wpływ.

„Nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji o inwestowaniu tam” – powiedział Reid Marshall portalowi.

Reid powiedział, że zamrożenie budowy wchodzi w życie w poniedziałek.

Decyzję ogłoszono przed wtorkową podróżą prezydenta Joe Bidena do Michigan, aby zgromadzić strajkujących pracowników UAW. W środę były prezydent Donald Trump planuje zorganizowanie w hrabstwie Macomb wydarzenia na wzór ratusza, aby zaapelować do pracowników branży motoryzacyjnej, których miejsca pracy, jego zdaniem, są zagrożone w związku z przejściem na pojazdy elektryczne.

Fabryka akumulatorów Forda w Marshall to jeden z czterech głównych projektów stworzonych przez prawodawców stanowych i gubernator Gretchen Whitmer w 2021 r. w celu finansowania nowego stanowego bodźca do tworzenia miejsc pracy – rezerwy strategicznej na rzecz zasięgu i atrakcji (SOAR). Program zachęt dla podatników powstał po tym, jak stan Michigan utracił inwestycję o wartości 11,4 miliarda dolarów dokonaną przez Forda i partnera zajmującego się akumulatorami produkującymi pojazdy elektryczne i akumulatory w dwóch oddzielnych zakładach w Tennessee i Kentucky.

W poniedziałkowym oświadczeniu biuro Whitmera stwierdziło, że gubernator zobowiązał się do uczynienia ze stanu Michigan „siedziby światowej klasy producentów samochodów, zbudowanej przez najlepszych na świecie pracowników motoryzacyjnych”.

„Ford jasno daje do zrozumienia, że ​​to przerwa, i jesteśmy przekonani, że negocjacje między Wielką Trójką a UAW zakończą się sukcesem, dzięki czemu mieszkańcy Michigan będą mogli wrócić do robienia tego, co potrafią najlepiej” – powiedział Bobby Leddy, rzecznik Whitmera.

W poniedziałek przywódca Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów Matt Hall skrytykował utratę porozumienia. Republikanin z hrabstwa Kalamazoo, który wcześniej reprezentował obszar Marshall w hrabstwie Calhoun, opowiadał się za utworzeniem programu SOAR, ale Ford głosował później przeciwko finansowaniu tego planu, argumentując, że stan mógł uzyskać lepszą ofertę.

„Gubernator Whitmer zrezygnował z sprowadzenia Forda do Marshalla po tym, jak nie udało mu się zawrzeć innych znaczących transakcji z Fordem” – stwierdził Hall w oświadczeniu. „Ale kwota 1,7 miliarda dolarów w postaci dotacji i ulg podatkowych została jeszcze bardziej obcięta, ponieważ Demokraci forsują politykę, która czyni Michigan mniej konkurencyjnym”.

Dalej: Dzień strajku UAW 11: Dostawca samochodów Wixom ostrzega przed możliwymi zwolnieniami

Park akumulatorów o powierzchni 2,5 miliona stóp kwadratowych będzie obsługiwany przez spółkę zależną będącą w całości własnością Forda, zwaną „Blue Oval Battery Park Michigan”. Zakład będzie zatrudniał 2500 osób, a zarobki będą wahać się od 20 do 50 dolarów za godzinę.

Firma Contemporary Amperex Technology Co. z siedzibą w Chinach, Ford. Ltd. lub wiodący na świecie producent akumulatorów LFP planuje uzyskać licencję na technologię akumulatorów od CATL, ale CATL nie otrzyma stanowych zachęt podatkowych, powiedzieli ustawodawcom urzędnicy Forda.

Projekt spotkał się z pewnym sprzeciwem społeczności, która sprzeciwiała się zakulisowym negocjacjom, które doprowadziły do ​​zawarcia transakcji, kwestionowała wykorzystanie gruntów rolnych na potrzeby projektu i wyraziła obawy dotyczące relacji Forda z CATL w celu nabycia technologii produkowanych akumulatorów. W fabryce. Mieszkańcom obszaru Marshalla jak dotąd nie udało się wykoleić planu w sądach.

Niektórzy przywódcy Partii Republikańskiej w Kongresie krytycznie odnieśli się do planu i w lipcu zapytali dyrektora generalnego Forda Jima Farleya o umowę licencyjną i komunikację między Fordem a CATL, a także komunikację między Fordem a administracją Bidena. Rywale Forda, Tesla Inc. i Honda Motor Corp. importują akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe firmy CATL z Chin.

Kongresman z ramienia Partii Republikańskiej ze stanu Michigan pochwalił decyzję Forda o zakończeniu Planu Marshalla, mówiąc, że wykorzystanie technologii CATL pomoże chińskiemu reżimowi komunistycznemu.

„Chociaż popieram decyzję Forda o zawieszeniu Planu Marshalla, prezydent Biden musi położyć kres swojej polityce dotyczącej klap tylnych i dać amerykańskim producentom samochodów i ich pracownikom swobodę wprowadzania innowacji i rozwijania przyszłych technologii samochodowych” – powiedział republikanin USA John Mulenaar. — Kaledonia. „Obecna polityka Bidena zmusza amerykańskie firmy samochodowe do uzależnienia się od Komunistycznej Partii Chin i chińskiej kontroli nad dostawami pojazdów elektrycznych”.

Porozumienie

Producent samochodów z Dearborn ogłosił 13 lutego, że planuje zainwestować około 3,5 miliarda dolarów w fabrykę akumulatorów do pojazdów elektrycznych w Marshall. W ramach umowy Ford otrzymał około 210 milionów dolarów ulg z tytułu podatku bezpośredniego oraz 15-letnią ulgę w podatku od nieruchomości o wartości 775 milionów dolarów przez cały okres obowiązywania ulgi podatkowej.

299 milionów dolarów przeznaczono na rzecz Marshall Area Economic Development Alliance, a 330 milionów dolarów przeznaczono na budżet Departamentu Transportu stanu Michigan na rozbudowę dróg i połączeń autostradowych. Transport ciężarowy fabryki Forda. Na początku tego miesiąca za pośrednictwem funduszu SOAR przekazano MAEDA kolejne 120 milionów dolarów.

Dalej: Jak dziwne jest miasto Michigan z atakiem bateryjnym

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gospodarczego Obszaru Marshalla jest odpowiedzialne za przygotowanie terenu na dużym obszarze pól uprawnych na zachód od Marshall pod park produkcji akumulatorów.

Urzędnicy stanowi upierali się, że budowa fabryki Marshalla – która pokryła koszty około 420 milionów dolarów z pieniędzy podatników przeznaczonych dla grupy od początku tego roku – jest oddzielona od budowy fabryki akumulatorów do samochodów elektrycznych Ford.

Dyrektor generalny MEDC, Quentin Messer, powiedział w lutym, że jakakolwiek inwestycja będzie wymagała zakończenia prac przygotowawczych na miejscu, ale plany Forda dotyczące lokalizacji przyspieszyły prace.

W poniedziałkowym oświadczeniu stanowa agencja rozwoju gospodarczego stwierdziła, że ​​„jest zdeterminowana” przekształcić zakład w Marshall w „globalnego lidera w operacyjnej i wysoce zaawansowanej produkcji”.

Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Obszaru Marshalla nie odpowiedziało w poniedziałek na pytania dotyczące tego, czy prace przygotowawcze będą kontynuowane w związku z zawieszeniem Forda. Fundusze otrzymywane przez agencję muszą być w przeważającej części niezależne od programu Forda. Walbridge, firma budowlana z siedzibą w Detroit, podpisała z MAEDA kontrakt o wartości 178 milionów dolarów na budowę infrastruktury w ramach przygotowań do budowy fabryki akumulatorów.

Dyrektor generalny Marshall Economic Development, Jim Durian, powiedział w poniedziałek, że jest świadomy wstrzymania prac Forda i jest pewien „ogromnego potencjału programu”.

„Jesteśmy przekonani, że trwające negocjacje pomiędzy Fordem a UAW przyniosą obopólne korzyści i że po ich zakończeniu projekt będzie kontynuowany zgodnie z planem” – stwierdził Durian w oświadczeniu.

Warunki umowy

Kiedy zarząd funduszu Michigan Strategic Fund ostatecznie zatwierdził zachęty dla Forda w wysokości 210 milionów dolarów, uczyniło to w oparciu o „arkusz warunków” regulujący, w jaki sposób i kiedy Ford otrzymał dotacje podatników.

Nie jest jasne, czy warunki te pozostały niezmienione w ostatecznej umowie podpisanej przez państwo z Fordem, czy też Ford spełnił kryteria uruchamiające zachętę. MEDC nie odpowiedziało w poniedziałek na pytania dotyczące warunków oferty złożonej Fordowi ani kwoty premii pieniężnej wypłaconej już producentowi samochodów.

W arkuszu warunków zatwierdzonym przez Radę ds. finansów strategicznych stanu Michigan określono ogólny termin realizacji na 31 marca 2027 r., ustanawiając jednocześnie kilka kamieni milowych, które Ford musi do tego czasu spełnić, aby zacząć otrzymywać zachęty. Wstępny benchmark zaplanowano na 30 czerwca.

Dalej: Osoba mianowana przez Whitmera osiąga sukces biznesowy dzięki strategii gubernatora dotyczącej zatrudnienia

Ford spodziewał się otrzymać „Bad Ready Site” od Marshall Area Economic Development Alliance do 30 czerwca tego roku, co skłoniło go do zaoferowania do 105 milionów dolarów, czyli połowy kwoty motywacyjnej, na zasadzie spłaty, zgodnie z arkuszem warunków.

Na tych samych warunkach Ford spodziewał się, że dodatkowa część będzie gotowa do budowy do 2 października – za tydzień od dzisiaj – co spowoduje uwolnienie drugiej połowy pieniędzy na zasadzie spłaty projektu.

Jeżeli Ford nie wywiąże się ze swoich zobowiązań inwestycyjnych lub związanych z zatrudnieniem, zgodnie z warunkami, będzie zobowiązany do zwrotu części premii rządowi w ciągu 90 dni od otrzymania powiadomienia o wycofaniu.

Zgodnie z warunkami określone mechanizmy wycofania mogą zostać uruchomione, jeśli Ford nie dotrzyma terminu przypadającego na 31 marca 2027 r., nie uda mu się zapewnić obiecanych miejsc pracy, przeniesie część projektu poza stan lub porzuci na miejscu „działania objęte kosztami kwalifikowalnymi”. Ponad 120 dni.

[email protected]