Główne średnie notowania spadły przez trzeci tydzień z rzędu, a Nasdaq przełamał sześciodniową passę

Akcje amerykańskie spadły w piątek, notując trzeci z rzędu tygodniowy spadek, po tym, jak sierpniowy raport o zatrudnieniu nie rozwiał obaw, że Rezerwa Federalna agresywnie podniesie stopy procentowe w celu walki z inflacją.

Po porannym zwyżce, średnia przemysłowa Dow Jones zanotowała 370-punktowy wzrost i zakończyła sesję spadkiem o 337,98 punktu, czyli około 1,1%, do 31 318,44. Indeks S&P 500 spadł o około 1,1% do 3924,26, najniższego poziomu od lipca. Nasdaq Composite spadł o 1,3% do 11 630,86, odnotowując pierwszą sześciodniową stratę od 2019 roku.

Wszystkie główne średnie zakończyły tydzień niżej, czyniąc go trzecim ujemnym tygodniem z rzędu po spadkach w ostatnich dniach sierpnia. Dow i S&P straciły odpowiednio 3% i 3,3%, podczas gdy Nasdaq stracił 4,2%.

„Wciąż jest wiele nerwów związanych z tym, co zobaczymy w ciągu najbliższych kilku miesięcy” – powiedziała Callie Cox, amerykańska analityk ds. inwestycji w eToro. „Tak, inflacja i rynek pracy wracają do równowagi, ale jakim kosztem? Rynki wciąż to rozgryzają”.

„Co gorsza, S&P 500 utknął w strefie zagrożenia — poniżej trzech głównych średnich kroczących” – dodał. „Te średnie kroczące jeszcze kilka tygodni temu działały jak podłogi. Teraz wyglądają jak pułapy, których indeks nie może złamać. Nastrój zdecydowanie się zmienił. Nie możemy ponownie przetestować tej wyprzedaży. wzloty w każdej chwili.”

Gołębie komentarze urzędników Rezerwy Federalnej ciągnęły akcje w dół przez cały tydzień, sygnalizując, że podwyżki stóp procentowych nie zwalniają w najbliższym czasie. To zwróciło uwagę traderów Przegląd czerwcowego spadku, zwłaszcza że wrzesień to historycznie zły miesiąc dla rynku. Niektóre polecili Jeśli S&P 500 nie utrzyma poziomu 3900, te letnie dołki mogą wrócić do gry.