Pożary w Północnej Kalifornii palą domy, powodują obrażenia

WEED, Kalifornia (AP) — Szybko rozprzestrzeniające się pożary lasów na terenach wiejskich Północnej Kalifornii zraniły dziesiątki w piątek, zniszczyły dziesiątki domów i zmusiły tysiące mieszkańców do ewakuacji, blokując drogi w weekend Święta Pracy.

Pożar, znany jako Pożar Młyna, rozpoczął się na terenie lub w pobliżu posiadłości Roseburg Forest Products, młyna produkującego forniry. Szybko spalił się w domach, popychany przez wiatry z prędkością 56 km/h i wieczorem pochłonął 4 mile kwadratowe (10,3 km/h) lądu.

Annie Peterson powiedziała, siedząc na ganku swojego domu w pobliżu zakładu w Roseburgu: „nagle usłyszeliśmy wielki huk i cały ten dym potoczył się w naszym kierunku”.

Bardzo szybko jej dom i kilkanaście innych zapaliło się. Powiedziała, że ​​członkowie jej kościoła pomogli jej i jej nieruchomemu synowi wyjść. „Świat się kończy”, powiedział na widok dymu i płomieni.

Odcięto również prąd w wielu miejscach w okolicy. Firma energetyczna PacifiCorp powiedziała, że ​​około 9 000 klientów, wielu z nich w domu, było pozbawionych prądu tuż przed godziną 13:00 z powodu pożaru.

Kilka osób zostało rannych, powiedziała rzeczniczka Cal Fire Susie Brady.

Alison Hendrickson, rzeczniczka Dignity Health North State Hospitals, powiedziała, że ​​dwie osoby zostały przywiezione do Mercy Medical Center Mount Shasta. Jeden jest w stanie stabilnym, a drugi został przeniesiony do Centrum Medycznego UC Davis, które posiada oddział oparzeń.

Tymczasem drugi pożar, który wybuchł kilka mil na północ od Pożaru Młyńskiego w pobliżu gminy Gazelle, spalił 600 akrów (243 hektary) i spowodował kilka ewakuacji.

Gubernator Gavin Newsom ogłosił stan wyjątkowy w hrabstwie Siskiyou i powiedział, że zapewniono dotację federalną „w celu zapewnienia dostępności krytycznych zasobów do walki z ogniem”.

Kalifornia jest w szponach przedłużającej się suszy, a teraz brutalna fala upałów niszczy sieć energetyczną, gdy ludzie starają się zachować chłód. Mieszkańcy zostali poproszeni o oszczędzanie energii elektrycznej przez trzy kolejne dni w godzinach popołudniowych i wieczornych, kiedy zużycie energii jest wysokie.

Zmiany klimatyczne w ciągu ostatnich trzech dekad sprawiły, że Zachód stał się gorętszy i bardziej suchy, a naukowcy twierdzą, że pogoda stanie się bardziej ekstremalna i spowoduje, że pożary będą częstsze i bardziej destrukcyjne. W ciągu ostatnich pięciu lat Kalifornia doświadczyła największych i najbardziej niszczycielskich pożarów w historii stanu.

Południowa Kalifornia miała dwa poważne pożary na początku tygodnia. Ostatnie nakazy ewakuacji dla nich zostały zniesione mniej więcej w czasie pożaru młyna w piątek po południu. Płomienie rozprzestrzeniły się szybko i około 7500 osób otrzymało rozkazy ewakuacji obejmujące małe miasteczko Weed, około 250 mil (402 kilometry) na północ od San Francisco i okolice.

Dr Deborah Higer, dyrektor medyczny Shasta View Nursing Center, powiedziała, że ​​wszystkich 23 pacjentów w placówce zostało ewakuowanych, 20 trafiło do lokalnych szpitali, a trzech pozostało we własnym domu, gdzie ustawiono łóżka szpitalne.

Olga Hood usłyszała ogień na swoim skanerze i wyszła na ganek swojego domu Weed, aby zobaczyć dym kłębiący się nad następnym wzgórzem.

Gdy gwałtowne wiatry przedzierały się przez miasto u podnóża góry Shasta, nie czekała na rozkaz ewakuacji. Spakowała swoje dokumenty, lekarstwa i inne rzeczy, powiedziała jej wnuczka Cynthia Jones.

„Chwasty poruszają się tak szybko na wietrze. To jest złe”, powiedział Jones telefonicznie ze swojego domu w Medford w stanie Oregon. „Wiatry od 50 do 60 mil na godzinę w normalny dzień nie są niczym niezwykłym. Jako dziecko zostałam porwana przez strumień.

Dom Hooda przez prawie trzy dekady został oszczędzony przed pożarem w zeszłym roku i niszczycielskim Pożarem Bolesa, który przetoczył się przez miasto osiem lat temu, niszcząc ponad 160 budynków, głównie domów.

Hood płakał, omawiając pożar w domu krewnego w wiosce Granada, powiedział Jones. Nie była w stanie zebrać zdjęć, które były ważne dla jej zmarłego męża.

82-letnia malarka Willow Palfrey z jeziora Shastina malowała w piątkowe popołudnie, kiedy jej wnuk, członek California Highway Patrol, zadzwonił, by ostrzec ją o szybko poruszających się płomieniach.

„Powiedział: „Nie powstrzymuj się, weź komputer, weź to, czego potrzebujesz i teraz wyjdź z domu. Tak też zrobiłem – powiedział Palfrey.

Chwyciła walizkę pełną ważnych dokumentów, wody, komputera, iPhone’a i ładowarek i ruszyła do drzwi.

„Doszedłem do filozofii, że jeśli mam przy sobie wszystkie dokumenty, nie ma znaczenia, co jest w domu” – powiedział.

Zatrzymała się, by odebrać sąsiadów, którzy pojechali na parking przy kościele w Montague, gdzie zaparkowanych było około 40 innych pojazdów.

Rebecca Taylor, dyrektor ds. komunikacji w Roseburg Forest Products w Springfield w stanie Oregon, powiedziała, że ​​nie jest jasne, czy pożar miał miejsce na terenie firmy, czy w jej pobliżu. Powiedziała, że ​​spłonął duży pusty budynek na skraju posiadłości firmy. Wszyscy pracownicy zostali ewakuowani i nikt nie został ranny, powiedział.

Zakład zatrudnia 145 osób, ale nie wszyscy są w tym czasie na zmianach, powiedział Taylor.

„Jesteśmy zdruzgotani, widząc, jak ten pożar wpływa w ten sposób na społeczność” – powiedział.

W południowej Kalifornii strażacy robią w piątek postępy w walce z dwoma dużymi pożarami.

Powstrzymanie pożaru wzdłuż drogi międzystanowej nr 5 na północ od Los Angeles wzrosło do 56% i wynosiło ponad 8 mil kwadratowych (21 kilometrów kwadratowych), podał Cal Fire. W środę siedmiu strażaków pracujących w trzycyfrowych temperaturach trafiło do szpitali na leczenie chorób z przegrzania. Wszyscy zostali zwolnieni.

We wschodnim hrabstwie San Diego pożar na granicy 32 został zredukowany do mniej niż 7 mil kwadratowych (18 kilometrów kwadratowych), a powstrzymywanie zwiększyło się do 65%. Ponad 1500 osób musiało ewakuować się z obszaru w pobliżu granicy amerykańsko-meksykańskiej, gdy w środę wybuchł pożar. Wszystkie ewakuacje zostały zniesione do piątkowego popołudnia.

Dwie osoby trafiły do ​​szpitala z oparzeniami. Zniszczeniu uległy trzy domy i siedem budynków.

___

Rodriguez donosił z San Francisco, z udziałem reportera Associated Press Johnny’ego Harra. Reporterzy AP Stefanie Dazio i Brian Melley z Los Angeles również przyczynili się do tego.