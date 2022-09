Horoskop Panna na wrzesień 2022 r.

Twój horoskop z września dla Panny

Twój wykres jest bardzo jasny, z wieloma szczęśliwymi planetami w kolejce do twoich wspaniałych, hojnych finansowo miesięcy. To urodziny, a aby pomóc wam świętować, potężne Słońce i Księżyc w nowiu pojawiły się w Pannie 27 sierpnia w zeszłym miesiącu, a ten Księżyc w nowiu może być biletem na nową, jasną ścieżkę.

Każdego roku otrzymujemy nów księżyca w naszym własnym znaku urodzenia, a twój miał miejsce 27 sierpnia. Często mówię ci, jak korzystać z nowiu z tego miesiąca, aby uzyskać najlepsze wyniki, ale tym razem, z corocznym nowiu we własnym znaku Panny, sprawy mają się inaczej, ponieważ w tym przypadku możesz zdecydować, czego chcesz. do zrobienia Droga Panno, jakie jest marzenie w twoim sercu, że chcesz iść naprzód? Wykorzystaj potężną energię nowiu i zrób krok w kierunku urzeczywistnienia tego pragnienia. W astrologii chodzi o wyczucie czasu, czas zrobić duży lub mały krok – to zależy od Ciebie. Ważne jest, aby zacząć spełniać swoje marzenie.

Merkury jest twoją rządzącą planetą i władcą nowiu w Pannie, 3 stopnie. Oznacza to, że Merkury odegrał główną rolę w tym nowiu. Na szczęście Mars, wielka planeta akcji, znajduje się pod pięknym kątem do przejścia Merkurego w Wadze. Mars da ci determinację i energię, by podążać za tym, co chcesz osiągnąć – i zdasz sobie sprawę, że teraz jest odpowiednia pora, aby to zrobić. Otrzymasz delikatne promienie od przechodniego Plutona, znajdującego się w twoim piątym domu miłości, ciąży i dzieci, a ta część twojego wykresu również rządzi twoją kreatywnością. Jeden z tych obszarów okaże się dla Ciebie ważny i pomoże Ci uczynić Twoje życie bardziej namacalnym w Twoim umyśle.