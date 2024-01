Google wyłączył pliki cookie dla 30 milionów użytkowników przeglądarki Chrome

Zrzut ekranu : Dzięki uprzejmości firmy

co to jest? Czy ten nowy przycisk jest tam, pomiędzy klawiszem ALT a przyciskiem strzałki w lewo? Czy może to być nowy klawisz na klawiaturze Microsoft Windows?

Dlaczego, odkąd w 1994 roku, kiedy królował grunge, pojawił się przycisk menu „Start”, pagery były najlepszym sposobem komunikacji, a Microsoftowi nie przyszło do głowy licencjonować Rowling. „Start Me Up” zespołu The Stones reklamuje nadchodzące wydanie dla systemu Windows 95.

Ale mamy epokę sztucznej inteligencji i dotrzymanie kroku konkurencji wymaga dużych innowacji, nawet tak zaawansowanych technologicznie, jak nowy przycisk na klawiaturze. Microsoft uważa, że ​​bardziej ręczny sposób wywoływania asystenta CoPilota zniechęci użytkowników i w związku z tym będzie musiał płacić wysoką miesięczną opłatę. Wystarczy, aby uzyskać pewien zwrot z inwestycji I Bądź na bieżąco z OpenAI i Anthropic?

Najpopularniejszy jest kwarc

Zaskakujące odkrycia

Losy monetą nie są 50/50. mały, 1 procent stronniczości Niezależnie od tego, po której stronie monety jest zwrócona, zanim wyrzuci się w powietrze.

Istnieje nowa rasa psów uznana przez American Kennel Club. Uzdrowiciel z Lancashire ma swoją nazwę Mały wzrost i duży uśmiech.

Berlińskie zoo ma sposób na recykling niesprzedanych choinek. Zawiera Żołądek słoni i bawołów.

Upadłe firmy produkujące hulajnogi elektryczne wystawiają teraz swoje rowery na aukcji. Jeden z nich, Super Pieszy, istnieje Do przejęcia 20 000 skuterów.

Elvis Presley powraca. I znowu to mamy na myśli jako hologram Występ w Londynie w listopadzie.

