Gospodarka USA dodaje 263 000 miejsc pracy, gdy wzrost rynku pracy zwalnia

Pracodawcy dodali 263.000 miejsc pracy utraconych w zeszłym miesiącu, poinformował w piątek Departament Pracy w swoim miesięcznym raporcie o zatrudnieniu, oznacza to trzeci z rzędu miesiąc wzrostu liczby miejsc pracy od sierpnia, który zdefiniował ożywienie gospodarki po pandemii. To najniższy miesięczny wzrost od kwietnia 2021 r.

Wzrost liczby miejsc pracy nadal spowalniał we wrześniu, ponieważ rynek pracy ochłodził się po rozgrzanym do czerwoności szczycie na początku tego roku, pozostając silnym obszarem dla amerykańskiej gospodarki.

Przed pandemią stopa bezrobocia spadła do 3,5 proc. w lutym 2020 r.

Przed piątkowym raportem prognostycy z Wall Street prognozowali 250 000 nowych miejsc pracy we wrześniu.

Największy wzrost liczby miejsc pracy zaobserwowano w sektorze rekreacji i hotelarstwa, które we wrześniu dodały 83 000 miejsc pracy, jeden z niewielu sektorów, które wciąż nie powróciły do ​​poziomu sprzed pandemii – sektor wciąż o 1,1 miliona miejsc pracy poniżej poziomu z lutego 2020 r. Opieka zdrowotna dodała 60 000 miejsc pracy, z dużym wzrostem w szpitalach i ambulatoryjnych usługach zdrowotnych.

Nick Banker, dyrektor North American Economic Research for Jobs, powiedział, że spowolnienie na rynku pracy nie powinno budzić niepokoju.

Wybuchły obawy dotyczące potencjalnej krachu, podobnie jak giełda spadł , Inflacja wzrosła I jest rynek mieszkaniowy było zimno . Prawie dwie trzecie ekonomistów ankietowanych niedawno przez firmę Bankrate zajmującą się konsumenckimi usługami finansowymi Przewiduje recesję Do połowy 2024 roku.

Średnie zarobki godzinowe nadal rosły, ale w tym miesiącu o 0,3 procent, do 32,46 USD za godzinę. Wolniejszy wzrost płac oznacza, że ​​w szczególności pracownicy o niższych zarobkach jeszcze bardziej odczuwają inflację, podczas gdy pracodawcy byli w stanie przyciągnąć pracowników bez podnoszenia płac.

„W stopniu, w jakim pracodawcy podnieśli już płace na początku tego roku, te wyższe płace nadal działają, aby przyciągnąć pracowników” – powiedziała Elise Gold, starszy ekonomista w Economic Policy Institute, lewicowym think tanku. „Płace nie spadły, ale nie wzrosły w tym samym tempie”.

Pracodawcy zgłosili w sierpniu 10,1 miliona ofert pracy, co stanowi 10-procentowy spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem, podał Departament Pracy. Opublikowano we wtorek .

Ciągłe zacieśnianie się rynku pracy pozwoliło pracownikom naprężyć muskuły, aby domagać się lepszych płac i warunków pracy. W zeszłym tygodniu trzydniowy strajk na międzynarodowym lotnisku w San Francisco kosztował prawie 1000 pracowników branży spożywczej 5 dolarów za godzinę. Tymczasem Amazon czeka w przyszłym tygodniu wybory związkowe w magazynie niedaleko Albany w stanie Nowy Jork, co może doprowadzić do powstania drugiego sklepu związkowego w ogromnym imperium logistycznym giganta handlu elektronicznego. (Założyciel Amazon, Jeff Bezos, jest właścicielem The Washington Post.)