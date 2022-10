Prognozy Playoff MLB 2022: Typy na każdą rundę drabinki posezonowej

Postsezon Major League Baseball rozpoczyna się w piątek pierwszą edycją serii z najlepszymi z trzech dzikich kart. W tegorocznym turnieju bierze udział więcej drużyn (12) niż w poprzednich latach, zgodnie z rozszerzeniem play-off wpisanym w nowy układ zbiorowy pracy. Dwa najlepsze rozstawienia w każdej lidze (Dodgers, Braves, Astros i Yankees) otrzymały pożegnanie w pierwszej rundzie, podczas gdy pozostałe osiem drużyn weszło w weekend (Guardians-Rays, Blue Jays-Mariners) w serii do trzech zwycięstw. , Cardinals-Phillies i Mets-Padres cztery gry).

Stamtąd sezon postsezonowy przybiera swoją naturalną formę: seria najlepszych z pięciu lig; Best of Seven League Championship Series; Następnie Best of Seven World Series.

My w CBS Sports jesteśmy prawnie zobowiązani do robienia z siebie głupców każdego października, przewidując, jak potoczą się następne tygodnie. Poniżej znajdziesz prognozy naszych pracowników wraz z krótkim wyjaśnieniem ich wyborów. (Pracownicy są podani w kolejności alfabetycznej.)

Wspornik RJ Anderson

Wybór World Series: Oszuści na Astros

Anderson: Myślę, że Dodgers to najlepsza drużyna w baseballu. To nie gwarantuje im niczego w play-offach; Mając w akcji pięć serii gier, jest bardzo możliwe, że awansują w serii Division. W zależności od tego, jak oceniasz takie rzeczy, Astros mają mocne argumenty za tym, że są drugą lub trzecią najlepszą drużyną w głównych kategoriach. Z tej perspektywy mój wspornik gra całkiem bezpiecznie. Dorzuciłam zmarszczkę lub dwie, żeby złagodzić nudę. Za miesiąc będzie gorzej.

Wspornik Mike Axis

Wybór World Series: Jankesi nad Braves

Wydrukować: Poza sezonem dziwacznej pandemii w 2020 roku mamy więcej drużyn postsezonowych niż kiedykolwiek, a ja wciąż mam Astros vs. Yankees (po raz trzeci w ciągu sześciu lat) i Braves vs. Dodgers (trzeci rok z rzędu) w LCS. Baseball znajduje sposób. Dodgersi byli zdecydowanie najlepszą drużyną w baseballu w tym roku, chociaż myślę, że Astros byłby lepszy do serii krótkich sezonów, jeśli to ma sens. Ich skład jest głęboki, z niskimi uderzeniami, uderzają o moc i mogą rzucać w ciebie ramię za ramieniem. Mam też dość tego, że wybieram Houston na coroczne Mistrzostwa Świata, więc powiem, że jest to rok, w którym Yankees zabijają smoka, a Aaron Judge prowadzi Nowy Jork do mistrzostwa. Sezon Nieludzkości.

Wspornik Kate Feldman

Wybór World Series: Oszuści na Astros

Feldman: Słuchaj, wiem, że Braves byli niepokonani przez kilka miesięcy w tym momencie, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek radził sobie lepiej niż Dodgers. Mów co chcesz o fałszywych mistrzostwach Alexa Verdugo w 60 meczach; 2022 jest prawdziwy, jest tutaj i to jest Los Angeles, mój przyjacielu. Astro są naprawdę dobre. Justin Verlander, Framper Valdez i Lance McCullers to cios 1-2-3, a Jose Altuve to nadal Jose Altuve. Ale Freddie Freeman wyciąga swoje imię z błotnistego sezonu, Clayton Kershaw dodaje do swojego życiorysu w Hall of Fame i oh hej, pamiętasz Tony’ego Gonsolina i Dustina Maya? Mają wystarczająco dużo pitchingu, by uratować Craiga Kimbrela lub dwóch. Tak czy inaczej, wygrana Dodgersów byłaby dobra dla baseballu. Chcemy, aby zespoły obsługiwały 300 milionów dolarów na liście płac. Chcemy, aby najlepsi piłkarze dawali dziewięciocyfrowe kontrakty, bo to właśnie sprawia, że ​​wasza drużyna jest świetna.

Wspornik Dana Perry

Wybór World Series: Astros nad Dodgersami

Jagoda: Myślę, że przewidywanie wyników po sezonie, zwłaszcza teraz, gdy dodaliśmy świetny trzeci poziom, jest generalnie głupcem. Więc moją filozofią przewodnią jest założenie względnego zdrowia i wybranie najlepszego zespołu. Więc to właśnie zrobiłem. Biorąc pod uwagę sposób, w jaki Braves awansowali w ostatnich miesiącach sezonu, nie jestem całkowicie przekonany, że pokonam ich Dodgersów, ale myślę, że głębokość składu LA może być większym czynnikiem niż w innym przypadku. Nie wiem, stary.

Wspornik Stephena Pianovicha

Wybór World Series: Phillies nad Yankees

Pianovich: Tak, te Phillies są wystarczająco dziwne, aby wygrać World Series lub dwie przegrane serie dzikich kart. Ale oto dwie rzeczy, które powinieneś wiedzieć o moich typach:

Mieszkam w Filadelfii. Mówimy o walkach.

Wspornik Matta Snydera

Wybór World Series: Oszuści na Blue Jays

Snyder: Powinna być jakaś zabawa, więc podzielę grupę power teamów, którą widzieliśmy w sezonie z Blue Jays i biegnę ze względnym zaskoczeniem. Właściwie to miałem ich jako mistrzów World Series w przedsezonie, więc to całkiem nieźle się układa. Jednak tym razem nie mogę wybrać przeciwko Dodgersom. Zwykle nie wybieram ich, ponieważ chodzenie z najlepszym zespołem wydaje się nudne, ale tym razem nie mogłem się oprzeć, ponieważ byli tak dobrzy i nie byli naprawdę zdrowi ani technicznie strzelali zbyt wiele razy do wszystkich cylindrów. . Ta drużyna Dodgersów w końcu przebija się przez cały sezon.