Oglądaj czwartkową noc Blizzard Fix 2 offline

Blizzard Entertainment powiedział, że to trwa Obserwacja 2 Offline wystartował w czwartek wieczorem, próbując naprawić grę Stan w dużej mierze nie do rozegrania we wtorek I był skalisty. Podczas dwóch osobnych okien w czwartek, Obserwacja 2 Serwery przestają działać podczas wprowadzania poprawek błędów i aktualizacji baz danych.

Oto przewidywany harmonogram przestojów Blizzarda Obserwacja 2Według Post na oficjalnych forach dewelopera:

15:00 – 16:00 czasu PDT: Chociaż wydajemy poprawkę, aby naprawić niektóre błędy związane z łączeniem kont, logowaniem i pierwszym doświadczeniem użytkownika, serwery będą wyłączone. W tej chwili gracze nie będą mogli uzyskać dostępu do serwerów. 18:00-21:00 PDT (około): Przeprowadzamy znaczące ulepszenia naszych baz danych, aby rozwiązać problem kolejek graczy. W tej chwili gracze nie będą mogli uzyskać dostępu do serwerów.

Blizzard powiedział, że gracze na PC muszą się zaktualizować Obserwacja 2 Klient w celu rozwiązania „raportów o awariach i problemach z czarnym ekranem”.

Obserwacja 2 Opublikowano we wtorek Duża aktualizacja oryginalnej gry, ale długie kolejki do gier, częste rozłączenia i ulepszenie, które nie miało wpływu na graczy pierwszego dnia. Oprócz poważnych awarii serwerów i problemów z bazą danych graczy, Blizzard doświadczył również ataku DDoS na swoje serwery, który wpłynął na problemy z łącznością i uruchomił graczy z gier. Zamieć Przeprosił za problemy z grą w aktualizacji w środę wieczoremMówi graczom, że pracuje nad naprawą różnych błędów i problemów z wydajnością.