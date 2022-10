Kryzys osób ubiegających się o azyl w Nowym Jorku: burmistrz Eric Adams ogłasza stan wyjątkowy

NOWY JORK (WABC) — Liczba osób w nowojorskich schroniskach codziennie bije nowe rekordy w obliczu niekontrolowanego napływu osób ubiegających się o azyl w autobusach z Teksasu i innych miejsc.

W piątek burmistrz Nowego Jorku Eric Adams ogłosił stan wyjątkowy i ogłosił zarządzenie wykonawcze zawieszające wymagania dotyczące użytkowania gruntów, aby pomóc miastu poradzić sobie z napływem.

Burmistrz powiedział, że Adams był „oburzony”, że współczucie miasta jest „wykorzystywane przez innych dla korzyści politycznych” i że to, co nazwał „kryzysem humanitarnym”, „przyspiesza amerykańska dynamika polityczna”.

Obecnie w systemie schronisk przebywa 61 000 osób, co „zmniejsza naszą zdolność do opieki nad potrzebującymi nowojorczykami” – powiedział Adams. Oczekuje, że do końca roku podatkowego miasto wyda 1 miliard dolarów.

Co najmniej 5500 dzieci migrantów jest zapisanych do szkół miejskich.

„Podczas gdy nasze współczucie jest nieograniczone, nasze zasoby nie są”, powiedział Adams podczas przemówienia z City Hall Blue Room. „To nie do utrzymania”.

Spośród 61 000 osób przebywających w schroniskach 20 000 to dzieci. Jeden na pięciu to osoba ubiegająca się o azyl.

Do Nowego Jorku wysłano ponad 17 000 osób ubiegających się o azyl. Codziennie przyjeżdża pięć lub sześć autobusów, czasem więcej.

W czwartek na dworcu autobusowym Port Authority spodziewano się dziewięciu osób, najwięcej w ciągu jednego dnia, powiedział członkom Rady Miejskiej szef miejskiego Biura Zarządzania Kryzysowego.

Naoczny świadek donosi, że w piątek rano przyjechały jeszcze dwa autobusy.

Odpowiadając na doniesienia mediów o stanie wyjątkowym w mieście, gubernator Teksasu Greg Abbott powiedział, że autobusy będą nadal wysyłane.

„Miasta sanktuarium, takie jak Nowy Jork, doświadczają części tego, z czym codziennie borykają się społeczności graniczne Teksasu” – powiedział w tweecie. „Będziemy nadal przeprowadzać się do Nowego Jorku, DC, A Chicago utrzyma wolne miasta przygraniczne, dopóki Biden nie wykona swojej pracy polegającej na zabezpieczeniu granicy”.

Biuro Adamsa wydało następującą odpowiedź:

„W zeszłym tygodniu udowodniliśmy już, że gubernator Abbott jest kłamcą. Będziemy nadal ufać osobom ubiegającym się o azyl, które szukają lepszego życia, a nie możemy ufać politykowi, który nie może nawet powiedzieć całemu swojemu państwu prawdy podczas debaty”.

Urzędnicy administracji powiedzieli w czwartek wybranym przywódcom, że rozważają możliwość tymczasowego zakwaterowania osób ubiegających się o azyl w dużych hotelach i miejscach kultu.

Wcześniej w tym tygodniuRadni miasta zasugerowali, aby dyrekcja przyjrzała się 10 hotelom, które są obecnie zamknięte.

Propozycja pojawia się po planach na centrum powitalne Przeniesiony z Orchard Beach na Randall’s IslandWitryna, która może obsłużyć tylko połowę osób ubiegających się o azyl, sprawia, że ​​miasto szuka więcej miejsca.

W tym tygodniu administracja zaapelowała do grup kościelnych i społecznych o pomoc, proponując rodzaj programu „Adoptuj schronisko”, w ramach którego przywódcy religijni zbieraliby ofiarowane przedmioty i rozdawali je osobom ubiegającym się o azyl.

Urzędnicy miejscy twierdzą, że około jedna trzecia migrantów chce przenieść się do innego miasta lub stanu.

Większość imigrantów pochodzi z Wenezueli i większość z nich chce wyjechać na Florydę, ale Teksas nie zapewnia bezpłatnych autobusów na Florydę.

