Na moście Kerczeńskim na Krymie zgłoszono potężną eksplozję

Zbiornik paliwa eksplodował wczesnym rankiem w sobotę na najdłuższym moście Europy łączącym Rosję z anektowanym regionem Krymu, według rosyjskich mediów państwowych RIA i materiałów z mediów społecznościowych.

Zdjęcia mostu na Kerczu zamieszczone w mediach społecznościowych pokazują fragment jezdni pojazdu i wpadającego do wody mostu kolejowego. Płomienie widać strzelające z wagonów kolejowych powyżej.

Tankowiec znajdował się na 19-kilometrowym (11 mil) moście – strategicznie ważnym, ponieważ łączy rosyjski region Krasnodar z anektowanym przez Rosję Półwyspem Krymskim.

Most obejmuje Cieśninę Kerczeńską, która łączy Morze Czarne z Morzem Azowskim i obejmuje główne porty ukraińskie, w tym Mariupol.

Źródło eksplozji jest nadal niejasne.

„Trwa gaszenie pożarów”, powiedział w Telegramie doradca Olega Kryunchkowa, szefa rosyjskiej administracji na okupowanym Krymie, dodając, że „łuki statku nie zostały uszkodzone”.

Urzędnik na zaanektowanym przez Rosję Krymie oskarżył „ukraińskich dywersantów” o wybuch na moście Kerczeńskim w poście na Telegramie.

„Ukraińscy dywersanci jakoś zdołali postawić krwawe stopy na moście krymskim. Teraz mają się czym pochwalić, w ciągu 23 lat swojej działalności gospodarczej nie mogli stworzyć niczego godnego zainteresowania na Krymie. Ale udało im się zniszczyć szlak rosyjskiego mostu – powiedział Władimir, przewodniczący Rady Państwa Republiki Krymu. Konstantinow powiedział.

„To jest cała istota reżimu kijowskiego i państwa ukraińskiego… Oczywiście przyczyny wypadku zostaną zbadane, a szkody szybko naprawione” – dodał.

CNN nie mogło niezależnie zweryfikować twierdzenia Constantino.

W wywiadzie udzielonym w sierpniu wysoki rangą ukraiński dowódca wojskowy powiedział, że most kerczeński jest uzasadnionym celem.

„Jest to niezbędny krok, aby pozbawić ich (Rosji) możliwości zapewnienia im (Rosji) rezerw i wzmocnienia swoich wojsk z terytorium Rosji” – powiedział w wywiadzie dla RBC-Ukraina generał dywizji Dmytro Marczenko.

Tymczasem w sobotni poranek pociąg towarowy w Iłowajsku w okupowanym przez Rosję regionie Doniecka uderzył w „potężną eksplozję” – powiedział doradca burmistrza Mariupola Petro Andruszenko.

„Nie tylko Krym. Nie tylko zbiorniki paliwa. W Ilovaisk znajduje się pociąg towarowy. Miejscowi mieszkańcy zgłaszali potężną eksplozję i eksplozję w nocy. Agresorzy mają teraz duże problemy z zaopatrzeniem z obu stron” – powiedział Andrushenko.

Prorosyjscy urzędnicy w donieckiej republice potwierdzili incydent z pociągiem towarowym, publikując w sobotę wideo pokazujące pożar na lokalnym dworcu kolejowym.

The Most Kercz Będzie w stanie obsłużyć 40 000 samochodów dziennie i przewozić 14 milionów pasażerów i 13 milionów ton ładunku rocznie, poinformowała państwowa agencja informacyjna RIA Novosti, gdy most został otwarty w 2018 roku. Jej otwarcie – zgodnie z oficjalną narracją Rosji – przypisano symbolice fizycznej. „Zjednoczenie” Krymu z terytorium Rosji.

Po otwarciu mostu Stany Zjednoczone potępiły jego budowę jako nielegalną.

Według ówczesnego oświadczenia Departamentu Stanu USA „budowa mostu przez Rosję przypomina o ciągłej gotowości Rosji do łamania prawa międzynarodowego”.

„Ten most nie tylko potwierdza nielegalne zajęcie i okupację Krymu przez Rosję, ale także utrudnia żeglugę, ograniczając liczbę statków, które mogą przekroczyć Cieśninę Kerczeńską, jedyny sposób na dotarcie do granicy morskiej Ukrainy. Azow”.