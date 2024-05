Harrison Butker z drużyny Chiefs twierdzi, że nie żałuje, że wyraził swoje przekonania

Harrison Budger, kicker Kansas City Chiefs, zauważył, że nie żałuje, że wyraził swoje przekonania podczas niedawnego przemówienia inauguracyjnego, i spotkał się z „szokującą dozą nienawiści” ze strony innych.

Budkar (28 l.) przemawiał w piątkowy wieczór podczas gali Courage Under Fire Akademii Regina Galley w Nashville w stanie Tennessee.

Wygłosiła swój pierwszy publiczny komentarz od czasu jej kontrowersyjnego niedawnego przemówienia inauguracyjnego w Benedictine College w Atchison w stanie Kansas, gdzie stwierdziła, że ​​większość kobiet, które ukończyły studia, jest bardziej zainteresowana zawarciem związku małżeńskiego i posiadaniem dzieci. Niektórzy przywódcy katoliccy argumentowali, że było to „narzucanie amerykańskiej młodzieży niebezpiecznych ideologii seksistowskich”; Kursywą odniesienie do miesiąca dumy określa się jako „grzech śmiertelny pychy poświęcony miesiącowi”; oraz ukierunkowanie polityki prezydenta Joe Bidena, w tym potępienie unieważnienia przez Sąd Najwyższy decyzji w sprawie Roe przeciwko Wade z 1973 r.

„Teraz w ciągu ostatnich kilku dni moje przekonania lub to, w co wierzę, ludzie znaleźli się w centrum niezliczonych debat na całym świecie” – powiedział w piątek Bhatkar. „Początkowo wielu wyrażało szokujący poziom nienawiści. Jednak z biegiem dni nawet ci, którzy nie zgadzali się z moimi poglądami, podzielali swoje poparcie dla mojej wolności religijnej”.

Budkar, trzykrotny zwycięzca Super Bowl, powiedział, że rozumie krytykę dotyczącą jego występu na boisku. Powiedział, że bardziej ceni swoją religię niż piłkę nożną.

„To była decyzja, którą podjąłem świadomie i której nie żałuję” – powiedział.

NFL zdystansowała się od komentarzy Budgera. Liga stwierdziła, że ​​komentarze i „poglądy nie są poglądami NFL jako organizacji”.

Rozgrywający Beats Patrick Mahomes twierdzi, że Budger zasługuje na swoje przekonania, nawet jeśli nie zawsze się z nim zgadza.

Mówiąc o Budgerze w jego podcaście „New Heights”, zawodnik Chiefs Travis Kelce powiedział, że podziwia Budgera jako członka drużyny.

„Jeśli chodzi o jego komentarze i to, co powiedział [the] To było jego przemówienie inauguracyjne” – powiedziała Kelce. „Nie mogę powiedzieć, że zgadzam się z większością z nich, z wyjątkiem tego, że kocha swoją rodzinę i swoje dzieci. I nie sądzę, że powinienem go osądzać na podstawie jego poglądów, zwłaszcza religijnych, na temat tego, jak prowadzić życie, to nie ja”.

Kelce prowadzi także podcasty ze swoim bratem Jasonem, który niedawno przeszedł na emeryturę po świetnej karierze w drużynie Philadelphia Eagles.