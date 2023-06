Heat vs. Nuggets, jak oglądać, szanse, gdzie streamować i nie tylko

Aby złapać finały NBA, poziom telewizji na żywo Hulu nie jest zbyt drogi. Pakiet Live TV usługi przesyłania strumieniowego zapewnia dostęp do wszystkich gier finałowych na ABC, a także subskrypcję ESPN +. Platforma ma dostęp do prawie każdego kanału potrzebnego do oglądania sezonu WNBA i 2o023 NBA Draft, w tym ESPN, ESPN2, CBS, CBS Sports Network i Ion (sprawdź swój kod pocztowy, aby potwierdzić uprawnienia). Ponadto ten pakiet zapewnia subskrypcję Disney+ i oczywiście dostęp do publicznej biblioteki treści Hulu. Plany telewizji na żywo Hulu obejmują również nieograniczone miejsce na DVR, proces konfiguracji bez sprzętu i łatwe anulowanie online.