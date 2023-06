Rząd ma rozpocząć legalną ofertę, aby powstrzymać sondę Covid w oglądaniu przez Johnsona WhatsApp

Pan Johnson powiedział, że jest „szczęśliwy”, mogąc przekazać niezredagowany materiał, jeśli zostanie o to poproszony.

W liście do baronowej Hallett, przewodniczącej dochodzenia Covid, pan Johnson powiedział: „Jeśli chcesz otrzymać ten przedmiot natychmiast, daj mi znać, gdzie i jak chcesz, aby został do ciebie wysłany”.

Rzecznik dodał, że pan Johnson napisał do Urzędu Rady Ministrów z pytaniem, czy może zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie techniczne w celu odzyskania treści bez narażania bezpieczeństwa.

Rząd odmówił ujawnienia części informacji, argumentując, że nie mają one znaczenia dla prac śledztwa.

Ale szef dochodzenia mówi, że to jej zadaniem powinna być decyzja, co jest właściwe.

Koleżanka z Crossbench, baroness Hallett, mówi, że należy przyjrzeć się wiadomościom, aby sprawdzić, czy są one istotne dla dochodzenia w sprawie sposobu, w jaki rząd poradził sobie z pandemią.

Gabinet, który stoi na czele rządu, powiedział, że wystąpi o kontrolę sądową. Oznacza to, że sędzia zdecyduje, czy śledztwo narusza jego ustawowe uprawnienia do wezwania dowodowego.

Elkan Abrahamson, prawnik reprezentujący rodziny pogrążone w żałobie z powodu Covid-19 dla Komisji Sprawiedliwości, powiedział: „Kancelaria Rady Ministrów całkowicie ignoruje dochodzenie, utrzymując przekonanie, że jest najwyższą władzą i arbitrem tego, co jest istotne, a co nie. .

„Rodzi to pytania o integralność dochodzenia oraz o to, jak otwarte i przejrzyste może być, jeśli przewodniczący nie może zobaczyć całego materiału”.

Opozycja oskarżyła rząd Rishi Sunaka o próbę zablokowania sondy Covid i wezwała go do zastosowania się do jej żądań.