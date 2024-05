Hellblade II to gra, w którą najlepiej grać na słuchawkach

W Saga Senuy: Hellblade IIPierwszą i jedyną instrukcją, jaką daje gra, jest to, że gra jest Lepsze wrażenia ze słuchawkami. Zwykle zawsze ignoruję tę radę. Nie jestem graczem typu „słuchawki włączone, światła wyłączone”. nie potrzebuję środowisko. Ale za to Piekielne Ostrze II, zdecydowałem: „Dlaczego nie?” Następnie odbyło się przesłuchanie Doświadczenie Strasznie mnie to ekscytowało, przerażało i niepokoiło.

Notatka: Oczywiście, jeśli z jakiegoś powodu nie możesz grać na słuchawkach, napisy w grze będą odzwierciedlać unikalny projekt audio gry.

W Piekielne Ostrze II, Kontynuacja roku 2017 Hellblade: Ofiara SenuiSenua, piktyjska wojowniczka, wyrusza w kolejną przerażającą podróż. Zamiast udać się do bram Helheimu, udaje się na północ, aby stawić czoła najeźdźcom Wikingów, którzy ukradli i zniewolili ludzi. Podczas swojej podróży do Chenuy dołącza homerycki chór głosów zastanawiających się nad jej walką z chorobą psychiczną. Zespół Ninja Theory postawił sobie za cel wyjaśnienie, że tak Konsultowano się ze specjalistami zajmującymi się zdrowiem psychicznym – profesor psychiatrii na Uniwersytecie w Cambridge, obejmujący także osoby cierpiące na tę chorobę – za pełne szacunku i trafne przedstawianie chorób psychicznych. Objawia się to tym, że słyszę głosy dochodzące i wychodzące z obu stron moich słuchawek. Na początku gry kiwałem głową w lewo lub w prawo, gdy głosy skakały, zanim w końcu się do tego przyzwyczaiłem.

Występy wokalne nabierają bogactwa, jeśli są rozłożone na otwartej przestrzeni, a nie przesyłane bezpośrednio do uszu. Mówią o uczuciach Senuy w związku z konkretnym spotkaniem w krótkich, statycznych zdaniach, które pasują do kontekstu. Kiedy kogoś poznaje, jej głosy sprawiają, że zastanawia się, czy może mu zaufać. Podczas bójek krzyczą zachęty i rady. „Obudź się, obudź się!” lub „Są tacy silni!” Lubię głosy. Przypominają mi mój własny, szybki monolog wewnętrzny na temat niezliczonych rzeczy, które przelatują mi przez głowę.

Głosy Senuy pomagają w nawigacji i rozwiązywaniu zagadek, ale nie są nieprzyjemne. W Piekielne Ostrze IINie ma czegoś takiego, jak „okno dialogowe powie Ci rozwiązanie”. Dzieje się tak w innych grach. W pierwszym obszarze łamigłówki, który obejmuje ścieżkę zablokowaną przez duży symbol, głosy krzyczą „Uwaga!” Naciśnij odpowiedni spust, aby włączyć zdolność skupienia Senui. Kiedy zgubiłem się w szczególnie oszałamiającym fragmencie ciemnego lasu, głosy tylko raz zauważyły, że się zgubiłem, po czym zamknęły się, pozwalając mi znaleźć rozwiązanie w błogosławionej ciszy.

Słyszałem, jak woda kapała wokół mnie, gdy jaskinie odbijały się echem odgłosu mojego oddechu, głęboko w osuszonym jeziorze. Im dalej jechałem, tym robiło się ciemniej, a dźwięki stawały się coraz bardziej złowrogie. Mój oddech powoli stał się odgłosem ożywionych duchów. To musiał być problem. Ja jestem nienawidzić Dźwięki zwykle kojarzone z horrorem — pełzający, piskliwy dźwięk, gdy gra lub film chce przekazać coś obrzydliwego i mokrego. Ale strach odbija się echem w środku Piekielne Ostrze II Nigdy nie przekroczyłem progu bycia dla mnie wstrętnym lub obraźliwym (radujcie się, osoby cierpiące na mizofonię). Zamiast tego dźwięki były cichsze i cichsze, ale nie mniej szkodliwe, brzmiały, jakby słyszeli mnie ponad ramieniem w prawdziwym świecie.

Podczas optymalizacji wyświetlania dźwięku, Piekielne Ostrze II Może stać się bolesnym doświadczeniem. Obraz: Teoria ninja

Wraz z moją podróżą słuchową Piekielne Ostrze II Nie ogranicza się do efektów dźwiękowych i głosów. Muzyka odegrała integralną rolę w kształtowaniu emocjonujących wrażeń z gry, angażujących całe ciało. Na początku muzyka, efekty dźwiękowe i wokale – wszystko to tworzy moment wywołujący gęsią skórkę, którego nie będę psuć. Tempo muzyki w połączeniu z akcją na ekranie stworzyło puls, który podczas gry czułem fizycznie w klatce piersiowej. To moment decydujący o grze, który naprawdę pokazuje talent i kreatywność Piekielne Ostrze IIZespół dźwiękowy

Jestem słuchowcem i kładę duży nacisk na dźwięk Piekielne Ostrze II Miałem wrażenie, że gra jest stworzona dla mnie. W Piekielne Ostrze II, brak interfejsu gry. Nie ma wyskakujących okienek samouczka, które wstrzymują akcję i informują, które przyciski robią co i jak wchodzić w interakcję ze środowiskiem. Interfejs użytkownika dodaje warstwę sztuczności, przypominając, że jest wiarygodny. Bez tego gra stworzyła poziom realizmu, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłem, zmuszając mnie do pełnego wcielenia się w Senuę jako postać. Przez słuchawki słuchałem większej części świata, co dało mi większe poczucie wyjątkowego doświadczenia Senuy.