Hołdy dla Aleksieja Nawalnego usunięte z rosyjskich miast

Hołd posypania kwiatów Aleksiej NawalnyZagorzały przeciwnik prezydenta Władimira Putina, który zmarł w piątek w rosyjskiej kolonii karnej, został usunięty w nocy przez grupy niezidentyfikowanych mężczyzn na oczach policji, jak pokazały filmy w rosyjskich mediach społecznościowych.

Według OVD-Info, grupy monitorującej represje polityczne w Rosji, w ośmiu miastach Rosji zatrzymano ponad 100 osób, które przybyły złożyć kwiaty ku pamięci Nawalnego. W sobotę policja zablokowała dostęp do pomnika w syberyjskim Nowosybirsku i zatrzymała tam kilka osób oraz w innym syberyjskim mieście Surgut, podało OVD-Info.

Na nagraniu z Nowosybirska, udostępnionym w mediach społecznościowych, widać, jak pod czujnym okiem policji, która blokowała dostęp do pomnika taśmą, ludzie wbijają pionowo w śnieg czerwone kwiaty.

W Moskwie duża grupa osób zebrała kwiaty z pomnika w pobliżu siedziby Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, co obserwowała policja – jak pokazało nagranie wideo. Ale rano pojawiło się więcej kwiatów.

Wiadomość o śmierci Nawalnego pojawia się na niecały miesiąc przed wyborami Putin ma u władzy jeszcze sześć lat.

„Teraz karą za sprzeciw w Rosji nie jest więzienie, ale śmierć” – powiedział Nigel Gould-Davies, były ambasador Wielkiej Brytanii na Białorusi i starszy specjalista ds. Rosji i Eurazji w Instytucie Międzynarodowych Studiów Strategicznych w Londynie.

Okoliczności śmierci Nawalnego są nadal niejasne.

Rosyjska Federalna Służba Penitencjarna poinformowała, że ​​Nawalny był chory i stracił przytomność po piątkowym spacerze do kolonii karnej w mieście Karp w obwodzie jamalo-nienieckim, 1900 kilometrów (1200 mil) na północny wschód od Moskwy. Przyjechała karetka, ale nie udało się go ożywić; Stwierdzono, że przyczyna śmierci jest wciąż „ustalana”.

Mężczyzna składa kwiaty, by oddać hołd Aleksiejowi Nawalnemu, pod pomnikiem – dużym głazem z Wysp Sołowieckich, gdzie historyczna Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB, następczyni sowieckiego KGB) założyła pierwszy obóz systemu więziennictwa politycznego Gułag. . Budynek w tle w sobotni poranek, 17 lutego 2024 r. w Moskwie, Rosja. (AP Photo/Aleksander Zemlianichenko)

Nawalny miał W więzieniu od stycznia 2021 r, obwiniał Kreml, gdy wrócił do Moskwy, gdzie groziło mu aresztowanie po wyzdrowieniu po zatruciu środkiem paraliżującym w Niemczech. Później został trzykrotnie skazany, twierdząc, że każda sprawa była motywowana politycznie, i skazany na 19 lat więzienia za ekstremizm.

Po wydaniu ostatecznego wyroku Nawalny oświadczył, że „rozumie odbywanie kary dożywocia mierzonej moim życiem lub czasem życia tego reżimu”.

Kilka godzin po ogłoszeniu śmierci Nawalnego w dramatyczny sposób pojawiła się jego żona Julia Nawalna. Konferencja obronna w Niemczech Zgromadziło się tam wielu przywódców.

Powiedział, że rozważa odwołanie występu, „ale myślałem o tym, co zrobiłby Alexi zamiast mnie. I jestem pewna, że ​​tu będzie” – dodała, dodając, że nie jest pewna, czy może ufać doniesieniom z oficjalnych rosyjskich źródeł.

Portret przywódcy rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, kwiaty i znicze kładzie się na ziemi, gdy ludzie zbierają się, aby złożyć ostatni hołd Aleksiejowi Nawalnemu pod pomnikiem ofiar represji politycznych w Sankt Petersburgu, Rosja, piątek, 16 lutego 2024 r. . (AP Photo/Dmitry Lavtsky) Kobieta składa kwiaty, by oddać hołd Aleksiejowi Nawalnemu, pod pomnikiem – dużym głazem na Wyspach Sołowieckich, gdzie historyczna Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB, następczyni sowieckiego KGB) założyła pierwszy obóz systemu więziennictwa politycznego Gułag. . Budynek w tle w sobotni poranek, 17 lutego 2024 r. w Moskwie, Rosja. (AP Photo/Aleksander Zemlianichenko)

„Ale jeśli to prawda, chcę, żeby Putin i wszyscy wokół Putina, przyjaciele Putina, jego rząd wzięli odpowiedzialność za to, co zrobili naszemu krajowi, mojej rodzinie i mojemu mężowi. Ten dzień nadejdzie bardzo szybko” – powiedziała Nawalna.

Prezydent USA Joe Biden powiedział, że Waszyngton nie wie dokładnie, co się stało, „ale nie ma wątpliwości, że śmierć Nawalnego była wynikiem czegoś, czego dokonał Putin i jego bandyci”.

Nawalny „mógł bezpiecznie żyć na wygnaniu”, ale wrócił do domu, „ponieważ tak głęboko wierzył w swój kraj, w Rosję”, mimo że wiedział, że może zostać uwięziony lub zabity.

W Niemczech kanclerz Olaf Scholes powiedział, że Nawalny „mógł teraz oddać życie za tę odwagę”.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Putin został poinformowany o śmierci Nawalnego. Kira Yarmish, rzeczniczka Lidera Opozycji, powiedziała w X, wcześniej na Twitterze, że skład składu nie został jeszcze potwierdzony.